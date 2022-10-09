Хороший продукт отличается от плохого одной очень важной деталью. Первый решает проблему покупателя, второй — нет. Разработать продукт, реально отвечающий запросам рынка — это самый простой способ завоевать доверие клиентов. В этой статье рассказываем, что именно подразумевается под потребностями клиентов, как их выявить и не допустить ошибок.

Что означает выявление потребностей

Клиент — центральная фигура любого успешного бизнеса. Потребности клиентов — это мотивирующие факторы, побуждающие кого-то купить продукт или воспользоваться услугой. Компании узнают о потребностях клиентов, определяя, кто их целевая аудитория. Чем чётче определена целевая аудитория, тем лучше компания знает и понимает их потребности.

Идентификация потребностей клиентов — это процесс определения того, что и как клиент хочет получить от продукта. Процесс выявление потребностей преследует две основные цели:

Разработать продукт, который решает «боль» клиентов

Выявить не только явные, но и скрытые потребности

Выявление потребностей — это базовая техника продаж, которая используется, чтобы понять, насколько ваши продукты будут ценны для клиента. Затем эта информация используется для разработки продукта, предложения, презентации, переговоров и продажи.

Исследования показывают, что клиентоориентированные организации на 60% более прибыльны, чем те, у которых отсутствует ориентация на клиента. Сосредоточив внимание на¡потребностях клиентов, предприятия создают прочную клиентскую базу, которая помогает поддерживать и стимулировать продажи.