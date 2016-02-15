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Облачные преимущества для сетевого бизнеса

Теги: продажи Руководителю call-центр
15 февраля 2016

Облачные преимущества для сетевого бизнеса

Облачные технологии привнесли массу изменений в нашу жизнь, и, пожалуй, главное из них — кардинальная трансформация рабочего процесса. Независимо от того, когда и в какой точке мира мы находимся, работа не «замораживается», а продолжает кипеть. Как говорят в IT-кругах, интернет дал возможность людям выполнять общие задачи на расстоянии, а облачные технологии упростили эту работу и сделали доступной для всех.

Непрерывный бизнес
Последние несколько лет облачные технологии начали активно проникать в деятельность российских бизнес-структур. Распространению большого количества онлайн-сервисов способствует быстрое развитие средств коммуникации: растет пропускная способность каналов связи, не стоят на месте мобильные технологии, увеличивается производство современной электронной техники.
Облачные сервисы доступны везде, где есть высокоскоростное подключение к интернету. А это значит, что охват таких услуг составляет примерно 90% территории России. По достоинству оценив преимущества облачных сервисов, российские заказчики переходят от стадии обсуждения возможностей облачной модели к тестированию и первым пилотным внедрениям. Стимулом к этому переходу служит поиск новых рынков, потребность в более эффективных подходах к развитию IT и необходимость сокращения затрат.
Основными бизнес-потребителями облачных решений, предоставляющим пользователям удаленный доступ к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям через интернет, можно назвать малые и средние предприятия. Это вполне объяснимо: они мобильнее, чем крупные корпорации, и способны быстрее принимать управленческие решения. Постепенно расширяя географию своего присутствия, руководители бизнеса с помощью использования услуг облачных сервисов имеют возможность быстро и удобно организовать работу сети во всех офисах компании, расположенных в разных точках страны. Применение облачных технологий зачастую является наилучшим способом решения отдельных бизнес-задач.
В настоящее время на российском IT-рынке существует множество облачных сервисов и решений для повседневного обеспечения бизнес-процессов. К ним относится совместная работа сотрудников, обмен и хранение электронных документов, взаимодействие с клиентами, ведение бухгалтерии и т.д. Среди наиболее популярных для старта сервисов - электронная почта и электронный документооборот, решения для бухучета и сдачи отчетности, редакторы и хранилища электронных файлов, облачная телефония, в том числе и CRM-сервисы для автоматизации холодных звонков и т.д. 

Преимущества в «облаках»
За счет интеграции облачных сервисов с бизнес-процессами обслуживания клиентов, продаж и служб поддержки можно генерировать дополнительную прибыль. Все облачные программы «заточены» под эффективность работы и позволяют экономить и время, и деньги, даже несмотря на то, что некоторые из приложений являются платными.
Рассмотрим более детально преимущества, связанные с использованием облачных технологий:

1. Доступность. Полезным для бизнеса «облако» стало благодаря широким возможностям объединения информации с рабочего компьютера и включения в это пространство почти любого мобильного устройства, подключенного к сети интернет. Таким образом, доступ к информации, хранящейся в «облаке», в один клик может получить каждый сотрудник компании, у которого есть ПК, планшет или смартфон. Однако в целях информационной безопасности для начала работы в облачных сервисах, например, в таких как «Скорозвон», необходимо настроить аккаунт.
2. Мобильность. Пользователи облачных программ не привязаны к рабочему месту, ведь «облако» дает возможность удаленно пользоваться программой. Менеджеры из разных офисов сетевого call-центра могут получать отчетность и пользоваться всем функционалом облачных сервисов отовсюду, а руководители – следить за результатами работы подчиненных и их производительностью.
3. Экономичность. Использование высококачественных облачных сервисов дает возможность пользоваться широким функционалом по разумной цене и сократить затраты, которые касаются технической поддержки, установки и обновления облачных продуктов. Арендная плата за использование облачного сервиса гораздо ниже, чем возможные расходы на покупку технических средств и дорогостоящего лицензионного программного обеспечения.
Кроме того, облачные сервисы позволяют полностью обойтись без создания серверной инфраструктуры и необходимости нанимать специалиста, выполняющего техническое обслуживание программы. От потребителя не требуется оплачивать аренду помещений, создавать системы кондиционирования, финансово вкладываться в работу охраны и средства резервирования хранения информации и т.п. Практика показывает, что текущие ежегодные затраты компаний малого и среднего бизнеса на содержание IT-инфраструктуры составляют около 20-30% от ее стоимости.
4. Широкие пользовательские возможности. Сервисы предоставляют в распоряжение юзеров хороший функционал и достаточно большие вычислительные мощности, которые можно использовать для хранения, анализа и обработки данных.
5. Простота использования. Разработчики облачных программ стараются делать красивый и удобный интерфейс, быструю и легкую для пользователя настройку системы. Не нужно быть компьютерным гением, чтобы разобраться в работе с облачными сервисами и приложениями.
6. Арендность. Пользователь получает необходимый пакет услуг только в тот момент, когда он ему нужен. Пользователю не нужно тратиться на покупку всего функционала облачного приложения. Тем более что в дальнейшем какая-то часть инструментов работы ему может и вовсе не понадобиться. Он платит только за количество приобретенных функций и срок использования приложения. При этом объем потребления в любой момент может быть изменен самим клиентом в зависимости от его потребностей, что дает ощутимую экономию в периоды делового затишья.
Облачные технологии помогают бизнесу в сезонном смысле. Например, если компания продает подарки к Новому году и Рождеству, в остальное время (весной, летом, осенью) ее услуги никому будут не нужны. И именно в это время, компания не будет нести затраты на обслуживание того огромного функционала, который нужен ей только в пиковый период.
7. Автообновление. Регулярное обновление технических средств происходит без снижения показателей предоставления услуг. На практике это означает, что пользователь не замечает особых изменений в работе с облаком, поскольку все «железо» обновляется без его участия.
8. Надежность. Надежность «облаков», особенно находящихся в специально оборудованных ЦОД (Центр обработки данных), очень высокая. Такие ЦОД имеют резервные источники питания, охрану, профессиональных работников, регулярное резервирование данных, высокую пропускную способность интернета-канала, а также устойчивость к DDOS-атакам.
Все это в целом повышает динамичность бизнеса, делая его более эффективным. Целесообразно пользоваться облачными услугами, если бизнес имеет высокий темп развития. Чем динамичнее компания, тем больше преимуществ она получает от использования облачных ресурсов.

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Теги: продажи Руководителю call-центр
15 февраля 2016
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