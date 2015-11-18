Обучение менеджеров по продажам можно разделить на два этапа: обучение при поступлении на работу и в процессе работы.
Этап 1. Поступление на работу менеджера по продажам
При принятии на работу менеджера вы заранее знаете, есть ли у него уже какие-либо знания о продажах или же он — «чистый лист». Исходя из этого, будем строить и обучение.
«Опытный» менеджер по продажам, даже если он работал с другими товарами, может скептически отнестись к обучению в новой компании. Поэтому наша задача включить экзаменирование сотрудника по окончанию испытательного срока. Это даст ему дополнительную мотивацию хорошо изучить продукт и технику продаж.
«Новичок» в продажах более подвержен влиянию. Новые знания не будут конфликтовать с ранее приобретенными, поэтому и обучение пройдет эффективнее.
Но и «опытному» менеджеру и «новичку» одинаково важно пройти обучение в вашей компании, потому как нужно:
Для обучения новых сотрудников эффективно создать книгу продаж вашей компании.
Как создать книгу продаж?
Книга продаж вашей компании — это инструмент для обучения новых сотрудников и хранилище ценной информации отдела продаж.
Книга продаж включает данные:
Для ее создания соберите всех менеджеров и путем подробного обсуждения сформулируйте и запишите все возможные проблемы на пути работы с клиентами. Затем, с помощью мозгового штурма, определите пути решения. Собранную информацию ответственное лицо перерабатывает, структурирует, дополняет административными данными и формирует в книгу.
Хранить книгу лучше в электронном виде, так как она требует периодической корректировки и постоянного использования в работе не только новых, но и действующих сотрудников.
Этап 2. Обучение штатных сотрудников
Хорошо, если у вас налажена система обучения сотрудников и тренинги/мастер-классы проводятся с определенной периодичностью. Но многие компании уделяют внимание обучению сотрудников только в первое время после устройства на работу. А дальше следить и повышать уровень компетенции они должны самостоятельно.
Какие инструменты позволяют определить проблемы в работе менеджеров?
Главный сигнал, который сообщает о необходимости обучения отдела — спад продаж при условии стандартной рыночной ситуации. Рассмотрим инструменты, с помощью которых можно проанализировать работу отдела продаж, найти проблемы и определить пути решения.
Обучение
1. Определяем цель обучения:
2. Обучение могут проводить как опытные руководители, так и бизнес-тренеры. Как правило, для изучения продуктовой линейки и бизнес-процессов в компании достаточно наставнической системы обучения (руководитель периодически проводит занятия с менеджерами). Иногда, уместно проводить мастер-классы с партнерами, например, поставщиками продукции. Если же нужно проработать навыки продаж (эффективное общение с клиентами), то удобнее обратиться к услугам тренера - он обладает широким кругом специфических знаний о продажах и сможет быстро составить программу обучения для вашего отдела продаж.
3. Оценка результатов делится на два вида: оценка теоретических знаний и их практическое применение. В первом случае в качестве экзамена можно применять тесты. Чтобы тесты давали объективные данные о знаниях сотрудников, нужно правильно их составлять:
Лучшее время для проведения тестов - следующий день после обучения. По результатам тестирования мы получаем данные о наличии у сотрудников минимальных знаний, необходимых для эффективной работы. Для тех, кто не смог пройти тест или набрал мало баллов проводится повторное тестирование.
Для оценки практических умений достаточно понаблюдать за сотрудником в работе и прослушать звонки.
Для создания сильной и эффективной команды продаж нужно системно и периодически проводить обучение сотрудников. Необязательно тратить на обучение круглые суммы денег, можно проводить мастер-классы и групповые тренинги своими силами. Главное, настроить менеджеров на позитивное отношение к обучению.