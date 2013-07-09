Главной проблемой в создании дистанционного контакт-центра является сложность в организации контроля за работой операторов или менеджеров. Если в офисе можно послушать как менеджеры общаются и где-то что-то подсказать, поправить, то дистанционно это сделать невозможно. К тому же вы и ваши менеджеры можете находиться в разных часовых поясах, что еще больше усложняет процесс контроля. О том, как запустить контакт-центр и построить его работу без вложений и затрат в сервисе «Скорозвон», расскажем по порядку.

Почему именно в сервисе Скорозвон?

Потому что он позволит Вам максимально сэкономить на создании проекта: для работы не нужен ни офис, ни покупка оборудования, ни приобретение и установка программ. Это оптимальное решение для предприятий малого и среднего бизнеса.

Как создать команду

Создание команды и подключение менеджеров происходит буквально в течение трех-четырех минут. Администратор регистрируется на сайте skorozvon.ru и отправляет приглашения менеджерам по e-mail. Рабочее время для каждого сотрудника синхронизируется относительно его часового пояса.

Для каждого менеджера доступен свой кабинет: телефония, контакты для звонков, электронная почта. Все это удобно организовано в сервисе, поэтому менеджерам не нужно постоянно переключаться из одного окна в другое.

Процесс работы

Контакты для прозвона Вы загружаете в сервис. На группы контакты можно делить с помощью специальных меток (тегов). На каждый проект (заказ) вы формируете отдельный список контактов и назначаете его менеджерам для звонков.

Под каждый проект Вы можете создавать сценарии продаж. Сценарий — это текст скрипта, который менеджер видит при исходящем звонке. Не нужно открывать дополнительные вкладки или искать на рабочем столе открытый блокнот — текст подсказки открывается в окне звонка.

К каждому сценарию можно создавать шаблон письма, которое менеджеры будут отправлять клиентам. При звонке менеджер прямо в карточке звонка может одним кликом открыть письмо, куда автоматически подставляется Имя клиента, и отправить его. Не нужно тратить время на переключение в почту и копирование текста письма.

Как работает менеджер

Звонит первому контакту по списку;

Видит текст скрипта в качестве подсказки о чем говорить и общается с клиентом;

Записывает комментарии прямо в карточке звонка;

Если нужно отправляет письмо одним кликом из карточки звонка;

Отмечает результат одним кликом (отказ, заинтересован, занят и т.д.);

Создает напоминание перезвонить тут же в карточке звонка;

Сохраняет результат работы с контактом;

Автоматически открывается следующий контакт по списку и менеджер звонит ему.

Таким образом, все необходимые действия менеджер осуществляет в одном окне. За счет этого скорость работы менеджера повышается, он успевает сделать больше результативных звонков. К тому же менеджер получает удобное рабочее место.





Дистанционно подключается к сервису;

Видит подробную статистику по звонкам каждого менеджера;

Выгружает отчеты в Excel;

Прослушивает и выгружает записи разговоров.

Очеты позволяют руководителю быстро анализировать эффективность работы каждого менеджера в режиме реального времени и своевременно влиять на рабочий процесс.