Одной из главных задач контакт-центров сегодня является не просто поддержка связи с клиентами, но и достижение роста доходов компании. О том, как сделать контакт-центр максимально эффективным и какие технологии при этом использовать, читайте в нашей статье.
Маршрутизация вызовов
Управляйте работой операторов
Для достижения наиболее качественной работы сотрудников необходимо особое внимание уделить нескольким вещам: контролю эффективности каждого менеджера, возможности операторам следить за своими результатами, оптимизации административных задач.
Цените контакт-центр как источник информации о клиентах
Ежедневно через контакт-центр проходит множество контактов с клиентами. Каждый звонок несет ценную информацию для создания и корректировки, например, портрета потенциального клиента и даже для развития новых направлений бизнеса. Важно, чтобы эти данные не замораживались в базе контактного центра, а использовались ответственными лицами для достижения успеха компании. Например, мы развиваем сервис для организации контактного центра Скорозвон и постоянно передаем отзывы и пожелания клиентов в отдел аналитики, где принимается решение о внедрении дополнительной услуги или функции в сервис. Так в Скорозвоне когда-то появились “Входящие вызовы”, “Гостевой доступ”, “Анкеты” и т.д. Онлайн доступ к подробным отчетам с возможностью выгрузки различных комбинаций данных (например, подробных комментариев) позволит ответственному сотруднику работать со свежей, актуальной информацией, влияющей на продуктивность всей компании.
Используйте современные технологии
При выборе инструмента для контактного центра избегайте покупки негибких закрытых технологий. При покупке готового инструмента часто приходится докупать лицензии и дополнительное оборудование. К тому же очень трудно посадить даже 5-10 операторов на неожиданно возникший проект, поэтому заранее нужно закладывать рабочие места на будущий рост и перспективы пиковых нагрузок с резким увеличением команды. Использование открытых для интеграции и доработки продуктов оставляет за вами возможность быстро встраивать дополнительные приложения и интегрироваться с необходимыми системами. Также есть достаточно удобные с точки зрения масштабирования решения. Например, Скорозвон позволяет мгновенно подключать более 10 новых сотрудников для активной работы.
Скорозвон как инструмент для создания контакт-центра
Сервис Скорозвон — это инструмент, позволяющий создать максимально результативный контакт-центр.
Настраиваемая маршрутизация вызовов. В Скорозвоне доступна возможность выбора сценариев распределения входящих вызовов: по степени занятости операторов, последовательный либо случайный. Для “горячей линии” лучше использовать сценарий “по степени занятости”, а для небольшого интернет-магазина с одним менеджером, можно использовать последовательный сценарий, когда звонки поступают сначала менеджеру и в случае неответа переходят директору.
Удобно осуществляется маршрутизация по данным о клиенте. При входящем вызове в окне звонка появляется ФИО, Должность и Организация звонящего клиента, поэтому оператор может сразу обращаться к собеседнику по имени отчеству и расположить его к себе. А после ответа на звонок оператор может просмотреть всю историю переговоров с данным клиентом.
Есть возможность прикрепления персональных менеджеров к клиентам.
Удобное удаленное управление работой операторов. Создание команды, раздача заданий, загрузка баз данных и передача контактов осуществляется ответственным лицом удаленно.
Руководитель в режиме реального времени может следить за результатами работы операторов, просматривать графики и реагировать на отклонения от необходимых показателей.
Также доступна возможность открывать доступ операторов к персональным отчетам, чтобы они могли отслеживать результаты своей работы и вовремя её корректировать.
Простая работа с отчетами. В Скорозвоне оператор может заносить всю ценную информацию о клиенте в специальные поля карточки. В поле “комментарий” можно указывать нестандартные данные (как зовут собачку, день рождения, пожелания, отзывы и т.д.). После чего вы можете сформировать отчет, самостоятельно определив поля для выгрузки данных в отчет. Это удобно, например, для выгрузки подробных комментариев и отзывов для анализа и дальнейшей проработки.
Возможность совершать и принимать вызовы. Вы можете посадить оператора только для исходящего обзвона (автопрозвон), а можете направить на него и поток входящих вызовов - все зависит от нагрузок и поставленных задач. При работе со смешанными звонками менеджеру помогают заранее подготовленные скрипты звонков. При исходящих звонках автоматически в сервисе Скорозвон открывается текст скрипта для обзвона клиентов, а при входящем вызове — текст для ответа на звонок. Менеджер может быстро переключаться с одной задачи на другую. Кроме скрипта, отдельно к исходящим и входящим сценариям обработки вызова можно прикрепить готовое электронное письмо и анкету.
Онлайн сервис для создания контакт-центра. Скорозвон - это готовый инструмент для запуска контакт-центра. Вам не нужно покупать оборудование, арендовать офис и платить вперед за каждое рабочее место в надежде, что расходы однажды окупятся. Сервис позволяет управлять работой удаленных сотрудников и использовать их ресурсы (компьютер с доступом в интернет, гарнитуру). К тому же мы стараемся принимать во внимание все важные замечания клиентов и постоянно оптимизируем сервис, делая его все удобнее и удобнее для вашей работы.
Насколько эффективным и доходным будет ваш бизнес, напрямую зависит от выбранной вами стратегии развития контактного центра. Поэтому не теряйте времени, поддерживая жизнеспособность контакт-центра, а сделайте из него основной источник увеличения прибыли.
Развивайте свой контакт-центр вместе с нами.