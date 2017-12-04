Самая большая проблема у начинающего менеджера по продажам по телефону — страх холодных звонков. Тем, кто хоть раз (тем более — первый!) пробовал звонить «вхолодную», эта проблема знакома: дрожащий голос, подгибающиеся ноги и абсолютно пустая голова. Когда каждый разговор — мука, сложно себя заставить набрать еще один номер.

О каких в таком случае эффективных продажах или особой технике ведения сделки может идти речь? Продавца, у которого страх и боязнь перед холодными звонками, скорее всего быстро уволят с работы из-за профессиональной непригодности. А ведь человек может быть отличным специалистом. На самом деле эта проблема решается несколькими способами, преодолима за пару недель, и вот вы уже блестящий продажник, который смело заговаривает с любым незнакомым человеком.

Итак, как перестать бояться холодных звонков: все дело в мотивации и психологии. Вы не переборете себя, если у вас не будет значимой цели, о которой вспомните перед разговором с потенциальным клиентом. Зафиксируйте её не бумаге, или привяжите в голове с каким-то предметом на виду. Например, вам нужно заработать больше, чтобы поехать в отпуск? Поставьте перед монитором сувенир или открытку.

Как же заставить себя делать холодные звонки, если мотивирующей мечты у вас нет? Сыграйте в игру! Вам нужно сделать в день 100 разговоров длиннее 15 секунд? Значит, цель сегодня — услышать сотню отказов после первого общения, таймер пошел. Не пытайтесь улучшить беседу, этим займетесь потом. Или награждайте себя за каждый десяток разговоров кусочком шоколадки. Примерно такой же ответ на вопрос, как полюбить холодные звонки: все дело в правильном настрое. Воспринимайте все это как игру. Как вариант — придумайте себе персонажа и разговаривайте от его имени. И пусть посылают к черту не вас, а придуманного Васю. Отмечайте каждый свой успех и звонок, расчертите лист бумаги на 100 квадратиков и ставьте крестик после общения с контактами из базы.

Как преодолеть, побороть боязнь и страх перед холодными звонками клиентам? Звоните больше. Неприятные чувства возникают на первой тысяче разговоров и исчезают бесследно. Слышали теорию о том, что любой может стать отличным специалистом за десять тысяч часов? Вам потребуется меньше времени. Сожмите зубы, и вперед. Чем больше проговорите сегодня, тем легче пойдет общение завтра. Конечно, бесполезно стараться, если вы делаете 10-20 звонков в день, этого недостаточно.

Есть миф, что холодные звонки — это неприлично, плохо, тяжело и ужасно, на практике нет, это легко и не страшно. Да, это сложная работа, от которой устаешь, но во-первых, это отличная школа продаж, а во-вторых, хороший заработок, если вы справитесь с собой. Отважные и напористые продавцы в цене в любой кризис. Вы станете смелее и увереннее, это поможет в любой жизненной сфере, и в продажах, и в общении.

Подведем итог: как не бояться делать холодные звонки?

Делать больше разговоров, разумная планка: от 80 до 200.

Устроить игру, воспринимать задачу легче и проще.

Награждаться после контакта, 1 рублем в копилку или сладостью.

Придумать мотивирующую цель и мечту, визуализировать и поставить в поле зрения.

Не усложнять задачу: ставить план по разговорам, а не лидам.

Страх холодных звонков — это естественная реакция организма на стресс. Она не влияет на карьеру, доход и уверенность в себе. Всё преодолимо!