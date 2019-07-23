Многие руководители ставят перед собой вопрос «как уменьшить текучесть персонала?». Особенно актуальна подобная проблема в отделах менеджмента и колл-центрах. В статье рассмотрим понятие «текучка», из–за чего она возникает, как математически рассчитывается это понятие, дадим советы и опишем приемы, которые вызовут уменьшение текучести кадров.

Определение понятия



активная — из–за несоответствия условий труда;

пассивная — из–за несоответствия работы сотрудника.

Причины оттока кадров



Текучесть персонала — это процентное соотношение числа уволившихся и уволенных сотрудников к общему числу работников за тот же период. В зависимости от причин увольнения текучесть разделяется на 2 категории:

Проблемы с отбором персонала:



перед рекрутером поставили невыполнимую задачу, например, найти сотрудника с высоким профессиональным уровнем при низкой оплате труда, или выполнить подбор кадров за короткий срок;

на собеседовании претенденту озвучили неверные или неполные требования, случайно или преднамеренно скрыли часть должностных обязанностей или принципы расчета заработной платы;

претендент устроился в другую компанию, где ему предложили более выгодные условия.

непонимание должностных обязанностей;

конфликты с руководством и другими работниками;

несоответствие профессиональных качеств;

неудовлетворительные условия работы.

Методы оценки оттока персонала



Проблемы с адаптацией персонала:

Чтобы получить наглядное значение текучести кадров для оценки снижения или увеличения этого показателя, используют формулу:

ТК=КУ/ЧС×100%, где

ТК — текучесть кадров;

КУ — количество уволившихся или уволенных работников;

ЧС — общая численность сотрудников.

Пример: за пол года компанию покинули 5 сотрудников из 100, значит коэффициент текучести равен 5%, что очень хорошо.

Для расчета используют значения за определенный период: месяц, квартал, полугодие, год, несколько лет. Длительность периода зависит от сферы, например, в call центре, где работают с холодными звонками, персонал обычно обновляется чаще и текучесть кадров рассчитывают за более короткий срок — месяц, квартал. В предприятиях госсектора учет проводят за год или реже.



Методы уменьшения коэффициента текучести кадров



Правильная организация поиска сотрудников. Рекрутер должен предоставлять соискателям полную и правдивую информацию о вакансии, акцентируя внимание на преимуществах предложения. Оцениваются как профессиональные, так и личностные качества претендента.

Соответствие требований, условий и оплаты труда. Между этими критериями должна прослеживаться прямая зависимость: чем выше требования, тем выше доход. В сфере продаж эффективно внедрять систему материальной мотивации по итогам работы.

Адекватная нагрузка. Чрезвычайная загруженность сотрудника приводит к его “выгоранию” и увольнению, поэтому правильно распределяйте должностные обязанности и планируйте распорядок дня. Помните: невозможно эффективно работать 8 и больше часов в день, ежедневно около 2-х часов выделите на другие немаловажные дела, например, 15-минутные перерывы и налаживание связей в коллективе.

Мероприятия по адаптации новичка. Помогите новому сотруднику влиться в коллектив и рабочий процесс: выделите наставника, не требуйте слишком много в первые 1-3 месяца, дайте совет, проведите тренинг.



Порядок действий

Чтобы оптимизировать процесс подбора кадров и снизить их отток, придерживайтесь схемы:



Рассчитайте коэффициент текучести и сравните его со средними показателями в вашей сфере. Если значение в пределах нормы и ниже, в вашей компании все хорошо. Если коэффициент выше нормы, переходите к следующему пункту. Проанализируйте причины ухода работников. Если увольняете сотрудников за профнепригодность — отдел кадров подбирает не соответствующих работников, если персонал уходит сам — проблема в низкой оплате, неадекватных требованиях, конфликтах или наличии более выгодных условий в другой компании. Примите соответствующие меры: проработайте схему работы отдела кадров, порядок собеседования, улучшите условия труда и оплаты.

Ежемесячный эффект от уменьшения текучести кадров



поиск и подбор персонала;

обучение и адаптацию новых сотрудников;

поддержание командного духа.

Любые мероприятия по управлению и оптимизации рабочего процесса должны приносить прибыль в виде экономии времени, средств или других ресурсов. Экономическая эффективность от снижения текучести кадров заключается в уменьшении расходов на:Используйте приведенную информацию, формулы и советы для оценки текучести персонала в вашей компании. Результаты расчетов и описание принятых вами мер высылайте нам на почту.







