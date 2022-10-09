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Планировать и готовиться
Люди часто чувствуют себя менее уверенно в новых или потенциально сложных ситуациях. Возможно, самым важным фактором в развитии уверенности является планирование и подготовка к неизвестному.
Например, если вы претендуете на новую работу, было бы неплохо подготовиться к собеседованию. Спланировать, что вы хотели бы сказать, и подумать о некоторых вопросах, которые могут задать. Попрактикуйтесь в ответах с друзьями или коллегами и получите их отзывы.
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Доводить дела до конца
Уверенность строится на достижениях. Достижения начинаются с повседневных целей. Что вам нужно сделать сегодня? Прогресс является постепенным, и большие изменения не происходят в одночасье. Но если вы достигаете целей, которые ставите на день, скорее всего, начнёте достигать еженедельных и ежемесячных целей, что приблизит к реализации долгосрочных целей.
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Обучаться и развиваться
Знание того, чего ожидать, как и почему что-то делается, повышает осведомлённость и человек чувствует себя более подготовленным и, в конечном счете, более уверенным. Бывает, что обучение и получение знаний подрывает уверенность в своих способностях. Когда это происходит, необходимо объединить знания с опытом.
Например, обучаясь на менеджера по продажам, человек может подумать, что он совсем не владеет навыками коммуникации. Тогда можно вспомнить, как удалось уговорить друга пойти на концерт — это ведь тоже коммуникация и продажа идеи.
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Заботиться о себе
Трудно чувствовать себя хорошо и уверенно, когда есть недовольство внешним видом. Когда вы заботитесь о себе, вы знаете, что делаете что-то положительное для своего разума, тела и духа, и в результате, естественно, чувствуете себя более уверенно.
Как проявить заботу о себе:
- Диета: Когда вы подпитываете свое тело продуктами, богатыми питательными веществами, вы чувствуете себя здоровее, сильнее и энергичнее, что может привести к лучшему самочувствию.
- Упражнения: исследования неизменно показывают, что физические упражнения повышают уверенность в себе. Например, исследование 2016 года показало, что регулярная физическая активность позитивно повляила на телосложение участников, а это привело к более уверенному состоянию.
- Медитация. Во-первых, это один из способов познать себя, свои истинные цели. Во-вторях, в медитации прекращается негативный монолог, мешающей вашей уверенности.
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Не сравнивать себя с другими
Исследование 2018 года обнаружило прямую связь между сравнением и тем, как мы относимся к себе. В частности, что когда люди сравнивают себя с другими, они испытывают зависть. И чем больше зависти, тем хуже отношение к себе.
Если словили себя на сравнении, вспомните, что это бесполезно. Каждый участвует в своей гонке, и жизнь — это не соревнование. Также полезно вспомнить о своих сильных сторонах и успехах. Дневник благодарности — отличный инструмент напоминать себе о тех сферах жизни, в которых у вас всё хорошо.
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Окружить себя позитивными людьми
Как ваши друзья и близкие заставляют вас чувствовать себя? Они поддерживают вас или постоянно отпускают обидные шутки? Они осуждают вас или принимают таким, какой вы есть?
Окружающие люди могут влиять на ваши мысли и отношение к себе сильнее, чем вы думаете. Если вы чувствуете себя плохо после общения с определенным человеком, возможно, пришло время попрощаться.
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Позитивно мыслить о себе
Основное правило позитивного мышления — подчеркивать сильные стороны и успехи и учиться на слабостях и ошибках. Люди часто фокусируются на негативном, накручивают, преувеличивая масштабы ошибок прошлого. Такие негативные мысли вредят уверенности в себе и способности достигать целей.
Как перестроить способ мышления:
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Знать сильные и слабые стороны личности
Напишите список вещей, в которых вы хороши, и стороны, которые, по вашему мнению, нуждаются в улучшении. Обсудите список с друзьями и семьей, они смогут дополнить его. Отмечайте и развивайте свои сильные стороны и находите способы поработать над слабостями.
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Дать себе право на ошибки
Мы все делаем ошибки. Не думайте о своих ошибках как о негативе, а скорее как о возможностях для обучения.
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Принимать комплименты и хвалить себя
Когда вы получаете комплимент от другого, поблагодарите его и узнайте, что именно им понравилось? Признавайте собственные достижения и отмечайте их, вознаграждая себя и рассказывая о них друзьям и семье.
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Использовать критику для обучения
Критика — это просто мнение другого. Получая критику, не отвечайте сразу в оборонительной манере, прислушивайтесь к ней и убедитесь, что вы понимаете, о чём идёт речь, чтобы использовать эту информацию для совершенствования.
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Позитивный внутренний диалог
Негативный разговор с самим собой подрывает уверенность в себе и сеет в подсознании мысль, что вы не сможете справиться с чем-то. Вместо этого лучше подбадривать себя мыслями: «Я в силах справиться с задачей», «Я могу хотя бы попробовать», «В следующий раз я смогу сделать лучше» и т.п.
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Вести журнал достижений
Легко потерять уверенность, если обесценить всё, чего достигли. Составьте список, чем вы гордитесь в своей жизни: начиная от хороших оценок в школе до обучение сёрфингу и помощи старушке с сумками. Держите список под рукой и постоянно обновляйте его. В моменты сомнений в себе такой список напомнит обо всех потрясающих вещах, которые вы сделали.
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Нарабатывать опыт
По мере того, как человек успешно выполняет задачи и цели, уверенность, что он способен выполнить те же самые и похожие задачи снова, возрастает.
Простой пример — вождение автомобиля. Большинство людей, которые какое-то время находятся за рулем, делают это почти автоматически — им не нужно думать о том, какую педаль нажать или как вести себя на перекрестке.
Однако набраться опыта и сделать первый шаг может быть очень сложно. Здесь поможет разбивка задачи на маленькие достижимые и не пугающие шаги. Желательно, чтобы они соответствовали критериям SMART: были конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и рассчитанными по времени.
Также набраться опыта и подкрепить свою уверенность можно через установление микроцели, которые требуют выхода из зоны комфорта.Например:
- Начать дело или проект, который давно откладывали. Часто мы откладываем начало важных дел, потому что они кажутся непосильными.
- Выступить с презентацией или речью. Многих разговор с группой людей особенно пугает. Лучший способ преодолеть страх и обрести уверенность — получить опыт.
- Носить что-то яркое. Внешний вид — фактор самооценки, и люди с низкой самооценкой, как правило, стараются быть незаметными. Заявите о себе и выделитесь из толпы!
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