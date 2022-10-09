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Как развить уверенность в себе и увеличить показатели в работе

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9 октября 2022
Как развить уверенность в себе и увеличить показали в работе

Как часто вы загорались идеей перед сном, засыпали с мыслью «завтра точно начну», но былой запал рассеивался с первыми лучами солнца? За отсутствием мотивации, ленью и прокрастинацией сидит более весомая причина — неуверенность в себе. «Неуверенность в себе» — три слова, которые являются следствием большого количества факторов, влияющих на становление личности. Она мешает людям пробовать себя в новых сферах, ставить амбициозные цели, не даёт поговорить с начальником о повышении. Список может быть бесконечен. Сегодня исследуем, откуда берётся неуверенность, как она мешает в работе и какие простые действия можно внедрять уже сейчас, чтобы было чуть больше веры в себя.

Содержание

В этой статье:

Что такое уверенность в себе и почему она важна?

Американская ассоциация психологов определяет уверенность в себе как «веру в то, что человек способен успешно справиться с поставленной задачей». В продажах уверенность — это способность спокойно справляться с давлением процесса продаж, возможность выполнить множество задач, ведущих к сделке. Менеджеру по продажам важно проявлять уверенность: иначе потенциальные клиенты не будут верить ни вам, ни в эффект продукта, и не будут покупать.

На тему влияния уверенности на различные сферы жизни есть множество исследований. Большая их часть приходит к заключению, что здоровый уровень уверенности в себе помогает добиться большего успеха в личной и профессиональной жизни. Например, более уверенные в себе люди, как правило, добиваются больших успехов в учебе. Ещё уверенность влияет на мотивацию: исследования показали, что мотивация к занятию спортом выше у более уверенных атлетов.

Какие ещё есть побочные эффекты веры в свои силы?

  • Повышенное чувство собственного достоинства
  • Большее удовольствие от жизни и деятельности
  • Свобода от страха и беспокойства
  • Снижение уровня стресса
  • Прилив энергии и мотивации к действию
  • Более приятное времяпрепровождение с другими людьми. Когда вы расслаблены и уверены в себе, окружающие чувствую себя непринужденно в вашей компании

Взгляните на приведённую ниже таблицу, в которой сравнивается поведение уверенного человека и неуверенного.

Поведение уверенного человека Поведение, характерное для низкого уровня уверенности в себе
Действуют исходя из своих интересов, даже если другие насмехаются или критикуют за это. Действуют исходя от реакции окружающих «а что люди подумают?».
Готовы рисковать и делать всё возможное, чтобы добиться большего. Предпочитают оставаться в зоне комфорта, избегают риска из-за страха неудач.
Признают свои ошибки и работают над ними. Стараются скрыть ошибки, чтобы никто не заметил.
Подчёркивают свой вклад в успех, не стесняются достижений, упоминают свои достоинства. Ожидают, что другие заметят их достижения. Не могут презентовать себя.
Принимают комплименты с благодарностью: «Спасибо, я действительно усердно работал над проспектом и рад, что вы оценили мои усилия». Не умеют принимать комплименты, обесценивают свои действия: «Этот проспект был пустяком. Любой мог его выполнить».

Как формируется уверенность в себе?

Уверенность в себе — это следствие здоровой и стабильной самооценки, которая формируется в результате взаимодействия с родителями, близкими, одноклассниками, коллегами и окружающими в целом. Она отчасти является результатом того, как нас воспитывали и чему нас учили. Мы учимся у других, как думать о себе и как себя вести. Уверенность также формируется в результате пережитого опыта и того, как человек научился реагировать на различные ситуации.

Как развить внутреннюю уверенность

Как это работает? Например, уверенного в себе человека могли воспитывать в поддерживающей среде, в которой его хвалили за достижения, не ругали за ошибки, разговаривали уважительно, прислушивались и верили во все его начинания. Вырастая, такой человек не боится рисковать, браться за новые задачи, ведь даже,если не получится, это никак не отразится на его самоценности.

И наоборот, люди, страдающие от неуверенности сталкивались с противоположным. В детстве они могли подвергаться резкой критике, крикам, им уделяли мало внимания. В некоторых случаях такие люди подвергались насмешкам или травле со стороны сверстников.

Встречали людей, которые одержимы карьерой и достижениями? С виду они могут быть очень уверенными в себе людьми, но на самом деле они связывают своё достоинство с материальным, с одобрением окружающих. А всё потому что в подсознании сидит образ, что без достижений человек ничего не стоит.

