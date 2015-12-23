Рады сообщить, что «Скорозвон» успешно интегрировался в систему управления бизнесом «A2Б». Теперь пользователям CRM-системы стала доступна качественная связь с подробной аналитикой звонков и записью разговоров. Об интеграции мы пообщались с генеральным директором ООО «А2Б» Артемом Зариповым.

— Почему решили сотрудничать со «Скорозвоном»?

— Выбирали сервис с оптимальными параметрами цены, качества связи, удобства использования и потенциальной интеграции в собственный продукт. В «Скорозвоне» устроили все параметры, к тому же интеграция прошла достаточно быстро и успешно.

— Какие важные преимущества в интеграции видите для ваших клиентов?

— Основное преимущество в том, что клиент получает больше инструментов и возможностей в уже привычном для него интерфейсе. Интеграция «Скорозвона» с CRM «А2Б» делает ежедневную работу пользователей максимально комфортной.

— После интеграции уже прошло время, какой отзыв можете дать о «Скорозвоне»?

— «Скорозвон» полностью удовлетворяет тем требованиям, которые мы определяли для себя при выборе IP-телефонии. В настоящее время для нас важно не столько наличие различных «фишек» и «плюшек» в сервисе онлайн-звонков, сколько его главное предназначение — стабильная и качественная телефонная связь.Основные критерии выбора: стоимость звонков, удобство пользования, скорость ответа службы техподдержки. По этим критериям «Скорозвон» оказался самым оптимальным для нас.

Для подключения функции исходящих звонков пользователям системы «А2Б» необходимо создать аккаунт на сайте skorozvon.ru, скопировать API ключ и подключить «Скорозвон» в личном кабинете «А2Б». Открыть подробную инструкцию.

Для звонка достаточно перейти в карточку клиента и нажать на номер телефона.

Отметим, что данные о звонках и записи разговоров доступны пользователю в разделе “Отчеты” в личном кабинете “Скорозвона”.

Напомним, что это уже второй опыт интеграции “Скорозвона” в CRM-систему, о первом вы можете прочитать здесь: Скорозвон интегрировался в support-сервис Zendesk.

Интегрируйте звонки в свою CRM-систему быстро, удобно и качественно со Скорозвоном! Отправьте заявку на welcome@skorozvon.ru