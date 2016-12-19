Доброго дня, друзья.
Наши клиенты иногда сталкиваются с тем, что нужно очень срочно стартовать проект по обзвону. Уже сегодня, а лучше - вчера. Но надо успеть до Нового Года!
Мы расскажем, как это лучше сделать.
Кому бывают нужны такие проекты:
- если вы - АКЦ, и стартуете срочный проект для клиента;
- предпраздничное предложение, которое актуально короткое время (сувениры, корпоративные подарки, печать полиграфии к празднику);
- у вас ограниченная по времени акция (только на неделю поставщик снизил цены на 20%);
- нужно срочно проинформировать клиентов о изменениях в вашем продукте (мы изменили тарифы или стоимость).
Какие обычно возникают проблемы:
- сроки старта затягиваются, обзвон стартует, когда уже не очень-то и актуально;
- не хватает менеджеров, если посадить всех только на звонки, то другие задачи страдают, а набрать новых так быстро вы не можете;
- даже если у вас есть менеджеры, старт занимает 2-3 дня - настроить телефонию, купить дополнительные номера, настроить айпи-телефоны…
- а когда вы посадили менеджеров на обзвон, выясняется, что всю базу прозвонить нереально, потому что менеджер в день прозванивает 20-30 компаний.
Как работать в таких условиях?
Так, давайте разберемся, что вообще реально. Рассчитывайте, что в день 1 менеджер может прозвонить от 130 до 250 компаний, если ваше предложение умещается в 2 минуты. Но только если правильно построить работу.
Считаем: у вас 3 менеджера и база 10 000 контактов. Если вы не добавляете менеджеров, то прозвон всей базы займет: 10 000 / (3*150) = 22 дня, целый месяц.
Если у вас есть всего неделя, вам нужно в день делать 10 000 / 5 = 2 000 звонков. Чтобы максимально эффективно охватить клиентов, вам нужно действовать.
План.
- Посчитайте, сколько звонков в день вам нужно делать, исходя из базы и сроков проекта.
- Посчитайте, сколько менеджеров вам нужно.
- Продумайте схему и скрипт продажи. По факту, вам надо выяснить потребность - приветствие, короткое описание акции или информации, фиксация результата (лида, который потом уйдет в работу). Удаленные операторы вытащат из базы клиентов, которых потом вы передадите вашему действующему отделу продаж.
- Недостающих менеджеров вы найдете в сервисе work-zilla или на сайтах фрилансеров. Составьте короткое задание, и уже через час найдете исполнителей. Удаленных сотрудников найти в разы быстрее, чем штатных.
- Загружаете базу в Скорозвон, приглашаете новых сотрудников.
- По мере обработки базы, выгружайте контакты со статусом “интересна акция” и передавайте их для продажи.
Если пользоваться таким планом работы, вы сможете стартовать проект за несколько часов, максимум - за 1-2 дня. И успеете получить все выгоды от предновогодних дней.
Удачных вам продаж, и с наступающим!