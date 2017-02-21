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Полезные статьи по теме 'отдел продаж'

5 приемов улучшения скриптов разговоров. Автоботы рекомендуют. :)
5 приемов улучшения скриптов разговоров. Автоботы рекомендуют. :)

“Добрый день, меня зовут Оптимус Прайм, я представляю завод автоботов. Мы подготовили для вас новое отличное предложение. Слышали уже что-нибудь о наших высококачественных надежных изделиях, которые мы уже десятки лет производим на профессиональном оборудовании?”, - знакомая ситуация, правда?

Речь оператора контакт-центра или менеджера отдела продаж звучит механично, шаблонно как у робота. Может ли это повысить конверсию, средний чек или количество позиций в чеке? Вряд ли! Давайте разберемся, как подготовить сценарий, который звучит естественно и легко воспринимается потенциальным клиентом.

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24 ноября 2016

Как составить вакансию менеджера по продажам. Пример вакансии.
Как составить вакансию менеджера по продажам. Пример вакансии.

Мы собрали советы, которые помогут вам написать текст «вкусной» вакансии для менеджера по продажам. Не каждый совет подходит вам, но рекомендуем со стороны взглянуть на текст, который вы разместили на сайте по поиску сотрудников.
В конце статьи мы показали пример вакансии, написанной по нашим советам.

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14 ноября 2016

Отделяем мух от котлет или Зачем разделять менеджеров на звонящих и продающих?
Отделяем мух от котлет или Зачем разделять менеджеров на звонящих и продающих?

Компании, которые продают холодными звонками, делятся на 2 типа. В первых менеджеры делают холодные звонки, продают, оформляют сделки, работают с текущими клиентами. Во вторых менеджеры разделены по функционалу.
Разберемся, какие плюсы и минусы у каждого подхода, и какой из них подойдет бизнесу.

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14 октября 2016

Как оценить загрузку менеджеров с помощью записи телефонных переговоров
Как оценить загрузку менеджеров с помощью записи телефонных переговоров

До недавнего времени менеджеры сами предоставляли руководителю данные для аналитики. Они направляли отчеты в разбивке по продуктовым категориям, клиентам, товарным позициям, передавали еженедельные отчеты о переговорах и сделках, сами указывали на проблемы или перспективы.

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10 июня 2016

Как увеличить количество холодных звонков?
Как увеличить количество холодных звонков?

А вы знаете историю про страхового агента, который заработал миллионы на продаже страховок по телефону? Продажа страховок – трудный хлеб. Требуются встречи, длительные консультации, пошаговое объяснение конечной выгоды…

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12 января 2016
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Теги: продажи , скрипт , Холодные звонки
Как составить вакансию менеджера по продажам. Пример вакансии.
Теги: поиск сотрудника , отдел продаж
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