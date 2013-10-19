Уже давно многие пользователи и просто заинтересованные клиенты задают нам вопрос о возможности использовать сервис Скорозвон вместе с другими CRM-системами.

И это понятно, ведь часто компании давно работают с CRM-системами и годами ведут там клиентов, поэтому не готовы что-то менять. А вот звонить из своей CRM-системы хочется. Ведь это так удобно: открыл карточку клиента и сразу позвонил — не нужно ни набирать номер телефона на трубке, ни вести звонки в отдельных программах — все сразу в одном месте!

Теперь мы рады сообщить, что такая возможность появилась. «Скорозвон» разработал виджет, который позволяет интегрироваться с другими CRM-системами.

Какие возможности предоставляет Виджет

Звонок из карточки клиента

В вашей CRM-системе появится дополнительная кнопка «Звонить», которая позволит совершать звонки клиентам прямо из карточек. При нажатии на кнопку, открывается окошко звонка, где менеджер может его завершить, а при необходимости подрегулировать громкость микрофона и наушников.

Отчеты

Все звонки будут записаны и зафиксированы в сервисе «Скорозвон». Вы можете найти их через доступ к личному кабинету в сервисе, либо самостоятельно сделать выгрузку через API. Для удобства работы есть возможность настраивать произвольные параметры для идентификации звонков.

Подключение

CRM-система должна работать через браузер и для обеспечения безопасности — по протоколу HTTPS. Интеграция с CRM-системой занимает один рабочий день, но все зависит от самой программы. Чтобы ускорить процесс, сразу указывайте, с какой CRM-системой Вы хотите объединить «Скорозвон».

Напишите нам на welcome@skorozvon.ru с какой CRM-системой Вы хотите интегрировать сервис и мы сразу ответим Вам!