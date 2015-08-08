История о том, как один предприниматель запустил call-центр с помощью сервиса Скорозвон.
Так вот. Прошло две с половиной недели с момента запуска сервиса. Как и всегда, мы столкнулись с некоторыми трудностями, и сейчас я расскажу о некоторых из них и о том, как мы их преодолели.
1. Персонал
С поиском персонала летом чуть труднее, чем в остальные времена года. Я пока не очень понимаю, в чем системность этой традиции, видимо, живут огородами, не пользуются транспортом, и вообще все натуральное и почти бесплатное. Для примера: набор на эту же вакансию прошлой зимой шел так, что откликов на резюме за неделю было больше 30-ти. Здесь за 2 недели было 6 откликов. Как и подозревал, пришли те, кому действительно нужна работа, и те, кто не против лишних 10-20 тысяч в месяц при свободном графике. В общем, из-за этой небольшой неприятности (отсутствия активности в откликах) мы немного потеряли во времени, но не в качестве сотрудников. Активный поиск персонала решили в этот момент не использовать, для запуска тестовой модели Телемаркетинга нам будет достаточно этой группы сотрудников. Думаю, у некоторых из них (да-да, из вас ребята, я знаю, что вы тоже читаете это =) ) есть все шансы получить продвижение на другие позиции в нашей небольшой, но уютной компании.
Итак, на сегодня работает 2 человека, еще 2 начинают с понедельника.
2. Клиенты
Еще до начала работы у нас была договоренность с тремя клиентами. В итоге, в момент начала работы остался один :) Однако, мы достаточно быстро разработали удобное предложение для компаний, о котором расскажу в следующем пункте, и это позволило нам получить необходимое количество заказов (а, значит, денег) для работы в сентябре. Думаю, все к лучшему. Математику тут пока не хочу приводить, но у нас есть 3 заказа на ближайшие 3 недели, ну и плюс есть загрузка по нашим собственным проектам, семинарам.
3. Маркетинг
Именно благодаря тому, что по объективным причинам 2 из 3 компаний отложили участие в нашем проекте в качестве первых клиентов, мы начали думать над тем, как заинтересовать других клиентов. Мы провели некий анализ ТМЦ, мозгоштурм, расчеты, опросы и т.д.
В общем-то, главными причинами отказа компаний сотрудничать с call-центрами состоят в следующем: невозможность контроля/непредсказуемость результата и высокая цена начала работы.
Первая причина субъективная, хотя тут мы нашли некий компромисс (хотя скорее всего, он есть и у других операторов): сервис, которым мы пользуемся, позволяет предоставлять доступ нашим клиентам в качестве супервайзеров, и они в прямом эфире могут видеть, как происходит работа, куда и сколько звонили, прослушать разговоры, увидеть статистику по дню, неделе, месяцу, проекту и т.д. Вообще сервис skorozvon.ru оказался одним из самых доступных и адекватных по функционалу именно для телемаркетинга. Можете хоть как рекламу воспринимать, но сервис удобный.
Вторая причина — высокий ценовой порог начала работы. Это связано с тем, что, на самом деле, заработать на звонках компании с телемаркетинговым центром практически невозможно. Ну трудно уж точно. Поэтому обычно у call-центров есть такие доп. услуги, как подготовка базы, подготовка сценария разговора и техническая подготовка (это самый непонятный пункт, что они там технически готовят не ясно никому и никогда). Плюсом обычно компании для начала работы закладывают нехилое количество звонков/минут. То есть протестировать сервис на 100 звонках не получится. Ну и в целом это логично. Потому что при 100 звонках вероятность того, что произойдет что-то хорошее, мала.
Таким образом выходит, что потенциальному клиенту придется за начало работы выложить хотя бы 20-25 тысяч. При том большую часть процессов, за которые платит, клиент не понимает.
Теперь возвращаемся к тому, что сделали мы:
Я думаю, это не предел, мало времени прошло, девушки пока не очень уверены, но мастерство приходит с опытом. А здесь он набирается быстро.
А, и кстати, закончу про наше предложение. То, что описано выше, мы сделали по цене 7990. Это скорее тестовый пакет. Я понимаю, что работа подготовки проекта занимает время и силы и стоит дорого, но намеренно решили сделать ее максимально доступной, думаю, что при хорошей проработке первых пунктов мы еще и пиарим себя по другим проектам. Таким образом, тестирование активного отдела продаж и лидогенерации обойдется в без 10 рублей 8000. Недорого, и если у компании средний чек хотя бы 10 000, то весь проект окупиться уже с 3-4 клиентов. И мы тут не считаем, что на самом деле важнее те деньги, которые клиент будет приносить потом всю оставшуюся жизнь, оставаясь вашим.
Мы решили, что наша цель — принести максимальную пользу при небольшом бюджете, чтобы потом у клиентов появлялось желание подключать нас и на другие проекты и развивать сотрудничество в направлении #тмцмечты.
Таким образом, порог входа в проект мы снизили, в качество инвестировали, прозрачность дали. Через недельку еще выложу пару кейсов с результатами, сколько клиенты потратили и сколько заработали.
На следующей неделе планируем немного увеличить количество сотрудников и будем очень просить ребят из skorozvon.ru немного адаптировать нам систему =)) Надеюсь, сможем договориться.
В общем, мы прописали все скрипты/сценарии диалогов, обработали возможные возражения, настроили систему, получили новых клиентов. Телемаркетинг мечты начал работать. Будем идти дальше.
Автор: Иван Казаков