Инструкция менеджера отдела продаж всегда обязана быть у него под рукой. Это аргумент в спорных вопросах, пособие по работе и описание основных функций сотрудника. В большинстве компаний такой документ — всего лишь формальность, зачастую, работники даже не читают его. Но этот подход приводит к беспорядку и отсутствию дисциплины.

Хорошая должностная инструкция менеджера отдела продаж обязательно содержит в себе следующие блоки:

Общие положения .

Кому подчиняется сотрудник (непосредственный начальник), график работы, требования, положение об оплате труда. Сюда же стоит включить нормативные акты и описание других документов.

. Кому подчиняется сотрудник (непосредственный начальник), график работы, требования, положение об оплате труда. Сюда же стоит включить нормативные акты и описание других документов. Функции.

Какие конкретно задачи должен выполнять, за какие зоны в ответе. Не берите готовые образцы в интернете, зафиксируйте конкретные действия, которые будет делать специалист или оператор на этой должности. Нелишним будет добавить в качестве приложения настоящее руководство для менеджера по продажам, в котором пропишете все мелочи и правила и которое будет определять ежедневную деятельность на рабочем месте.

Какие конкретно задачи должен выполнять, за какие зоны в ответе. Не берите готовые образцы в интернете, зафиксируйте конкретные действия, которые будет делать специалист или оператор на этой должности. Нелишним будет добавить в качестве приложения настоящее руководство для менеджера по продажам, в котором пропишете все мелочи и правила и которое будет определять ежедневную деятельность на рабочем месте. Права.

Отпуск, компенсации, премии, принятие решений и условия труда.

Отпуск, компенсации, премии, принятие решений и условия труда. Обязанности.

Выполнение, соблюдение Устава, приказов и распоряжений, ненарушение правил безопасности, материальная ответственность.

На отдельную вакансию — отдельный документ. Должностная инструкция менеджера по сбыту услуг отличается от таковой специалиста по развитию оптовых продаж. Универсальные «отписки» приведут к тому, что в критический момент работники будут спихивать сложную сделку друг на друга, а вы не сможете быстро определить, чья сторона горит. Так что для начала определите, какие ключевые компетенции обязаны быть закрыты в вашем подразделении, какие люди и должности для этого нужны, а уже потом пишите.

Например, должностная инструкция старшего или ведущего специалиста по продажам прямо поясняет, чем такой спец отличается от рядового, какие дополнительные обязанности, бонусы и преференции дает такая запись в трудовой книжке. Скорее всего, здесь будут фигурировать и менеджерские задачи, и принятие решений, и другие зоны человека с высокой квалификацией.

По нашему опыту, инструкция менеджера активных сделок или оператора колл-центра включает в себя такие моменты:

Обзвон клиентов по предоставленной базе в сервисе Скорозвон (в сервисе для холодных звонков).

Выполнение плана по звонкам и лидогенерации.

Проставление результатов звонков.

Так как в Скорозвоне вся отчетность составляется автоматически, «звонари» не тратят на это время, и нет нужды добавлять пункты про KPI и продуктивность.

Отдельным пунктом стоит отметить чек-лист или памятку для менеджера. Это может быть сокращенный регламент для продажника, который всегда перед глазами, и описывать он должен ключевые обязанности.