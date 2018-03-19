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  • Бесплатный онлайн-курс по холодным звонкам для руководителей

Бесплатный онлайн-курс по холодным звонкам для руководителей

19 марта 2018

Бесплатный онлайн-курс по холодным звонкам для руководителей

Друзья и коллеги!

Мы несколько лет копили материалы и опыт, описывали технологию построения максимально эффективного отдела холодных продаж. По итогам этой работы мы сделали онлайн-курс, который поможет начинающему руководителю стартовать продажи холодными звонками, опытному – улучшить результат, ну а менеджеру – понять, как функционирует его отдел, и, может быть, сделать карьеру.

Курс мы опубликовали на платформе онлайн-обучения: https://stepik.org/course/4823/

Мы разберем вопросы, которые возникают на практике при управлении отделом холодных звонков, расскажем, как увеличить эффективность и прибыль этого канала продаж. 

В курсе есть все темы, касающиеся продаж холодными звонками:

  • общая организация отдела продаж, 
  • где взять хорошую базу,
  • где найти менеджеров,
  • как написать скрипт,
  • как контролировать отдел продаж,
  • как увеличивать эффективность работы отдела.
Полное прохождение курса займет у вас от 2 до 8 часов. Мы приготовили для вас тесты, практические задания и некоторые бонусы.

По итогам прохождения курса мы высылаем именной сертификат с печатью, который можно приложить к резюме.

Удачи!

Попробовать бесплатно — Вы увидите результат уже в первый день работы со Скорозвоном
19 марта 2018
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