Друзья и коллеги!
Мы несколько лет копили материалы и опыт, описывали технологию построения максимально эффективного отдела холодных продаж. По итогам этой работы мы сделали онлайн-курс, который поможет начинающему руководителю стартовать продажи холодными звонками, опытному – улучшить результат, ну а менеджеру – понять, как функционирует его отдел, и, может быть, сделать карьеру.
Курс мы опубликовали на платформе онлайн-обучения: https://stepik.org/course/4823/
Мы разберем вопросы, которые возникают на практике при управлении отделом холодных звонков, расскажем, как увеличить эффективность и прибыль этого канала продаж.
В курсе есть все темы, касающиеся продаж холодными звонками:
По итогам прохождения курса мы высылаем именной сертификат с печатью, который можно приложить к резюме.
Удачи!