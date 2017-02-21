“Добрый день, меня зовут Оптимус Прайм, я представляю завод автоботов. Мы подготовили для вас новое отличное предложение. Слышали уже что-нибудь о наших высококачественных надежных изделиях, которые мы уже десятки лет производим на профессиональном оборудовании?”, - знакомая ситуация, правда?

Речь оператора контакт-центра или менеджера отдела продаж звучит механично, шаблонно как у робота. Может ли это повысить конверсию, средний чек или количество позиций в чеке? Вряд ли! Давайте разберемся, как подготовить сценарий, который звучит естественно и легко воспринимается потенциальным клиентом.