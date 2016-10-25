С нами поделился опытом Анатолий Фролов, директор аутсорсингового колл-центра

Мой опыт и проблемы.

Ещё пару лет назад я развалил первый колл-центр, потому что у нас не было ни Скорозвона, ни скриптов продаж с гиперссылками. Мы звонили через мобильные телефоны и пользовались подобием сценариев переговоров, текстом в Word. Менеджеры терялись в документе, не отрабатывали возражения и сливали все звонки. Эффективность такого колл-центра была очень низкой, так как опыта еще не было, отрабатывали в ноль. Было принято решение закрыть колл-центр в таком формате, подготовится и начать все с белого листа.

Новый колл-центр был открыт после тщательного анализа предыдущего опыта и серьезной подготовки. Я внедрил CRM для аналитики звонков, потом переделал скрипты в формат html с гиперссылками. Пересмотрел систему мотивации менеджеров и внедрил контроль качества с проведением планёрок.

Это принесло результат. За 2 года мы реализовали 350 проектов, по которым я лично разработал более 150 скриптов продаж. За прошлый год мы совершили 150 тысяч холодных звонков через сервис Скорозвон Теперь мы в числе первых среди аутсорсинговых отделов активных продаж по всей России и помогаем различным компаниям в организации холодных продаж.

Проблемы колл-центров и отделов холодных продаж:

низкая конверсия звонков,

менеджеры мало продают и мало звонят,

новички долго обучаются,

текучка кадров из-за стрессовой работы.

Что же делать?

Крупные колл-центры давно нашли ответ. По их скриптам продаж в html-формате продают с высокой конверсией даже студенты и бабушки с улицы уже на следующий день после обучения, потому что эти скрипты содержат ответы на вопросы и возражения клиентов.

Благодаря гиперссылкам, менеджер за доли секунды находит необходимый ответ и не листает документ Word. Скрипт продаж с гиперссылками наполнен информацией: от приветствия клиента до завершения разговора и взятия обязательств. Это база знаний и корпоративная книга продаж вашего продукта.

Такой скрипт продаж не просто правило хорошего тона, это must have каждой компании с холодными продажами.

Мы помогаем разрабатывать скрипт продаж в html-формате. Пишите! http://script.getproff.ru/

Высоких вам продаж!