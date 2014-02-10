Рынок фрилансеров в разных отраслях деятельности развивается все активнее и специалисты прогнозируют в ближайшие годы его резкий рост. Как пишет РБК, по оценкам экспертов, через 5-10 лет рынок труда станет более виртуальным, и значительную его долю займут фрилансеры. На примере сервиса для звонков «Скорозвона» мы наблюдаем то же самое: все больше приходит предпринимателей, которые создают контакт-центры с удаленными менеджерами, и успешно ведут бизнес.

Главными плюсами ведения такого бизнеса и использования менеджеров на дому являются:

отсутствие расходов на офисы и оборудование рабочих мест. Например, менеджеры из дома регистрируются в сервисе «Скорозвон» и принимают/осуществляют звонки со своего компьютера.

независимость от территории: подбирать сотрудников можно в экономически выгодных регионах. Например, для продаж по Москве можно подобрать менеджеров из Ростова-на-Дону, Воронежа, где уровень заработной платы намного ниже, а квалификация сотрудников нисколько не уступает.

удобное масштабирование бизнеса, например отдела продаж или колл-центра. Для того, чтобы войти в новый регион достаточно подобрать менеджеров и можно запускать работу. Такие решения как «Скорозвон» хорошо подходят для осуществления и приема звонков менеджерами и контроля за их работой.

В чем заключаются сложности ведения такого бизнеса. Во-первых, наблюдается более высокая текучка кадров, нежели среди офисных работников. Поэтому нужно больше внимания уделять развитию и мотивированию сотрудников, разрабатывать системы дистанционного обучения.

Во-вторых, сложно полностью вести подбор сотрудников и контроль за работой дистанционно. Не смотря на то, что современные решения, в том числе Скорозвон, позволяют отслеживать практически все параметры работы менеджеров по продажам и операторов колл-центров дистанционно, многим руководителям этого недостаточно. Хочется видеть своих людей вживую. Поэтому, периодические командировки всегда должны быть предусмотрены и заложены в бюджет.

И все же, плюсы с головой перекрывают все минусы и все больше предпринимателей, особенно в сфере колл-центрового бизнеса понимают это. Удаленные менеджеры могут стать преимуществом вашего бизнеса, поэтому нанимать таких сотрудников стоит.

О создании контакт-центра с удаленными менеджерами читайте в статье «Как создать контакт-центр дистанционно».