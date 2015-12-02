Еще в древности люди пытались сохранить звучащую речь. Они наговаривали слова и фразы в глиняные амфоры и моментально запечатывали их. Понятно, что такие попытки ни к чему не приводили. Звучащее слово оставалось неуловимым. Как говорится, слово – не воробей, вылетит – не вернешь.

А почему нет? Современные средства записи разговоров позволяют сохранить и воспроизвести любой фрагмент беседы менеджера и клиента. Но сейчас мы не будем говорить о том, какими техническими средствами записываются телефонные переговоры. Гораздо интереснее выгоды, которые дают записи телефонных переговоров.

Выгода первая. Продавец регулярно прослушивает собственные телефонные разговоры в комфортной обстановке, и через некоторое время его эффективность вырастает в 1,5 раза. При этом он ничего больше не делает – только слушает записи.

Чуда нет. Включается «внутренний механизм успеха», который помогает даже бессознательно отслеживать выигрышные и провальные моменты переговоров и корректировать поведение. Этот механизм лучше работает при холодных продажах, когда за один час необходимо провести переговоры с десятком незнакомых людей.

Выгода вторая. Менеджер может не беспокоиться, что какие-то слова клиента забудутся или потеряются. Достаточно просто «отмотать» запись к нужному моменту, и уточнить, что конкретно говорил собеседник.

Выгода третья. Когда человек знает, что его разговоры всегда можно прослушать, он будет тщательней следить за тем, что говорит. А значит, допускать меньше ошибок, и внимательнее относиться к правилам и регламентам, установленным в компании.

В результате выигрывают все:

продавец обнаруживает, что обучение и контроль увеличивают его доход и стимулируют карьерный рост;

руководитель экономит время и не распыляется по мелочам;

клиенту приятно получить все, что он ожидает от хорошего сервиса: внимание, уважение и быстрое обслуживание.

«Здравствуйте, Вас беспокоит…» Стоп, к обочине! Люди не любят, чтобы их «беспокоили». Небольшая ошибка в приветствии, и человек попросит, чтобы ему больше не звонили.