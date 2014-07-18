Телемаркетолог сегодня – это высококвалифицированный специалист в телекоммуникационной сфере, способный грамотно консультировать, а в продажах убеждать людей, он умеет работать с большим потоком входящей информации во время телефонного разговора, выбирая нужную для ответа клиенту.

Оператор call-центра в первую очередь является телемаркетологом. Но как отличить хорошего специалиста от среднего менеджера? Какими качествами должен обладать успешный телемаркетолог и как выбрать его из толпы кандидатов на свободное место в вашем контакт-центре?

Первой и основной деятельностью телемаркетолога являются продажи по телефону. Чтобы успешно продавать, необходимо убедить клиента в качестве и нужности товара, поэтому главной чертой успешного оператора является уверенность в себе, умение уверенно говорить. По ходу беседы специалист должен уметь вести разговор, направлять его в нужную сторону.

Наличие опыта далеко не самая важная графа в резюме будущего сотрудника. Единственное отличие опытного телемаркетолога от неопытного – отсутствие страха перед звонком, и то не всегда. Намного важнее способность быстро анализировать поступающую от клиентов информацию и умение задавать правильные вопросы, умение увлечь и заинтересовать собеседника. Все это позволяет менеджеру более правильно сформулировать предложение и подвести разговор к нужному результату.

Что касается образования, то телемаркетологов ВУЗы пока не выпускают, поэтому лучше, чтобы у кандидата было экономическое или банковское образование, образование в области предпринимательства.

Успешный телемаркетолог всегда крутится в большом потоке информации, следит за новостями в своей сфере, «мониторит» конкурентов, чтобы быть готовым отработать любое возражение клиента. К тому же он должен быть разносторонним, чтобы уметь поддержать любую тему разговора.

И, наконец, чувство юмора – тоже большой плюс, ведь умение снимать напряжение во время разговора и располагать к себе людей это значительное преимущество.