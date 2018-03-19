Друзья и коллеги!

Мы несколько лет копили материалы и опыт, описывали технологию построения максимально эффективного отдела холодных продаж. По итогам этой работы мы сделали онлайн-курс, который поможет начинающему руководителю стартовать продажи холодными звонками, опытному – улучшить результат, ну а менеджеру – понять, как функционирует его отдел, и, может быть, сделать карьеру.

Курс мы опубликовали на платформе онлайн-обучения: https://stepik.org/course/4823/

Мы разберем вопросы, которые возникают на практике при управлении отделом холодных звонков, расскажем, как увеличить эффективность и прибыль этого канала продаж.

В курсе есть все темы, касающиеся продаж холодными звонками:

общая организация отдела продаж,

где взять хорошую базу,

где найти менеджеров,

как написать скрипт,

как контролировать отдел продаж,

как увеличивать эффективность работы отдела.

Полное прохождение курса займет у вас от 2 до 8 часов. Мы приготовили для вас тесты, практические задания и некоторые бонусы.

По итогам прохождения курса мы высылаем именной сертификат с печатью, который можно приложить к резюме.

Удачи!