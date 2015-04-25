Для аутсорсингового контакт центра очень важно, чтобы заказчик мог самостоятельно наблюдать за работой операторов. Сервис «Скорозвон» открыл своим клиентам такую возможность. Теперь Вы можете предоставлять гостевой доступ к отчётам лицам, не зарегистрированным в сервисе.
С одной стороны, режим «гостевого доступа» — это важный аргумент для клиента принять решение в пользу АКЦ. Компания, которая не скрывает данные о работе, естественным образом внушает доверие. С другой стороны, доступ заказчика напрямую к отчётам позволяет упростить процесс передачи отчётности между контакт-центром и клиентом. Ни операторы, ни их руководитель не будут отвлекаться на формирование, выгрузку и отправку отчётов.
Как работает «Гостевой доступ»
В процессе работы с клиентами часто возникают ситуации, когда заказчик хочет наблюдать за обзвоном. Гостевой доступ позволяет предоставить клиенту доступ только к отчётам и записям звонков. Он может следить за работой, по ходу обзвона анализировать и корректировать работу операторов.
1. Перейдите в Кабинет (Имя пользователя) и выберите «Гостевой доступ»
2. Укажите e-mail гостя, на который будет отправлено приглашение
3. Настройте доступ к нужным отчётам
4. По окончании сотрудничества удалите гостевой аккаунт или полностью отключите услугу
Какие настройки доступны
Что будет видеть Гость при входе в аккаунт
Гостю будет доступен только раздел Отчёты, где он сможет просмотреть данные по звонкам операторов.