Многие руководители ставят перед собой вопрос «как уменьшить текучесть персонала?». Особенно актуальна подобная проблема в отделах менеджмента и колл-центрах. В статье рассмотрим понятие «текучка», из–за чего она возникает, как математически рассчитывается это понятие, дадим советы и опишем приемы, которые вызовут уменьшение текучести кадров.
Определение понятия
Текучесть персонала — это процентное соотношение числа уволившихся и уволенных сотрудников к общему числу работников за тот же период. В зависимости от причин увольнения текучесть разделяется на 2 категории:
- активная — из–за несоответствия условий труда;
- пассивная — из–за несоответствия работы сотрудника.
Причины оттока кадров
Проблемы с отбором персонала:
- перед рекрутером поставили невыполнимую задачу, например, найти сотрудника с высоким профессиональным уровнем при низкой оплате труда, или выполнить подбор кадров за короткий срок;
- на собеседовании претенденту озвучили неверные или неполные требования, случайно или преднамеренно скрыли часть должностных обязанностей или принципы расчета заработной платы;
- претендент устроился в другую компанию, где ему предложили более выгодные условия.
- непонимание должностных обязанностей;
- конфликты с руководством и другими работниками;
- несоответствие профессиональных качеств;
- неудовлетворительные условия работы.
Методы оценки оттока персонала
Чтобы получить наглядное значение текучести кадров для оценки снижения или увеличения этого показателя, используют формулу:
ТК=КУ/ЧС×100%, где
ТК — текучесть кадров;
КУ — количество уволившихся или уволенных работников;
ЧС — общая численность сотрудников.
Пример: за пол года компанию покинули 5 сотрудников из 100, значит коэффициент текучести равен 5%, что очень хорошо.
Для расчета используют значения за определенный период: месяц, квартал, полугодие, год, несколько лет. Длительность периода зависит от сферы, например, в call центре, где работают с холодными звонками, персонал обычно обновляется чаще и текучесть кадров рассчитывают за более короткий срок — месяц, квартал. В предприятиях госсектора учет проводят за год или реже.
Методы уменьшения коэффициента текучести кадров
Правильная организация поиска сотрудников. Рекрутер должен предоставлять соискателям полную и правдивую информацию о вакансии, акцентируя внимание на преимуществах предложения. Оцениваются как профессиональные, так и личностные качества претендента.
Соответствие требований, условий и оплаты труда. Между этими критериями должна прослеживаться прямая зависимость: чем выше требования, тем выше доход. В сфере продаж эффективно внедрять систему материальной мотивации по итогам работы.
Адекватная нагрузка. Чрезвычайная загруженность сотрудника приводит к его “выгоранию” и увольнению, поэтому правильно распределяйте должностные обязанности и планируйте распорядок дня. Помните: невозможно эффективно работать 8 и больше часов в день, ежедневно около 2-х часов выделите на другие немаловажные дела, например, 15-минутные перерывы и налаживание связей в коллективе.
Мероприятия по адаптации новичка. Помогите новому сотруднику влиться в коллектив и рабочий процесс: выделите наставника, не требуйте слишком много в первые 1-3 месяца, дайте совет, проведите тренинг.
Порядок действий
Чтобы оптимизировать процесс подбора кадров и снизить их отток, придерживайтесь схемы:
- Рассчитайте коэффициент текучести и сравните его со средними показателями в вашей сфере. Если значение в пределах нормы и ниже, в вашей компании все хорошо. Если коэффициент выше нормы, переходите к следующему пункту.
- Проанализируйте причины ухода работников. Если увольняете сотрудников за профнепригодность — отдел кадров подбирает не соответствующих работников, если персонал уходит сам — проблема в низкой оплате, неадекватных требованиях, конфликтах или наличии более выгодных условий в другой компании.
- Примите соответствующие меры: проработайте схему работы отдела кадров, порядок собеседования, улучшите условия труда и оплаты.
Ежемесячный эффект от уменьшения текучести кадров
Любые мероприятия по управлению и оптимизации рабочего процесса должны приносить прибыль в виде экономии времени, средств или других ресурсов. Экономическая эффективность от снижения текучести кадров заключается в уменьшении расходов на:
- поиск и подбор персонала;
- обучение и адаптацию новых сотрудников;
- поддержание командного духа.