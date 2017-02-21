Мы рассказываем важное:
- что такое качественная база
- где взять базу для звонков
- плюсы, минусы и лайфхаки разных способов поиска базы
Мы рассказываем важное:
Наши клиенты иногда сталкиваются с тем, что нужно очень срочно стартовать проект по обзвону. Уже сегодня, а лучше - вчера. Но надо успеть до Нового Года!
Мы расскажем, как это лучше сделать.
“Добрый день, меня зовут Оптимус Прайм, я представляю завод автоботов. Мы подготовили для вас новое отличное предложение. Слышали уже что-нибудь о наших высококачественных надежных изделиях, которые мы уже десятки лет производим на профессиональном оборудовании?”, - знакомая ситуация, правда?
Речь оператора контакт-центра или менеджера отдела продаж звучит механично, шаблонно как у робота. Может ли это повысить конверсию, средний чек или количество позиций в чеке? Вряд ли! Давайте разберемся, как подготовить сценарий, который звучит естественно и легко воспринимается потенциальным клиентом.
Мы собрали советы, которые помогут вам написать текст «вкусной» вакансии для менеджера по продажам. Не каждый совет подходит вам, но рекомендуем со стороны взглянуть на текст, который вы разместили на сайте по поиску сотрудников.
В конце статьи мы показали пример вакансии, написанной по нашим советам.
Компании, которые продают холодными звонками, делятся на 2 типа. В первых менеджеры делают холодные звонки, продают, оформляют сделки, работают с текущими клиентами. Во вторых менеджеры разделены по функционалу.
Разберемся, какие плюсы и минусы у каждого подхода, и какой из них подойдет бизнесу.
До недавнего времени менеджеры сами предоставляли руководителю данные для аналитики. Они направляли отчеты в разбивке по продуктовым категориям, клиентам, товарным позициям, передавали еженедельные отчеты о переговорах и сделках, сами указывали на проблемы или перспективы.
А вы знаете историю про страхового агента, который заработал миллионы на продаже страховок по телефону? Продажа страховок – трудный хлеб. Требуются встречи, длительные консультации, пошаговое объяснение конечной выгоды…