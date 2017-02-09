Часто мы слышим от менеджера по продажам скороговорку из продающих фраз и шаблонов.
Мы вывели 4 простых шага, как справиться с этой бедой
Часто мы слышим от менеджера по продажам скороговорку из продающих фраз и шаблонов.
Мы вывели 4 простых шага, как справиться с этой бедой
С нами поделился опытом Анатолий Фролов, директор аутсорсингового колл-центра
Презентация товара или услуги во время холодного звонка должна цеплять целевую аудиторию и делать так, чтобы клиент захотел слушать вас дальше.
Сегодня мы подобрали видео о скриптах. Какие они бывают, как их создают, какие инструменты используют, как включают в работу и, что очень важно, как правильно оценивать работу по скрипту. Автор видео Максим Горбачев, тренер по продажам с 17-летним опытом работы в продажах и маркетинге.
Есть несколько важных правил для увеличения конверсии холодных звонков. Кроме того, что само торговое предложение должно быть уникальным (УТП), важна внутренняя установка звонящего менеджера и уверенность в скрипте. Разберем подробнее.
А вы знаете историю про страхового агента, который заработал миллионы на продаже страховок по телефону? Продажа страховок – трудный хлеб. Требуются встречи, длительные консультации, пошаговое объяснение конечной выгоды…
«Перезвоните мне после праздников» – одна из самых популярных отговорок клиента, которая вынуждает менеджера call-центра завершить разговор и оставляет ему надежду на плодотворную беседу в перспективе.
Анкетирование по телефону помогает лучше понять своего потенциального клиента, выявить потребительский спрос и оперативно узнать об изменениях во вкусах людей. С помощью этого вида маркетингового исследования можно получить максимальный объем полезной информации за короткое время. Если, конечно, правильно составить опросный лист.
Статистика гласит: около 80% менеджеров боятся впервые звонить клиенту. Все-таки он ничего не знает о Вас и Вашей компании, да и Вы о нем знаете немного. Испытывать страх перед неизвестным – естественно, но для того, чтобы его минимизировать, нужно поработать над уверенностью в себе и в своем деле. Справиться с волнением поможет специальная техника холодных звонков, которая имеет профессионально-практический и психологический аспекты.
Мгновенно менять полярность разговора, услышав от потенциального покупателя слово «нет», – это высший пилотаж подготовки менеджера. Любым возражениям клиента нужно радоваться, ведь он не бросил трубку, а значит, у Вас есть шанс заинтересовать его своим предложением и совершить сделку. Благо, для этого придуманы разнообразные способы работы с возражениями.