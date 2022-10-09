Как часто вы загорались идеей перед сном, засыпали с мыслью «завтра точно начну», но былой запал рассеивался с первыми лучами солнца? За отсутствием мотивации, ленью и прокрастинацией сидит более весомая причина — неуверенность в себе. «Неуверенность в себе» — три слова, которые являются следствием большого количества факторов, влияющих на становление личности. Она мешает людям пробовать себя в новых сферах, ставить амбициозные цели, не даёт поговорить с начальником о повышении. Список может быть бесконечен. Сегодня исследуем, откуда берётся неуверенность, как она мешает в работе и какие простые действия можно внедрять уже сейчас, чтобы было чуть больше веры в себя.

Что такое уверенность в себе и почему она важна? Американская ассоциация психологов определяет уверенность в себе как «веру в то, что человек способен успешно справиться с поставленной задачей». В продажах уверенность — это способность спокойно справляться с давлением процесса продаж, возможность выполнить множество задач, ведущих к сделке. Менеджеру по продажам важно проявлять уверенность: иначе потенциальные клиенты не будут верить ни вам, ни в эффект продукта, и не будут покупать. На тему влияния уверенности на различные сферы жизни есть множество исследований. Большая их часть приходит к заключению, что здоровый уровень уверенности в себе помогает добиться большего успеха в личной и профессиональной жизни. Например, более уверенные в себе люди, как правило, добиваются больших успехов в учебе. Ещё уверенность влияет на мотивацию: исследования показали, что мотивация к занятию спортом выше у более уверенных атлетов. Какие ещё есть побочные эффекты веры в свои силы? Повышенное чувство собственного достоинства

Большее удовольствие от жизни и деятельности

Свобода от страха и беспокойства

Снижение уровня стресса

Прилив энергии и мотивации к действию

Более приятное времяпрепровождение с другими людьми. Когда вы расслаблены и уверены в себе, окружающие чувствую себя непринужденно в вашей компании Взгляните на приведённую ниже таблицу, в которой сравнивается поведение уверенного человека и неуверенного. Поведение уверенного человека Поведение, характерное для низкого уровня уверенности в себе Действуют исходя из своих интересов, даже если другие насмехаются или критикуют за это. Действуют исходя от реакции окружающих «а что люди подумают?». Готовы рисковать и делать всё возможное, чтобы добиться большего. Предпочитают оставаться в зоне комфорта, избегают риска из-за страха неудач. Признают свои ошибки и работают над ними. Стараются скрыть ошибки, чтобы никто не заметил. Подчёркивают свой вклад в успех, не стесняются достижений, упоминают свои достоинства. Ожидают, что другие заметят их достижения. Не могут презентовать себя. Принимают комплименты с благодарностью: «Спасибо, я действительно усердно работал над проспектом и рад, что вы оценили мои усилия». Не умеют принимать комплименты, обесценивают свои действия: «Этот проспект был пустяком. Любой мог его выполнить».

Как формируется уверенность в себе? Уверенность в себе — это следствие здоровой и стабильной самооценки, которая формируется в результате взаимодействия с родителями, близкими, одноклассниками, коллегами и окружающими в целом. Она отчасти является результатом того, как нас воспитывали и чему нас учили. Мы учимся у других, как думать о себе и как себя вести. Уверенность также формируется в результате пережитого опыта и того, как человек научился реагировать на различные ситуации. Как это работает? Например, уверенного в себе человека могли воспитывать в поддерживающей среде, в которой его хвалили за достижения, не ругали за ошибки, разговаривали уважительно, прислушивались и верили во все его начинания. Вырастая, такой человек не боится рисковать, браться за новые задачи, ведь даже,если не получится, это никак не отразится на его самоценности. И наоборот, люди, страдающие от неуверенности сталкивались с противоположным. В детстве они могли подвергаться резкой критике, крикам, им уделяли мало внимания. В некоторых случаях такие люди подвергались насмешкам или травле со стороны сверстников. Встречали людей, которые одержимы карьерой и достижениями? С виду они могут быть очень уверенными в себе людьми, но на самом деле они связывают своё достоинство с материальным, с одобрением окружающих. А всё потому что в подсознании сидит образ, что без достижений человек ничего не стоит.