Составляющие уверенности в себе

Развиваем чувство уверенности

  • Опыт преодоления страхов и трудностей

    Неуверенные в себе люди утопают в страхах. Из-за сомнения в своих силах, они предпочитают безопасную зону комфорта. Но постоянное столкновение с тем, что вас пугает, и преодоление — важная часть укрепления уверенности.

    Страшно бывает всем, но опыт преодоления страхов и трудных ситуаций даёт чувство внутренней опоры и позволяет не сойти с дистанции. Чем больше количество страхов преодолевает человек, тем более решительным и уверенным в своих силах он становится.

  • Компетентность и вера в свои силы

    Это про знание себя и тех, инструментов, которыми человек владеет. Экспериментируя, учась и получая отзывы от окружающих нас людей, мы начинаем определять свои сильные и слабые стороны, таланты и способности. Компетентность формируется не только в рамках профессионального обучения, но и в процессе преодоления препятствий: человек познаёт не только то, что он может справиться с ними, но и как он может это сделать. Чувство компетентности связано и с мотивацией: человек мотивирован, когда сталкивается с проблемами, с которыми он может справиться.

  • Достижения

    Уверенность формируется также на основе побед, которые были в жизни человека. Масштабы этих побед не имеют значения. Важно уметь присваивать себе их, какими бы маленькими они не казались. Осознание того, что в каих-то ситуациях вы не просто справились с трудностью, но и достигли высот — чувство эффективности и гордости, которые повышают самооценку и подталкивают к принятию новых вызовов.

  • Забота о себе

    Если человек был жесток к себе всю жизнь, то начать заботиться о себе значит опустить кнут. Такое отношение к себе является естественным продолжением терапии и саморефлексии. Забота о себе — это преодоление чувства вины и стыда и попытка простить себя. Это отказ от мучительной потребности в совершенстве. Это понимание внутренней ценности, как живого человеческого существа. Это когда человек вознаграждает, утешает и ценит себя, вместо привычной критики и самобичевания.

Как развить уверенность в себе: 8 советов

  • Планировать и готовиться

    Люди часто чувствуют себя менее уверенно в новых или потенциально сложных ситуациях. Возможно, самым важным фактором в развитии уверенности является планирование и подготовка к неизвестному.

    Например, если вы претендуете на новую работу, было бы неплохо подготовиться к собеседованию. Спланировать, что вы хотели бы сказать, и подумать о некоторых вопросах, которые могут задать. Попрактикуйтесь в ответах с друзьями или коллегами и получите их отзывы.

  • Доводить дела до конца

    Уверенность строится на достижениях. Достижения начинаются с повседневных целей. Что вам нужно сделать сегодня? Прогресс является постепенным, и большие изменения не происходят в одночасье. Но если вы достигаете целей, которые ставите на день, скорее всего, начнёте достигать еженедельных и ежемесячных целей, что приблизит к реализации долгосрочных целей.

  • Обучаться и развиваться

    Знание того, чего ожидать, как и почему что-то делается, повышает осведомлённость и человек чувствует себя более подготовленным и, в конечном счете, более уверенным. Бывает, что обучение и получение знаний подрывает уверенность в своих способностях. Когда это происходит, необходимо объединить знания с опытом.

    Например, обучаясь на менеджера по продажам, человек может подумать, что он совсем не владеет навыками коммуникации. Тогда можно вспомнить, как удалось уговорить друга пойти на концерт — это ведь тоже коммуникация и продажа идеи.

  • Заботиться о себе

    Трудно чувствовать себя хорошо и уверенно, когда есть недовольство внешним видом. Когда вы заботитесь о себе, вы знаете, что делаете что-то положительное для своего разума, тела и духа, и в результате, естественно, чувствуете себя более уверенно.

    Как проявить заботу о себе:

    • Диета: Когда вы подпитываете свое тело продуктами, богатыми питательными веществами, вы чувствуете себя здоровее, сильнее и энергичнее, что может привести к лучшему самочувствию.
    • Упражнения: исследования неизменно показывают, что физические упражнения повышают уверенность в себе. Например, исследование 2016 года показало, что регулярная физическая активность позитивно повляила на телосложение участников, а это привело к более уверенному состоянию.
    • Медитация. Во-первых, это один из способов познать себя, свои истинные цели. Во-вторях, в медитации прекращается негативный монолог, мешающей вашей уверенности.

  • Не сравнивать себя с другими

    Исследование 2018 года обнаружило прямую связь между сравнением и тем, как мы относимся к себе. В частности, что когда люди сравнивают себя с другими, они испытывают зависть. И чем больше зависти, тем хуже отношение к себе.

