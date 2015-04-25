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Гостевой доступ к отчётам в сервисе

Теги: обновления сервиса Руководителю call-центр
25 апреля 2015

Гостевой доступ к отчётам в сервисе

Для аутсорсингового контакт центра очень важно, чтобы заказчик мог самостоятельно наблюдать за работой операторов. Сервис «Скорозвон» открыл своим клиентам такую возможность. Теперь Вы можете предоставлять гостевой доступ к отчётам лицам, не зарегистрированным в сервисе.

С одной стороны, режим «гостевого доступа» — это важный аргумент для клиента принять решение в пользу АКЦ. Компания, которая не скрывает данные о работе, естественным образом внушает доверие. С другой стороны, доступ заказчика напрямую к отчётам позволяет упростить процесс передачи отчётности между контакт-центром и клиентом. Ни операторы, ни их руководитель не будут отвлекаться на формирование, выгрузку и отправку отчётов.

Как работает «Гостевой доступ»

В процессе работы с клиентами часто возникают ситуации, когда заказчик хочет наблюдать за обзвоном. Гостевой доступ позволяет предоставить клиенту доступ только к отчётам и записям звонков. Он может следить за работой, по ходу обзвона анализировать и корректировать работу операторов.

1. Перейдите в Кабинет (Имя пользователя) и выберите «Гостевой доступ»

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2. Укажите e-mail гостя, на который будет отправлено приглашение

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3. Настройте доступ к нужным отчётам

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4. По окончании сотрудничества удалите гостевой аккаунт или полностью отключите услугу

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Какие настройки доступны

  • Выбор отчётов для доступа гостя
  • Выбор интервала, за который будет отображаться информация гостю
  • Выбор пользователей, результаты работы которых сможет видеть гость
  • Сценарии и теги
  • Возможность разрешить прослушивание и скачивание записей
  • Возможность скачивать отчёты в Excel
  • Отображение стоимости звонков

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Что будет видеть Гость при входе в аккаунт

Гостю будет доступен только раздел Отчёты, где он сможет просмотреть данные по звонкам операторов.

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Теги: обновления сервиса Руководителю call-центр
25 апреля 2015
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