Составляющие уверенности в себе Опыт преодоления страхов и трудностей Неуверенные в себе люди утопают в страхах. Из-за сомнения в своих силах, они предпочитают безопасную зону комфорта. Но постоянное столкновение с тем, что вас пугает, и преодоление — важная часть укрепления уверенности. Страшно бывает всем, но опыт преодоления страхов и трудных ситуаций даёт чувство внутренней опоры и позволяет не сойти с дистанции. Чем больше количество страхов преодолевает человек, тем более решительным и уверенным в своих силах он становится.

Компетентность и вера в свои силы Это про знание себя и тех, инструментов, которыми человек владеет. Экспериментируя, учась и получая отзывы от окружающих нас людей, мы начинаем определять свои сильные и слабые стороны, таланты и способности. Компетентность формируется не только в рамках профессионального обучения, но и в процессе преодоления препятствий: человек познаёт не только то, что он может справиться с ними, но и как он может это сделать. Чувство компетентности связано и с мотивацией: человек мотивирован, когда сталкивается с проблемами, с которыми он может справиться.

Достижения Уверенность формируется также на основе побед, которые были в жизни человека. Масштабы этих побед не имеют значения. Важно уметь присваивать себе их, какими бы маленькими они не казались. Осознание того, что в каих-то ситуациях вы не просто справились с трудностью, но и достигли высот — чувство эффективности и гордости, которые повышают самооценку и подталкивают к принятию новых вызовов.

Забота о себе Если человек был жесток к себе всю жизнь, то начать заботиться о себе значит опустить кнут. Такое отношение к себе является естественным продолжением терапии и саморефлексии. Забота о себе — это преодоление чувства вины и стыда и попытка простить себя. Это отказ от мучительной потребности в совершенстве. Это понимание внутренней ценности, как живого человеческого существа. Это когда человек вознаграждает, утешает и ценит себя, вместо привычной критики и самобичевания.

Как развить уверенность в себе: 8 советов Планировать и готовиться Люди часто чувствуют себя менее уверенно в новых или потенциально сложных ситуациях. Возможно, самым важным фактором в развитии уверенности является планирование и подготовка к неизвестному. Например, если вы претендуете на новую работу, было бы неплохо подготовиться к собеседованию. Спланировать, что вы хотели бы сказать, и подумать о некоторых вопросах, которые могут задать. Попрактикуйтесь в ответах с друзьями или коллегами и получите их отзывы.

Доводить дела до конца Уверенность строится на достижениях. Достижения начинаются с повседневных целей. Что вам нужно сделать сегодня? Прогресс является постепенным, и большие изменения не происходят в одночасье. Но если вы достигаете целей, которые ставите на день, скорее всего, начнёте достигать еженедельных и ежемесячных целей, что приблизит к реализации долгосрочных целей.

Обучаться и развиваться Знание того, чего ожидать, как и почему что-то делается, повышает осведомлённость и человек чувствует себя более подготовленным и, в конечном счете, более уверенным. Бывает, что обучение и получение знаний подрывает уверенность в своих способностях. Когда это происходит, необходимо объединить знания с опытом. Например, обучаясь на менеджера по продажам, человек может подумать, что он совсем не владеет навыками коммуникации. Тогда можно вспомнить, как удалось уговорить друга пойти на концерт — это ведь тоже коммуникация и продажа идеи.

Заботиться о себе Трудно чувствовать себя хорошо и уверенно, когда есть недовольство внешним видом. Когда вы заботитесь о себе, вы знаете, что делаете что-то положительное для своего разума, тела и духа, и в результате, естественно, чувствуете себя более уверенно. Как проявить заботу о себе: Диета: Когда вы подпитываете свое тело продуктами, богатыми питательными веществами, вы чувствуете себя здоровее, сильнее и энергичнее, что может привести к лучшему самочувствию. Упражнения: исследования неизменно показывают, что физические упражнения повышают уверенность в себе. Например, исследование 2016 года показало, что регулярная физическая активность позитивно повляила на телосложение участников, а это привело к более уверенному состоянию. Медитация. Во-первых, это один из способов познать себя, свои истинные цели. Во-вторях, в медитации прекращается негативный монолог, мешающей вашей уверенности.

