Компании, которые продают холодными звонками, делятся на 2 типа. В первых менеджеры делают холодные звонки, продают, оформляют сделки, работают с текущими клиентами. Во вторых менеджеры разделены по функционалу.
Разберемся, какие плюсы и минусы у каждого подхода, и какой из них подойдет бизнесу.
Представьте ситуацию. Иван наполняет воронку холодными лидами, выезжает на встречи и презентации, и работает с текущими клиентами. Что он делает в первую очередь? Не то, что нужно для увеличения продаж, а то, что ему кажется важным. То, что он умеет лучше. При этом остальным этапам сделки внимания уделяется недостаточно.Плюсы:
Итог: такая схема работы подходит небольшому бизнесу, где 1-2 менеджера закрывают фронт работ, и не стоит задача роста объемов продаж.
Одна группа менеджеров делает холодные звонки и добывает лиды. Готовый лид передается в отдел продаж, где закрывается первая сделки. Потом клиента ведет третий отдел, сопровождения текущих клиентов. В такой схеме каждый сотрудник сосредоточен на одной задаче и делает то, что умеет лучше.
Отдел холодных звонков: здесь нужны усидчивые и настойчивые люди. Главная задача — звонить много, пройти секретаря, выявить первичную потребность и отсеять лиды из базы контактов. Обучить сотрудника не очень долго, поэтому текучка не критична.
Отдел продаж. Это сложная и интеллектуальная часть работы. Направляйте сюда хороших продажников и не скупитесь на их обучение. Задача — совершить первую продажу лидам, которые поступили из отдела холодных звонков.
Эти сотрудники не тратят время на рутину, поэтому редко выгорают. А высококлассные менеджеры по продажам охотнее пойдут к вам, так как им не нужно выполнять рутинные действия.
Отдел сопровождения клиентов. Это работа с текущими, и уже лояльными клиентами. Для работы отдела найдите доброжелательных и ответственных менеджеров, и обучите их продукту. Главная задача — допродажа, увеличение чека и удержание клиентов.Плюсы:
Итог. Если вы хотите увеличить продажи в разы, то это самый эффективный путь развития. Да, он потребует тонкой настройки работы компании, но и результат принесет серьезный.