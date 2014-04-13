Пропущенный вызов — это потерянная продажа. Сегодня в условиях высокой конкуренции во всех областях деятельности, пропущенный звонок — это клиент, который не дозвонился до вашей компании, но дозвонился до другой и сделал заказ. Не стоит вкладывать средства в активную рекламу, если обработка входящих звонков построена плохо и ваши менеджеры или операторы не готовы их принимать.

Именно правильно построенная система обработки входящих вызовов в купе с рекламой позволит вам увеличить продажи и повысить лояльность клиентов, поэтому стоит уделить этому вопросу особое внимание.

Как сократить количество пропущенных вызовов

1. Настраиваемая маршрутизация вызовов

В зависимости от структуры отдела обработки звонков и принципов работы менеджеров с клиентами, вы можете выбирать сценарии распределения вызовов между менеджерами. В сервисе Скорозвон таких сценариев на данный момент три:

Последовательный — вызов последовательно поступает менеджерам в соответствии с выбранной очерёдностью. В таком сценарии Вы можете самостоятельно выстраивать, какие менеджеры принимают звонки в первую очередь, а кто принимает звонки в крайнем случае. Этот сценарий удобно использовать, если поток входящих звонков не очень большой. Тогда вы можете более компетентных и способных быстро решать вопросы клиентов менеджеров ставить в первую очередь. Или наоборот.

Наиболее свободный менеджер — вызов поступает менеджеру, у которого с момента окончания последнего разговора прошло больше времени, чем у других. Затем на менеджера, у которого это время меньше и т.д. Таким образом происходит наиболее равномерное распределение нагрузки между менеджерами. Этот сценарий подходит для большого потока вызовов.

Случайный менеджер — вызов поступает случайно выбранному менеджеру.



2. IVR и автоответчик

Согласитесь, что милое приветствие при звонке всегда приятнее услышать, чем стандартные длительные гудки. И ценность автоответчика повышается в разы, если ответ позвонивший должен ожидать более 10 секунд. В этом случае автоответчик позволяет убедить клиента висеть на трубке и дождаться освободившегося менеджера. С другой стороны, автоответчик — это отличный информатор, где можно оповещать клиентов о новинках и другой полезной информации.

В сервисе «Скорозвон» Вы можете устанавливать записи:

на поступающий звонок в виде приветствия,

в ситуации, когда все менеджеры заняты,

если никто не отвечает

при звонке в нерабочее время.

Записи Вы можете устанавливать стандартные, либо загружать свои.

3. Переадресация на мобильный

Переадресация на мобильный телефон оператора или менеджера используется в случаях, когда менеджеры могут покидать свои рабочие места и не всегда находятся рядом с рабочим телефоном и компьютером.

В сервисе «Скорозвон» переадресацию можно установить либо на один общий номер, либо на личные номера каждого менеджера. Переадресация срабатывает после установленного количества секунд ожидания ответа менеджера. В случае отсутствия ответа, звонок переходит на номер для переадресации.

Также Вы можете настроить номер телефона, который будет отображаться у менеджера при переадресованном звонке из сервиса:

Сервисный номер (на который поступил вызов от клиента)

Номер клиента (с которого поступил вызов)

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