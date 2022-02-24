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лучшие результаты упакуем в кейс.

Например, клиент Скорозвона, предприниматель Андрей Савенко, достиг своих финансовых целей всего за квартал. Он увеличил продажи страховок ОСАГО в 24 раза и рассказал нам о своем успехе. А мы упаковали его достижения в кейс.