У некоторых компаний возникает необходимость создать колл-центр, и тогда они встают перед выборам: отдать эту работу на аутсорс или создать собственный отдел. В этой статье мы расскажем про преимущества и выгоды работы с АКЦ по сравнению с собственным колл-центром, разберем недостатки и поделимся советами. Дилара Музафарова Коммерческий директор сервиса «Скорозвон»

В чем преимущества аутсорсингового колл-центра

Не нужно нанимать людей

Очевидная выгода при работе с удаленным колл-центром состоит в том, что его легко подключить. Вам не нужно размещать вакансии, искать сотрудников, проводить собеседования и подбирать программное обеспечение, чтобы нанять менеджеров и операторов. Компании, которые предоставляют услуги аутсорсинга сделают это за вас. Вы можете получить весь их опыт работы с клиентами по телефону, подписав контракт. Этот процесс сэкономит вам от недели до месяца.

от 2-х недель до 1 месяца Свой колл-центр Идея

Подготовка офиса

Размещение вакансий

Поиск ПО

Размещение вакансий Поиск ПО Собеседование

1-й звонок от 3-х дней до 1 недели Аутсорсинговый колл-центр Идея

Интервью

Договор

1-й звонок

Экономия на аренде рабочего места

Ещё одно преимущество при работе с аутсорсинговым колл-центром. Вы можете сократить затраты вашего бизнеса, ведь удаленному сотруднику не нужен стол, стул, ноутбук и место в офисе.

Не важно откуда аутсорсинговый сотрудник совершает звонки. Важно, что вы гарантировано получаете контакты с вашими клиентами.

Не нужно выстраивать процесс работы колл-центра

Дополнительная выгода при работе с АКЦ по сравнению с собственным колл-центром. Чтобы этот отдел работал хорошо, процессы в нем нужно налаживать. Это требует времени и организаторских затрат.

Компании, которые предоставляют услуги аутсорсинга уже наладили все процессы. Вам остается только подписать договор.

«Чтобы полноценно выстроить работу в собственном колл-центре нужно 3–4 месяца.

Они уходят на подбор персонала, обучение сотрудников и настройку системы мотивации. В первые два месяца, скорее всего, вы просто будете получать обратную связь от рынка и налаживать механизмы: бороться с текучкой кадров, балансировать вознаграждения для операторов и т.д.»

Дилара Музафарова Коммерческий директор сервиса «Скорозвон»

В чем недостатки аутсорсингового колл-центра

Нужно создавать шаблоны

Удаленный колл-центр работает по вашим скриптам и шаблонам. Если компания небольшая, таких скриптов может и не быть. А если продукт сложный, шаблоны могут не помочь клиенту решить проблему. В итоге вы получите АКЦ, который не может решить ваши задачи.

В собственном колл-центре вы можете контролировать обучение сотрудников. Ваш оператор точно будет знать, что ответить на каждый вопрос, ведь будет идеально разбираться в продукте.

«Заявки, которые вы получаете из своего контактного центра гораздо лучше, чем из аутсорсингового

Так получается из-за того, что вы можете контролировать процесс обучения своих сотрудников и постоянно улучшать скрипты. В АКЦ вам нужно платить за каждую замену скрипта и у вас нет доступа к сотрудникам.

Зачастую лиды, которые приносит АКЦ оказываются "холодными". То есть по факту клиент не готов совершить покупку, и вы не получится продажу с это заявки.»

Дилара Музафарова Коммерческий директор сервиса «Скорозвон»

Принимает заявки

Аутсорсинговый колл-центр Приносит заявки

Или получает отказ Свой колл-центр Приносит заявки

Получает обратную связь

Может «подогреть» клиента после обзвона с помощью других каналов, например, писем

Сложно получить обратную связь от клиентов

Удаленный оператор АКЦ всегда остается вне зоны вашего контроля. Вы не сможете следить за качеством его работы и проверить, работает он с душой или просто отзванивается для галочки. В результате вы можете получить неудачные контакты и потерять продажи.

В собственном колл-центре все сотрудники у вас на виду. Если кто-то из операторов постоянно не выполняет план или закрывает мало сделок, вы это увидите.