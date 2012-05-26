Продажи по телефону занимают лидирующее положение в технике активных продаж большинства развивающихся компаний. И с развитием новых приемов и технологий привлечения клиентов интерес к этому методу не угасает. Насколько выгодно продавать по телефону? Чем руководствуются клиенты, когда покупают по телефону?

Опираясь на западный опыт, в России широко распространился телемаркетинг. С ростом предложений на рынке, техника холодных звонков совершенствуется и оттачивается. Причем пользуются ей не только начинающие, но и большие компании, ведь это один из наиболее доступных способов коммуникации. К тому же с его помощью можно как привлекать новых клиентов, так и быстро получать обратную связь.

В телефонных продажах для менеджера есть важное преимущество — клиент его не видит и относится непредвзято. Можно звонить из офиса, а можно из дома, лежа на кровати в пижаме. Главное не ваш внешний вид, а голос и умение вести доверительную беседу. От этого на 80% зависит успешность телефонных продаж. Необходимо «подружиться» с клиентом за несколько минут, чтобы он почувствовал себя комфортно и легче шел на контакт.

Специалист по продажам находится в выгодном положении еще и потому, что с каждым новым звонком он оттачивает свою технику продаж, с каждым новым вопросом от покупателя изучает особенности продукта от и до.

«Весь мир театр! И люди в нем актеры», — сказал знаменитый классик. Так и менеджер по продажам — это настоящий артист, устраивающий шоу по телефону! В американской практике классическим примером артистичного подхода к организации телефонных продаж является менеджер, пародировавший манеру известного актера Джимми Стюарда в разговоре с клиентами. Этот прием позволял эффективно и быстро овладеть вниманием покупателей и расположить их к дальнейшей беседе.

Что касается покупателей, для них телефонные продажи также имеют несколько преимуществ. Во-первых, жители крупных городов уже привыкли заказывать и покупать товары, например, через интернет, а телемаркетинг — это тот же удаленный способ заказа, только входящий. Потребность в продукте или услуге может появиться в ходе разговора. Во-вторых, можно оперативно задать интересующие вопросы. В-третьих, можно получить скидки и подарки, к такому способу мотивации часто прибегают компании, совершающие телефонные продажи. В-четвертых, даже если «ничего не надо», всегда полезно владеть информацией, это может пригодиться в будущем.

Телемаркетинг или телефонные продажи выгодны обеим сторонам, и это подтверждается стабильным использованием такой техники продаж.