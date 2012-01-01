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Что такое предиктивный обзвон?

Что такое предиктивный обзвон?

То, за что десятки тысяч сейлз-команд выбирают Скорозвон. Его суть в том, что вместо операторов людям звонит диалер (англ. dialer — номеронабиратель). На основе метрик он предсказывает, сколько операторов и когда освободится, а значит — когда и скольким контактам звонить. Предиктивный диалер в Скорозвоне избавит операторов от гудков и недозвонов. Поднявших трубку соединит со свободными операторами, неактивные номера и автоответчики отфильтрует, не ответившим перезвонит.

  • Ответивших соединит с оператором
  • Не ответившим перезвонит
  • Неактивных отфильтрует

10 менеджеров со Скорозвоном делают 3 000 разговоров ежедневно и экономят вам 355 тысяч рублей каждый день.

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Какие метрики используются для прогноза?

В предиктивном или, иными словами, предсказательном режиме программа постоянно ведет статистику и вычисляет:

  • Среднее время разговора в проекте
  • Среднее время заполнения карточки клиента
  • Среднее время ответа клиента на звонок
  • Процент дозвона в одном проекте

Эти и другие метрики помогают прогнозировать, сколько операторов и в какой момент освободится, чтобы минимизировать ситуации, когда человек отвечает, а свободного оператора нет.

Со Скорозвоном операторы в разговоре 80% рабочей смены

Обзвон вручную
Что такое предиктивный обзвон?
20%
Оператор в разговоре с клиентами
80%
Гудки, автоответчики, недозвоны
Обзвон в Скорозвоне
Что такое предиктивный обзвон? - фото 2
20%
Оператор в разговоре с клиентами
80%
Заполнение карточки

Благодаря предиктивному обзвону операторам не приходится слушать гудки, автоответчики и тратить время на дозвоны. Они 80% рабочего времени находятся в общении с клиентами, совершая по 300 разговоров в день, а значит больше продают. Вы получаете в три раза больше сделок с тем же количеством сотрудников и рабочих часов. А ваши клиенты не ждут на линии — Скорозвон автоматически распределит звонки.

Реальный кейс

Наш клиент — аутсорсинговый контакт-центр оказывает услуги исходящего и входящего телемаркетинга. Делать это быстро и качественно помогает предиктивный обзвон в Скорозвоне. Вот итоги обработки 19 500 номеров.

Что такое предиктивный обзвон? - фото 3
40 операторов обработали 19 500 номеров за 1,5 дня
  • 33 000 звонков
  • 9 700 разговоров
  • 84% смены в переговорах
  • 0 прослушанных гудков
  • 0 недозвонов

Эффективность в 3 раза выше,
Расходы в 2 раза ниже

в Скорозвоне
без Скорозвона
Эффективность:
300 разговоров/день
300 разговоров/день
Расходы:
1 500 руб./мес. – абонентская плата
6 000 руб./мес. – телефония
20 000 руб./мес. – зарплата
3 000 руб./мес. – три пакета на 5 000 минут
60 000 руб./мес. – зарплата
Итог:
27 500 руб./мес.
63 000 руб./мес.
Скорозвон — это программа для холодных звонков с автообзвоном клиентов по готовой базе.
Понятный интерфейс для операторов и широкий функционал для администраторов. Войдите в сервис и убедитесь в этом прямо сейчас.
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