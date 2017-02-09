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Полезная информация о скриптах для холодных звонков

Как Уникальное Торговое Предложение в скрипте продаж может увеличить конверсию холодного звонка в 2 раза?
Как Уникальное Торговое Предложение в скрипте продаж может увеличить конверсию холодного звонка в 2 раза?

Презентация товара или услуги во время холодного звонка должна цеплять целевую аудиторию и делать так, чтобы клиент захотел слушать вас дальше.

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23 августа 2016

Обзор видео. Как написать и внедрить скрипт звонка?
Обзор видео. Как написать и внедрить скрипт звонка?

Сегодня мы подобрали видео о скриптах. Какие они бывают, как их создают, какие инструменты используют, как включают в работу и, что очень важно, как правильно оценивать работу по скрипту. Автор видео Максим Горбачев, тренер по продажам с 17-летним опытом работы в продажах и маркетинге.

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29 марта 2016

Как повысить конверсию холодных звонков?
Как повысить конверсию холодных звонков?

Есть несколько важных правил для увеличения конверсии холодных звонков. Кроме того, что само торговое предложение должно быть уникальным (УТП), важна внутренняя установка звонящего менеджера и уверенность в скрипте. Разберем подробнее.

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19 января 2016

Как увеличить количество холодных звонков?
Как увеличить количество холодных звонков?

А вы знаете историю про страхового агента, который заработал миллионы на продаже страховок по телефону? Продажа страховок – трудный хлеб. Требуются встречи, длительные консультации, пошаговое объяснение конечной выгоды…

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12 января 2016

Как бороться с возражением «Перезвоните после праздников»
Как бороться с возражением «Перезвоните после праздников»

«Перезвоните мне после праздников» – одна из самых популярных отговорок клиента, которая вынуждает менеджера call-центра завершить разговор и оставляет ему надежду на плодотворную беседу в перспективе.

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14 декабря 2015

Как составить анкету и провести эффективное анкетирование по телефону
Как составить анкету и провести эффективное анкетирование по телефону

Анкетирование по телефону помогает лучше понять своего потенциального клиента, выявить потребительский спрос и оперативно узнать об изменениях во вкусах людей. С помощью этого вида маркетингового исследования можно получить максимальный объем полезной информации за короткое время. Если, конечно, правильно составить опросный лист.

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10 декабря 2015

Как преодолеть страх холодных звонков
Как преодолеть страх холодных звонков

Статистика гласит: около 80% менеджеров боятся впервые звонить клиенту. Все-таки он ничего не знает о Вас и Вашей компании, да и Вы о нем знаете немного. Испытывать страх перед неизвестным – естественно, но для того, чтобы его минимизировать, нужно поработать над уверенностью в себе и в своем деле. Справиться с волнением поможет специальная техника холодных звонков, которая имеет профессионально-практический и психологический аспекты.

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20 ноября 2015

Борьба с возражениями в холодных продажах
Борьба с возражениями в холодных продажах

Мгновенно менять полярность разговора, услышав от потенциального покупателя слово «нет», – это высший пилотаж подготовки менеджера. Любым возражениям клиента нужно радоваться, ведь он не бросил трубку, а значит, у Вас есть шанс заинтересовать его своим предложением и совершить сделку. Благо, для этого придуманы разнообразные способы работы с возражениями.

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3 ноября 2015
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Теги: продажи , скрипт , Холодные звонки
Как преодолеть страх холодных звонков
Теги: продажи , скрипт , Холодные звонки
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