Прием входящих в сервисе — это дополнительная услуга. Если вы хотите контролировать и качественно обрабатывать поток не только исходящих звонков, но и поступающих, то выбирайте номер и подключайте услугу. Выбрать номер Вы можете вместе со специалистом поддержки, отправив заявку из сервиса.

При входящем звонке менеджер видит карточку вызова с информацией о клиенте: ФИО, должность, телефон. После ответа, автоматически открывается карточка входящего вызова, в которой доступна история переговоров с клиентом, и расширенная информация.

Сценарий в зависимости от темы разговора можно менять и подбирать нужный. Все сценарии Вы создаете самостоятельно для каждой темы звонка, либо один универсальный.

Результаты окончания разговора также настраиваются администратором в зависимости от сценария. Здесь можно указывать любые статусы, позволяющие анализировать результативность звонков.

При необходимости можно заполнить Анкету, чтобы собрать нужную о клиенте информацию.

Вся история звонков и переговоров с клиентом хранится в сервисе в качестве записей разговоров и комментариев. Все отправленные письма также фиксируются. Кстати, отправлять письма можно из этой же карточки прямо во время звонка.

Возможности сервиса

Перевод вызова

При необходимости входящий вызов во время разговора можно перевести на другого сотрудника. Перевод возможен как на внутренний номер сотрудника в сервисе, так и на внешний (мобильный/федеральный) номер.

Удобные сценарии распределения вызовов

Вы можете задать один из трех вариантов распределения входящих звонков среди менеджеров:

Случайный менеджер — тогда вызов поступает менеджерам в произвольном порядке;

Наиболее свободный менеджер — вызов поступает менеджеру, у которого с момента окончания разговора прошло больше времени, чем у других;

Последовательный — вызовы поступают менеджерам в указанном администратором порядке.

Синхронизация рабочего времени

Администратор и менеджеры могут находиться в разных городах и странах, поэтому рабочее время в сервисе автоматически адаптируется под часовой пояс менеджеров.

Переадресация

Клиент всегда дозвонится до менеджера, даже если он пропустил звонок в сервисе. Вы можете настроить переадресацию звонков на единый общий телефон, либо на индивидуальные мобильные номера менеджеров. Все переадресованные вызовы также записываются.

Автоответчик

При звонке клиента поприветствует стандартный автоответчик, который попросит подождать ответа менеджера или проинформирует о нерабочем времени. Если стандартный автоответчик не подходит, Вы можете устанавливать свои записи с помощью наших специалистов.

Привязка клиентов к менеджерам

Клиенту приятнее работать с персональным менеджером, а менеджеру удобнее с начала и до конца вести своего клиента. Поэтому привязка контактов к менеджерам позволяет улучшить сервис Вашей компании. Если звонящий клиент уже находится в списке контактов менеджера, то звонок будет направлен именно ему.

Уведомления о пропущенных вызовах

Если менеджер пропустил звонок или клиент позвонил в нерабочее время, то уведомление о пропущенном вызове сразу отобразится в сервисе и поступит на e-mail. Менеджер сможет перезвонить по пропущенному контакту.