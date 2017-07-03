Советы для холодных звонков можно найти в учебниках, рекомендациях и бизнес-школах. Обычно это просто перевод какой-нибудь американской книжки по продажам. Или советы по технике продаж, которые неактуальны с 2005 года. Или фантазии менеджера, который придумал несколько правил, они помогают в конкретном бизнесе с конкретной бизнес-моделью.

Важно, чтобы советы были:

Актуальными. Если они были написаны года три назад (за исключением культовых материалов и книг), ищите информацию посвежее.

Практически применимые и конкретные. Техника продаж поможет вам, если вы применяете её в вашем бизнесе и с вашими клиентами. Универсальных рекомендаций очень мало. Что-то обязательно вам не подойдет.

От знающего человека. Сейчас много есть «скриптологов», тех, кто пишут скрипт за деньги. Помощи ищите тех, кто своими скриптами реально продавал сам, много и тяжело. Проверяйте, спрашивая конкретные цифры и кейсы.

Вообще любые рекомендации по холодным звонкам (и даже наши!) нужно обдумывать и подгонять под свои продажи. Не надо слепо доверять чужому опыту.

Особенно это актуально для человека, который строит свой первый отдел продаж. Если следовать всем подряд советам, можно и продажи не построить, и время-деньги потратить. Впрочем, еще хуже вообще не использовать советы от опытных продажников. Можно и базу прожечь, и менеджеров разогнать просто так.

Привыкайте все рекомендации быстро проверять в бою. Узнали-внедрили-быстро проверили, через пару недель замерили результаты.

Поэтому — читайте советы для холодных звонков, которые мы собрали для вас. Все они проверены на практике нашим отделом продаж и сотнями наших клиентов. Причем мы постоянно удаляем неактуальные рекомендации и дописываем новые.