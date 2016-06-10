До недавнего времени менеджеры сами предоставляли руководителю данные для аналитики. Они направляли отчеты в разбивке по продуктовым категориям, клиентам, товарным позициям, передавали еженедельные отчеты о переговорах и сделках, сами указывали на проблемы или перспективы.

Продавцу палец в рот не клади - он расчехлит и приведет в боевую готовность арсенал отговорок, чтобы объяснить неудовлетворительный результат. Поэтому цифры, которые руководитель получает от него напрямую, надо проверять и перепроверять, не уповая на честность.

CRM программы подарили руководителю более «тонкую» настройку. Он может, например, автоматически группировать результаты по количественным и качественным показателям. Но, как выясняется, данных CRM тоже недостаточно. Ведь они заносятся в базу данных теми же менеджерами!

А, если «мы историю не пишем», значит историю напишут за нас.

Облачный секундомер

В некоторых облачных сервисах по организации телефонных переговоров предусмотрена функция записи телефонных разговоров.

Какой волшебный инструмент достался руководителю!

В первую очередь, руководитель получает доступ к хронометражу каждого телефонного разговора. Буквально, сколько времени продавец затратил на беседу. Сколько времени он говорил с потенциальными покупателями, сколько общался с новыми, сколько со старыми клиентами. И как это отразилось на продажах.

Просто сравнивая количество звонков и длительность переговоров можно узнать много интересного. И навести порядок в воронке продаж.

Так, важным показателем считается количество звонков, совершаемых продавцом за один день. При анализе может выясниться, что специалист, который меньше продает, делает и меньше звонков в день.

Подождите приглашать Капитана Очевидность! Ведь автоматическая система сама набирает следующий звонок после того, как разговор с очередным абонентом прекращен. Следовательно, неуспешный продавец тратит больше времени на один звонок.

О чем это говорит? Продавец недостаточно хорошо знает скрипт и лезет в карман за каждым словом? Возможно. Он очень медлительный и не успевает за темпераментом своих собеседников? Не исключено. Он говорит много, не по делу, и при этом не слушает что ему говорят? Не исключаем и этот вариант.

Таким образом, разница всего лишь в 15-30 секунд дает массу информации. И мы еще не приступили к самому «вкусному» - анализу самих переговоров!

Основываясь на статистике переговоров можно выяснить, сколько длится средний успешный разговор с «холодным», новым или постоянным клиентом, а также проанализировать статистику по длительности «неуспешных» переговоров. И сделать выводы.

Хронометраж для продаж

Хронометраж переговоров полезен как для «стационарных» отделов продаж, так и для удаленных.

Человека в один день не уволишь и не возьмешь на работу. Адаптация требует времени. Данные полученные при записи разговоров, можно использовать для обучения. Важны все факторы, которые могут повлиять на обучаемость сотрудников. «Свои» получают более сложные задания, с них и спрос выше. А полученные результаты можно использовать и при управлении удаленными продажами, и при экспансии в регионы, и при открытии новых направлений.

насколько активен человек в переговорах пока длится рабочий день,

сколько контактов совершено в течение рабочего дня,

сколько звонков оказалось результативными,

можно ли поднять эффективность специалиста, освободив его от холодных, или наоборот, горячих звонков.

не слишком ли много в общей массе подозрительно коротких или наоборот, подозрительно длинных звонков.

Записывайте телефонные разговоры и анализируйте

На основе данных, полученных в результате записи телефонных переговоров можно разрабатывать собственные ключевые показатели эффективности загрузки менеджеров, и, следовательно, продаж.

Так, комбинируя различные показатели, можно получить полезные гибридные параметры и соотношения – коэффициенты эффективности.