Зачем использовать разные техники продаж
Сбыт начинается ещё до того, как появился продукт или услуга. Предпродажи помогают выявить спрос, нарисовать портрет целевой аудитории и понять, чем интересен продукт. Техники продаж b2b и b2c отличаются на разных этапах реализации товара. Сначала производитель продает товар крупнооптовым экспортёрам. Те, в свою очередь, реализуют продукцию мелким оптовикам. А от мелкооптовых компаний товар попадает в розницу, прежде чем его купит клиент. Получается, один товар продают несколько раз, и на каждом этапе менеджер должен понять, какая техника уместна. Для выбора эффективной тактики, он должен владеть всеми возможными инструментами влияния, и уметь их применять. Все техники базируются на общих правилах.
5 главных правил продаж
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Изучите продукт вдоль и поперёк максимально подробно.Выявите его конкурентные качества и продумайте ответы на возражения, чтобы суметь ответить даже на самый каверзный вопрос.
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Относитесь уважительно к клиентам вне зависимости от их настроя. Не заискивайте, не навязывайте своё мнение и не пытайтесь продать товар любой ценой. Ведите себя дружелюбно и поддерживайте эмоционально ровный фон.
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Научитесь обосновывать цену товара при возражении «Почему так дорого?». Для этого изучите стоимость, достоинства и недостатки похожих продуктов.
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Предлагайте скидки с ограничением времени в конце
как последнюю возможность купить выгодно здесь и сейчас.
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Подтолкните к решению,
но не давите. Предоставьте клиентам выбирать самим.
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