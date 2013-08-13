Эффективность рекламных кампаний отслеживать можно разными способами. Одним из самых точных — учет входящих звонков.

Суть его в том, что, размещая рекламу, вы указываете уникальный номер телефона и отслеживаете сколько звонков на него поступило, на сколько качественно они были обработаны и какой результат в итоге был получен. Реализовать это с помощью обычного стационарного или мобильного телефона невозможно, так как понадобится специальная система учета.

Как это сделать

С помощью сервиса «Скорозвон» запустить рекламную кампанию очень просто. Вы регистрируетесь, выбираете номер для подключения и со следующего дня уже можете его размещать в рекламных объявлениях и начинать подсчитывать звонки и продажи.

Звонки клиентов будут поступать в сервис, где и производится подробный учет. Принимают звонки ваши менеджеры за компьютером с помощью гарнитуры. При входящем вызове менеджер заметит визуальное уведомление в браузере и звуковое оповещение, поэтому ему будет сложно пропустить звонок. Во время вызова менеджер увидит номер, с которого звонит клиент, а если он звонит не первый раз, то система обнаружит его в списке контактов и определит ФИО и историю обращений.

Во время разговора с клиентом, менеджер сможет оставить комментарии и отправить письмо прямо из карточки.

Как контролировать эффективность

В сервисе Вы сможете просмотреть подробные отчеты и статистику о поступивших звонках и их результатах. Можно отследить подробную информацию о каждом звонке и проверить, как он был обработан менеджером. Уровень качества можно оценить с помощью записей звонков, которые отображаются в отчетах и карточках контактов.

Удобно анализировать результаты с помощью сценариев. Сценарий — это скрипт звонка, который проговаривает менеджер и варианты его завершения. Например, при входящем звонке результатом звонка может быть заинтересованность клиента, покупка, заказ, отказ. После звонка менеджер выбирает нужный, и Вы сможете просмотреть статистику по всем результатам звонков.