Для аутсорсингового контакт центра очень важно, чтобы заказчик мог самостоятельно наблюдать за работой операторов. Сервис «Скорозвон» открыл своим клиентам такую возможность. Теперь Вы можете предоставлять гостевой доступ к отчётам лицам, не зарегистрированным в сервисе.

С одной стороны, режим «гостевого доступа» — это важный аргумент для клиента принять решение в пользу АКЦ. Компания, которая не скрывает данные о работе, естественным образом внушает доверие. С другой стороны, доступ заказчика напрямую к отчётам позволяет упростить процесс передачи отчётности между контакт-центром и клиентом. Ни операторы, ни их руководитель не будут отвлекаться на формирование, выгрузку и отправку отчётов.

Как работает «Гостевой доступ»

В процессе работы с клиентами часто возникают ситуации, когда заказчик хочет наблюдать за обзвоном. Гостевой доступ позволяет предоставить клиенту доступ только к отчётам и записям звонков. Он может следить за работой, по ходу обзвона анализировать и корректировать работу операторов.

1. Перейдите в Кабинет (Имя пользователя) и выберите «Гостевой доступ»

2. Укажите e-mail гостя, на который будет отправлено приглашение

3. Настройте доступ к нужным отчётам

4. По окончании сотрудничества удалите гостевой аккаунт или полностью отключите услугу

Какие настройки доступны

Выбор отчётов для доступа гостя

Выбор интервала, за который будет отображаться информация гостю

Выбор пользователей, результаты работы которых сможет видеть гость

Сценарии и теги

Возможность разрешить прослушивание и скачивание записей

Возможность скачивать отчёты в Excel

Отображение стоимости звонков

Что будет видеть Гость при входе в аккаунт

Гостю будет доступен только раздел Отчёты, где он сможет просмотреть данные по звонкам операторов.

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