Как стриж Игнат автоматизировал продажи. Контент-сериал
24 февраля 2022
Контент-сериал Как стриж Игнат автоматизировал продажи
Подпишись на рассылку про находчивого РОПа стрижа Игната и автоматизируй свой отдел продаж. Лучшие результаты упакуем в кейс.
Следуя за Игнатом по пути автоматизации, вы узнаете, как:
- Увеличить скорость обзвона в 3—5 раз (спойлер — поможет предиктивный обзвон);
- Увеличить производительность команды без раздувания штата — каждый менеджер будет работать за троих и делать по 200 разговоров в день;
- Превратить лидогенерацию в бесперебойный конвейер лидов — менеджеры только продают, всё остальное за них делает программа;
- Настроить двухстороннюю интеграцию с CRM — лиды и сделки автоматически перемещаются по воронке, нет отложенных контактов, вы обрабатываете 100% лидов;
- Получить важные фичи бесплатно — в то время, как в других сервисах за них надо платить (интеграции, хранение данных, модуль для скриптов, речевая аналитика и пр.)
Подписчиков ждут сюрпризы и подарки:
- бесплатные курсы с именным сертификатом
- крутые бизнес-кейсы
- советы от экспертов продаж.
- лучшие результаты упакуем в кейс.
Например, клиент Скорозвона, предприниматель Андрей Савенко, достиг своих финансовых целей всего за квартал. Он увеличил продажи страховок ОСАГО в 24 раза и рассказал нам о своем успехе. А мы упаковали его достижения в кейс.
Контент-сериал про РОПа стрижа Игната
Интерактивная обучающая рассылка из 8 писем в месяц.
Письма приходят дважды в неделю.
24 февраля 2022
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