    Если словили себя на сравнении, вспомните, что это бесполезно. Каждый участвует в своей гонке, и жизнь — это не соревнование. Также полезно вспомнить о своих сильных сторонах и успехах. Дневник благодарности — отличный инструмент напоминать себе о тех сферах жизни, в которых у вас всё хорошо.

  • Окружить себя позитивными людьми

    Как ваши друзья и близкие заставляют вас чувствовать себя? Они поддерживают вас или постоянно отпускают обидные шутки? Они осуждают вас или принимают таким, какой вы есть?

    Окружающие люди могут влиять на ваши мысли и отношение к себе сильнее, чем вы думаете. Если вы чувствуете себя плохо после общения с определенным человеком, возможно, пришло время попрощаться.

  • Позитивно мыслить о себе

    Основное правило позитивного мышления — подчеркивать сильные стороны и успехи и учиться на слабостях и ошибках. Люди часто фокусируются на негативном, накручивают, преувеличивая масштабы ошибок прошлого. Такие негативные мысли вредят уверенности в себе и способности достигать целей.

    Как перестроить способ мышления:

    • Знать сильные и слабые стороны личности

      Напишите список вещей, в которых вы хороши, и стороны, которые, по вашему мнению, нуждаются в улучшении. Обсудите список с друзьями и семьей, они смогут дополнить его. Отмечайте и развивайте свои сильные стороны и находите способы поработать над слабостями.

    • Дать себе право на ошибки

      Мы все делаем ошибки. Не думайте о своих ошибках как о негативе, а скорее как о возможностях для обучения.

    • Принимать комплименты и хвалить себя

      Когда вы получаете комплимент от другого, поблагодарите его и узнайте, что именно им понравилось? Признавайте собственные достижения и отмечайте их, вознаграждая себя и рассказывая о них друзьям и семье.

    • Использовать критику для обучения

      Критика — это просто мнение другого. Получая критику, не отвечайте сразу в оборонительной манере, прислушивайтесь к ней и убедитесь, что вы понимаете, о чём идёт речь, чтобы использовать эту информацию для совершенствования.

    • Позитивный внутренний диалог

      Негативный разговор с самим собой подрывает уверенность в себе и сеет в подсознании мысль, что вы не сможете справиться с чем-то. Вместо этого лучше подбадривать себя мыслями: «Я в силах справиться с задачей», «Я могу хотя бы попробовать», «В следующий раз я смогу сделать лучше» и т.п.

    • Вести журнал достижений

      Легко потерять уверенность, если обесценить всё, чего достигли. Составьте список, чем вы гордитесь в своей жизни: начиная от хороших оценок в школе до обучение сёрфингу и помощи старушке с сумками. Держите список под рукой и постоянно обновляйте его. В моменты сомнений в себе такой список напомнит обо всех потрясающих вещах, которые вы сделали.

  • Нарабатывать опыт

    По мере того, как человек успешно выполняет задачи и цели, уверенность, что он способен выполнить те же самые и похожие задачи снова, возрастает.

    Простой пример — вождение автомобиля. Большинство людей, которые какое-то время находятся за рулем, делают это почти автоматически — им не нужно думать о том, какую педаль нажать или как вести себя на перекрестке.

    Однако набраться опыта и сделать первый шаг может быть очень сложно. Здесь поможет разбивка задачи на маленькие достижимые и не пугающие шаги. Желательно, чтобы они соответствовали критериям SMART: были конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и рассчитанными по времени.

    Также набраться опыта и подкрепить свою уверенность можно через установление микроцели, которые требуют выхода из зоны комфорта.Например:

    • Начать дело или проект, который давно откладывали. Часто мы откладываем начало важных дел, потому что они кажутся непосильными.
    • Выступить с презентацией или речью. Многих разговор с группой людей особенно пугает. Лучший способ преодолеть страх и обрести уверенность — получить опыт.
    • Носить что-то яркое. Внешний вид — фактор самооценки, и люди с низкой самооценкой, как правило, стараются быть незаметными. Заявите о себе и выделитесь из толпы!

Заключение

Нет ничего плохого в том, чтобы иногда чувствовать страх или неуверенность. Это естественные чувства. Но они не должны управлять жизнью. Уверенность можно «накачать», как мышцу, для этого нужно лишь сделать первый шаг.

Будет здорово, если собранные здесь рекомендации помогут вам его сделать: преодолеть страхи, осознать свою ценность и начать движение к цели.

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9 октября 2022
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