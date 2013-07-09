Главной проблемой в создании дистанционного контакт-центра является сложность в организации контроля за работой операторов или менеджеров. Если в офисе можно послушать как менеджеры общаются и где-то что-то подсказать, поправить, то дистанционно это сделать невозможно. К тому же вы и ваши менеджеры можете находиться в разных часовых поясах, что еще больше усложняет процесс контроля. О том, как запустить контакт-центр и построить его работу без вложений и затрат в сервисе «Скорозвон», расскажем по порядку.
Почему именно в сервисе Скорозвон?
Потому что он позволит Вам максимально сэкономить на создании проекта: для работы не нужен ни офис, ни покупка оборудования, ни приобретение и установка программ. Это оптимальное решение для предприятий малого и среднего бизнеса.
Как создать команду
Создание команды и подключение менеджеров происходит буквально в течение трех-четырех минут. Администратор регистрируется на сайте skorozvon.ru и отправляет приглашения менеджерам по e-mail. Рабочее время для каждого сотрудника синхронизируется относительно его часового пояса.
Для каждого менеджера доступен свой кабинет: телефония, контакты для звонков, электронная почта. Все это удобно организовано в сервисе, поэтому менеджерам не нужно постоянно переключаться из одного окна в другое.
Процесс работы
Контакты для прозвона Вы загружаете в сервис. На группы контакты можно делить с помощью специальных меток (тегов). На каждый проект (заказ) вы формируете отдельный список контактов и назначаете его менеджерам для звонков.
Под каждый проект Вы можете создавать сценарии продаж. Сценарий — это текст скрипта, который менеджер видит при исходящем звонке. Не нужно открывать дополнительные вкладки или искать на рабочем столе открытый блокнот — текст подсказки открывается в окне звонка.
К каждому сценарию можно создавать шаблон письма, которое менеджеры будут отправлять клиентам. При звонке менеджер прямо в карточке звонка может одним кликом открыть письмо, куда автоматически подставляется Имя клиента, и отправить его. Не нужно тратить время на переключение в почту и копирование текста письма.
Как работает менеджер
Таким образом, все необходимые действия менеджер осуществляет в одном окне. За счет этого скорость работы менеджера повышается, он успевает сделать больше результативных звонков. К тому же менеджер получает удобное рабочее место.
Как контролирует работу руководитель
Очеты позволяют руководителю быстро анализировать эффективность работы каждого менеджера в режиме реального времени и своевременно влиять на рабочий процесс.