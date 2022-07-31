Классическая

Классическая техника продаж — то, с чего начинает свой путь в продажах каждый падаван. Она неизменна с тех времён, когда продавцы зазывали купить товар на базаре. В классической технике — восемь этапов:

Для того, чтобы обратить внимание на товар, продавцы на рынке громко расхваливают то, что лежит на прилавке. Если прохожий проявил интерес, торговец здоровается и начинает диалог. Главное — не дать пройти мимо. В современной торговле через интернет роль зазывалы выполняет контекстная реклама. Потребитель видит баннер, соответствующий его последним запросам в поисковиках, кликает по нему и переходит в магазин.

Если спросить напрямую о том, что человек ищет, то можно понять, что ему предложить. В дистанционных продажах потребности клиентов выявляют боты. Человек кликает на рекламный баннер или переходит по ссылке в Телеграмм-чат, где бот задаёт ему вопросы, чтобы предложить действительно нужный товар.

Представляя товар с лучшей стороны, важно следить за реакцией человека, чтобы понять, какие характеристики его интересуют, а значит закрывают его потребности, а какие нет. Именно на эти характеристики делаем акцент.

Если покупатель проявляет интерес, но сомневается в выборе, нужно выяснить, что его волнует и предложить решение. Например, базовое возражение «Боюсь потратить деньги зря, если цвет не подойдёт», снимается гарантией на возврат.

Выясните, что не устраивает потребителя и предложите товар или услугу с тем набором характеристик, которые для покупателя важны. Также на этом этапе можно предложить дополнительные товары, как надстройку к основному выбору.

Не упустите момент, когда человек готов купить. Вы можете идентифицировать намерение остановиться по нежеланию клиента выбирать или по вопросу о способах оплаты. В интернет-магазине этот этап пропущен, там есть кнопка «Оплатить».

Когда человек уже купил, он готов купить ещё, если предложить небольшую скидку. Именно поэтому на кассах супермаркетов всегда выставлены товары по акции. В интернет-торговле функцию допродажи выполняет блок «С этим товаром купили». Глядя на «карусель» купленных другими товаров, у клиента возникает мысль «Если товар пользуется спросом, значит на то есть причины. Наверняка, это выгодно и надо брать прямо сейчас», даже если аналогичный товар можно найти дешевле.

Неуместно просить клиента поделиться личными контактами, но попросить отзыв или рекомендацию за дополнительную скидку или подарок корректно вполне.