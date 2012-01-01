Благодаря предиктивному обзвону операторам не приходится слушать гудки, автоответчики и тратить время на дозвоны. Они 80% рабочего времени находятся в общении с клиентами, совершая по 300 разговоров в день, а значит больше продают. Вы получаете в три раза больше сделок с тем же количеством сотрудников и рабочих часов. А ваши клиенты не ждут на линии — Скорозвон автоматически распределит звонки.