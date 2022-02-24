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Как стриж Игнат автоматизировал продажи. Контент-сериал

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Теги: Холодные звонки Руководителю колл-центр отделу продаж конверсия
24 февраля 2022
Контент-сериал Как стриж Игнат автоматизировал продажи
Подпишись на рассылку про находчивого РОПа стрижа Игната и автоматизируй свой отдел продаж. Лучшие результаты упакуем в кейс.
Когда гудки и недозвоны атакую
Когда гудки и недозвоны атакуют

Герой рассылки — стриж Игнат руководит продажами в Стриж Инкорпорейтид.

Перед бодрым РОПом стоит задача — автоматизировать продажи, чтобы получать больше лидов. Да и, в целом, пора бы превратить привлечение и удержание клиентов в прозрачный процесс, которым легко управлять.

Время автоматизировать звонки
Время автоматизировать звонки

Следуя за Игнатом по пути автоматизации, вы узнаете, как:

  • Увеличить скорость обзвона в 3—5 раз (спойлер — поможет предиктивный обзвон);
  • Увеличить производительность команды без раздувания штата — каждый менеджер будет работать за троих и делать по 200 разговоров в день;
  • Превратить лидогенерацию в бесперебойный конвейер лидов — менеджеры только продают, всё остальное за них делает программа;
  • Настроить двухстороннюю интеграцию с CRM — лиды и сделки автоматически перемещаются по воронке, нет отложенных контактов, вы обрабатываете 100% лидов;
  • Получить важные фичи бесплатно — в то время, как в других сервисах за них надо платить (интеграции, хранение данных, модуль для скриптов, речевая аналитика и пр.)
Берем весла и гребем
Берем весла и гребем

Подписчиков ждут сюрпризы и подарки:

  • бесплатные курсы с именным сертификатом
  • крутые бизнес-кейсы
  • советы от экспертов продаж.
  • лучшие результаты упакуем в кейс.

Например, клиент Скорозвона, предприниматель Андрей Савенко, достиг своих финансовых целей всего за квартал. Он увеличил продажи страховок ОСАГО в 24 раза и рассказал нам о своем успехе. А мы упаковали его достижения в кейс.

Контент-сериал про РОПа стрижа Игната

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Письма приходят дважды в неделю.

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Теги: Холодные звонки Руководителю колл-центр отделу продаж конверсия
24 февраля 2022
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