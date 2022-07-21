Рассказываем, как клиенты Скорозвона совершают мощный левел-ап и увеличивают дозваниваемость до 80%, подключив к телефонии Скорозвона родной номер и услугу «Карусель номеров».

Глоссарий статьи Процент контактности или дозваниваемость — доля в процентах успешных исходящих вызовов относительно общего числа звонков. Формула: (Успешные попытки дозвона / Количество попыток дозвона) * 100. Виртуальный номер Скорозвона — мобильный или городской номер партнера-дистрибьютора Скорозвона. Внешний «симочный» номер — мобильный или городской номер мобильного оператора связи, не связанного партнерскими отношениями со Скорозвоном. CPS (Calls per Second) — значение предельного количества звонков в секунду, то есть сколько звонков можно совершить за 1 секунду и не быть заблокированным.

Как устроена телефония в Скорозвоне Бизнес приходит в Скорозвон, чтобы стабильно получать лиды, реанимировать клиентские базы, обрабатывать заявки из всех источников в одном месте, звонить голосовым роботом или принимать входящие звонки. В любом случае, для того, чтобы начать звонить из Скорозвона, нужно совершить два действия: Первое — выбрать телефонию: Скорозвон или внешнюю АТС. Второе — выбрать номер телефона: купить у нас или прийти со своим. Получаем три популярных варианта симбиоза телефонии и номеров. Схема 1. Клиенты Скорозвона подключают свою АТС.

Схема 2. Клиенты Скорозвона просят подключить внешний номер к телефонии Скорозвона.

Схема 3. Клиенты Скорозвона покупают номер в Скорозвоне в связке с телефонией Скорозвона. Стоит отметить, что IP-телефонии позволяют привязывать сторонний номер к другой сети (Схема 2). Но мобильные операторы не приветствуют ситуации, когда с их номеров звонят вне сети, и блокируют такие звонки. Также несостыковка номера и сети влияет на качество связи и количество успешных звонков. Например, если вы подключите сторонний номер к телефонии Скорозвона и начнете звонить контактам, у которых тот же оператор, то оператор заблокирует звонок. Так поступают все операторы.

Статистика дозвонов и блокировок Используя данные по звонкам за I квартал 2022 года, аналитики Скорозвона вычислили усредненный процент дозвонов и блокировок в разрезе всех клиентов по каждой из трех схем. Своя АТС Телефония Скорозвона Внешний номер Номер Скорозвона Соединено звонков 23% 18% 30% Заблокировано звонков 3,1% 7,7% 0,3% 🤔 Высокий процент соединенных, мало блокировок, но много ошибок 480 (не хватает линий/превышен CPS). ⛔ Самый низкий процент соединенных и самый высокий процент блокировок. Это нерабочая схема. 🔥 Самый высокий процент соединенных и самый низкий процент блокировок. Берём! В таблице отчетливо видно, что дозваниваемость на уровне 30% сохраняется только у тех, кто использует телефонию Скорозвона с «родными» номерами. Самая неэффективная схема — использование внешних номеров. То есть если привяжете сим-карту стороннего оператора к телефонии Скорозвона, получите много недозвонов и блокировок. Не делайте так. Если на примере. Допустим, стоит задача прозвонить 1000 клиентов через Скорозвон. Если будете использовать внешний номер, дозвонитесь только до 180 клиентов из базы. Если используете номер Скорозвона, дозвонитесь до 300. Это на 40% больше. Чем больше база, тем больше число дозвонов, а значит — больше сделок. При этом количество блокировок снизится до нуля.

Почему телефония Скорозвона выгоднее своей АТС Во-первых, техподдержка Скорозвона решит все вопросы. Если у вас своя АТС, то ответственность за качество связи — на стороне провайдера, с которым вы будете взаимодействовать сами. Если используете телефонию и номер Скорозвона, достаточно позвонить в техподдержку Скорозвона. Наши технические специалисты возьмут решение ваших проблем на себя. Во-вторых, вы можете звонить с максимально высоким CPS (Calls per Second). То есть, вы можете совершать сколько угодно звонков в секунду без ограничений и не попадете оператору в немилость за превышение лимита. В-третьих, статистика по дозваниваемости всегда доступна. Вы всегда можете посмотреть процент соединенных звонков и процент блокировок, чтобы оценить эффективность.

Почему важно подключить номер Скорозвона Потому что связь будет лучше, дозвонов больше и вы сможете увеличить дозваниваемость до 80%, подключив услугу автосмены номеров — «Карусель», которая эффективна только с телефонией и номерами Скорозвона. При подключении Карусели, Скорозвон будет звонить не с одного номера, а с нескольких. Чем чаще меняются номера, тем выше процент дозвонов, который может достигать 80%.

Подведём итоги Итак, если вы решили использовать или уже используете телефонию Скорозвона, то: 👎 Худший вариант — подключить внешний «симочный» номер, считая, что он больше узнаваем клиентами или просто потому что сим-карта есть. Когда мобильный оператор «видит», что кто-то пытается использовать его номер вне сети, то блокирует такой звонок. Используя внешний номер, вы гарантированно получите больше недозвонов, а значит и меньше продаж. 👍 Лучший вариант — подключить виртуальный номер Скорозвона. В зависимости от задач, это может быть городской или мобильный номер, но больше популярен второй вариант. Когда абонент видит на экране, что ему звонят с мобильного номера, вероятность поднятия трубки выше. Стоимость номера в Скорозвоне сопоставима с ценой внешней сим-карты, а дозваниваемость выше. Так зачем использовать внешнюю сим-карту, если за те же деньги можно поднять процент дозвонов?