Не сравнивать себя с другими Исследование 2018 года обнаружило прямую связь между сравнением и тем, как мы относимся к себе. В частности, что когда люди сравнивают себя с другими, они испытывают зависть. И чем больше зависти, тем хуже отношение к себе. Если словили себя на сравнении, вспомните, что это бесполезно. Каждый участвует в своей гонке, и жизнь — это не соревнование. Также полезно вспомнить о своих сильных сторонах и успехах. Дневник благодарности — отличный инструмент напоминать себе о тех сферах жизни, в которых у вас всё хорошо.

Окружить себя позитивными людьми Как ваши друзья и близкие заставляют вас чувствовать себя? Они поддерживают вас или постоянно отпускают обидные шутки? Они осуждают вас или принимают таким, какой вы есть? Окружающие люди могут влиять на ваши мысли и отношение к себе сильнее, чем вы думаете. Если вы чувствуете себя плохо после общения с определенным человеком, возможно, пришло время попрощаться.

Позитивно мыслить о себе Основное правило позитивного мышления — подчеркивать сильные стороны и успехи и учиться на слабостях и ошибках. Люди часто фокусируются на негативном, накручивают, преувеличивая масштабы ошибок прошлого. Такие негативные мысли вредят уверенности в себе и способности достигать целей. Как перестроить способ мышления: Знать сильные и слабые стороны личности Напишите список вещей, в которых вы хороши, и стороны, которые, по вашему мнению, нуждаются в улучшении. Обсудите список с друзьями и семьей, они смогут дополнить его. Отмечайте и развивайте свои сильные стороны и находите способы поработать над слабостями. Дать себе право на ошибки Мы все делаем ошибки. Не думайте о своих ошибках как о негативе, а скорее как о возможностях для обучения. Принимать комплименты и хвалить себя Когда вы получаете комплимент от другого, поблагодарите его и узнайте, что именно им понравилось? Признавайте собственные достижения и отмечайте их, вознаграждая себя и рассказывая о них друзьям и семье. Использовать критику для обучения Критика — это просто мнение другого. Получая критику, не отвечайте сразу в оборонительной манере, прислушивайтесь к ней и убедитесь, что вы понимаете, о чём идёт речь, чтобы использовать эту информацию для совершенствования. Позитивный внутренний диалог Негативный разговор с самим собой подрывает уверенность в себе и сеет в подсознании мысль, что вы не сможете справиться с чем-то. Вместо этого лучше подбадривать себя мыслями: «Я в силах справиться с задачей», «Я могу хотя бы попробовать», «В следующий раз я смогу сделать лучше» и т.п. Вести журнал достижений Легко потерять уверенность, если обесценить всё, чего достигли. Составьте список, чем вы гордитесь в своей жизни: начиная от хороших оценок в школе до обучение сёрфингу и помощи старушке с сумками. Держите список под рукой и постоянно обновляйте его. В моменты сомнений в себе такой список напомнит обо всех потрясающих вещах, которые вы сделали.

Нарабатывать опыт По мере того, как человек успешно выполняет задачи и цели, уверенность, что он способен выполнить те же самые и похожие задачи снова, возрастает. Простой пример — вождение автомобиля. Большинство людей, которые какое-то время находятся за рулем, делают это почти автоматически — им не нужно думать о том, какую педаль нажать или как вести себя на перекрестке. Однако набраться опыта и сделать первый шаг может быть очень сложно. Здесь поможет разбивка задачи на маленькие достижимые и не пугающие шаги . Желательно, чтобы они соответствовали критериям SMART: были конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и рассчитанными по времени. Также набраться опыта и подкрепить свою уверенность можно через установление микроцели, которые требуют выхода из зоны комфорта.Например: Начать дело или проект, который давно откладывали. Часто мы откладываем начало важных дел, потому что они кажутся непосильными. Выступить с презентацией или речью. Многих разговор с группой людей особенно пугает. Лучший способ преодолеть страх и обрести уверенность — получить опыт. Носить что-то яркое. Внешний вид — фактор самооценки, и люди с низкой самооценкой, как правило, стараются быть незаметными. Заявите о себе и выделитесь из толпы!

