Доброго дня, друзья.

Наши клиенты иногда сталкиваются с тем, что нужно очень срочно стартовать проект по обзвону. Уже сегодня, а лучше - вчера. Но надо успеть до Нового Года!

Мы расскажем, как это лучше сделать.

Кому бывают нужны такие проекты:

если вы - АКЦ, и стартуете срочный проект для клиента;

предпраздничное предложение, которое актуально короткое время (сувениры, корпоративные подарки, печать полиграфии к празднику);

у вас ограниченная по времени акция (только на неделю поставщик снизил цены на 20%);

нужно срочно проинформировать клиентов о изменениях в вашем продукте (мы изменили тарифы или стоимость).

Какие обычно возникают проблемы:

сроки старта затягиваются, обзвон стартует, когда уже не очень-то и актуально;

не хватает менеджеров, если посадить всех только на звонки, то другие задачи страдают, а набрать новых так быстро вы не можете;

даже если у вас есть менеджеры, старт занимает 2-3 дня - настроить телефонию, купить дополнительные номера, настроить айпи-телефоны…

а когда вы посадили менеджеров на обзвон, выясняется, что всю базу прозвонить нереально, потому что менеджер в день прозванивает 20-30 компаний.

Как работать в таких условиях?

Так, давайте разберемся, что вообще реально. Рассчитывайте, что в день 1 менеджер может прозвонить от 130 до 250 компаний, если ваше предложение умещается в 2 минуты. Но только если правильно построить работу.

Считаем: у вас 3 менеджера и база 10 000 контактов. Если вы не добавляете менеджеров, то прозвон всей базы займет: 10 000 / (3*150) = 22 дня, целый месяц.

Если у вас есть всего неделя, вам нужно в день делать 10 000 / 5 = 2 000 звонков. Чтобы максимально эффективно охватить клиентов, вам нужно действовать.

План.

Посчитайте, сколько звонков в день вам нужно делать, исходя из базы и сроков проекта. Посчитайте, сколько менеджеров вам нужно. Продумайте схему и скрипт продажи. По факту, вам надо выяснить потребность - приветствие, короткое описание акции или информации, фиксация результата (лида, который потом уйдет в работу). Удаленные операторы вытащат из базы клиентов, которых потом вы передадите вашему действующему отделу продаж. Недостающих менеджеров вы найдете в сервисе work-zilla или на сайтах фрилансеров. Составьте короткое задание, и уже через час найдете исполнителей. Удаленных сотрудников найти в разы быстрее, чем штатных. Загружаете базу в Скорозвон, приглашаете новых сотрудников. По мере обработки базы, выгружайте контакты со статусом “интересна акция” и передавайте их для продажи.

Если пользоваться таким планом работы, вы сможете стартовать проект за несколько часов, максимум - за 1-2 дня. И успеете получить все выгоды от предновогодних дней.

Удачных вам продаж, и с наступающим!