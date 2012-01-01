Что такое предиктивный обзвон?
То, за что десятки тысяч сейлз-команд выбирают Скорозвон. Его суть в том, что вместо операторов людям звонит диалер (англ. dialer — номеронабиратель). На основе метрик он предсказывает, сколько операторов и когда освободится, а значит — когда и скольким контактам звонить. Предиктивный диалер в Скорозвоне избавит операторов от гудков и недозвонов. Поднявших трубку соединит со свободными операторами, неактивные номера и автоответчики отфильтрует, не ответившим перезвонит.
- Ответивших соединит с оператором
- Не ответившим перезвонит
- Неактивных отфильтрует
10 менеджеров со Скорозвоном делают 3 000 разговоров ежедневно и экономят вам 355 тысяч рублей каждый день.
Какие метрики используются для прогноза?
В предиктивном или, иными словами, предсказательном режиме программа постоянно ведет статистику и вычисляет:
- Среднее время разговора в проекте
- Среднее время заполнения карточки клиента
- Среднее время ответа клиента на звонок
- Процент дозвона в одном проекте
Эти и другие метрики помогают прогнозировать, сколько операторов и в какой момент освободится, чтобы минимизировать ситуации, когда человек отвечает, а свободного оператора нет.
Со Скорозвоном операторы в разговоре 80% рабочей смены
- 20%
- Оператор в разговоре с клиентами
- 80%
- Гудки, автоответчики, недозвоны
- 20%
- Оператор в разговоре с клиентами
- 80%
- Заполнение карточки
Благодаря предиктивному обзвону операторам не приходится слушать гудки, автоответчики и тратить время на дозвоны. Они 80% рабочего времени находятся в общении с клиентами, совершая по 300 разговоров в день, а значит больше продают. Вы получаете в три раза больше сделок с тем же количеством сотрудников и рабочих часов. А ваши клиенты не ждут на линии — Скорозвон автоматически распределит звонки.
Реальный кейс
Наш клиент — аутсорсинговый контакт-центр оказывает услуги исходящего и входящего телемаркетинга. Делать это быстро и качественно помогает предиктивный обзвон в Скорозвоне. Вот итоги обработки 19 500 номеров.
- 33 000 звонков
- 9 700 разговоров
- 84% смены в переговорах
- 0 прослушанных гудков
- 0 недозвонов
Эффективность в 3 раза выше,
Расходы в 2 раза ниже
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в Скорозвоне
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без Скорозвона
|Эффективность:
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300 разговоров/день
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300 разговоров/день
|Расходы:
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1 500 руб./мес. – абонентская плата
6 000 руб./мес. – телефония
20 000 руб./мес. – зарплата
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3 000 руб./мес. – три пакета на 5 000 минут
60 000 руб./мес. – зарплата
|Итог:
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27 500 руб./мес.
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63 000 руб./мес.