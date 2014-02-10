Рынок фрилансеров в разных отраслях деятельности развивается все активнее и специалисты прогнозируют в ближайшие годы его резкий рост. Как пишет РБК, по оценкам экспертов, через 5-10 лет рынок труда станет более виртуальным, и значительную его долю займут фрилансеры. На примере сервиса для звонков «Скорозвона» мы наблюдаем то же самое: все больше приходит предпринимателей, которые создают контакт-центры с удаленными менеджерами, и успешно ведут бизнес.
Главными плюсами ведения такого бизнеса и использования менеджеров на дому являются:
В чем заключаются сложности ведения такого бизнеса. Во-первых, наблюдается более высокая текучка кадров, нежели среди офисных работников. Поэтому нужно больше внимания уделять развитию и мотивированию сотрудников, разрабатывать системы дистанционного обучения.
Во-вторых, сложно полностью вести подбор сотрудников и контроль за работой дистанционно. Не смотря на то, что современные решения, в том числе Скорозвон, позволяют отслеживать практически все параметры работы менеджеров по продажам и операторов колл-центров дистанционно, многим руководителям этого недостаточно. Хочется видеть своих людей вживую. Поэтому, периодические командировки всегда должны быть предусмотрены и заложены в бюджет.
И все же, плюсы с головой перекрывают все минусы и все больше предпринимателей, особенно в сфере колл-центрового бизнеса понимают это. Удаленные менеджеры могут стать преимуществом вашего бизнеса, поэтому нанимать таких сотрудников стоит.
О создании контакт-центра с удаленными менеджерами читайте в статье «Как создать контакт-центр дистанционно».