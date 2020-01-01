- Главная
- Контакты
- Оферта
- Партнерам
- Скоробот
- Виджет «Скорозвон»
- Все теги
- Блог
- Рекомендуем
- Технологии
- Отделу продаж
- Новости
- Контакт-центру
- Преимущества и недостатки аутсорсингового колл-центра
- Новые тарифы на международную связь
- Два простых способа, чтобы записать аудиоролик для обзвона клиентов роботом
- Виджет «Скорозвон» для звонков в amoCRM
- Теряете ли вы входящие звонки и лиды так, как это раньше делали мы?
- Бесплатный онлайн-курс по холодным звонкам для руководителей
- Новые тарифы на связь
- Новая оферта и тарифы на международную связь.
- Обычная история обычной компании, которая надумала продавать холодными звонками.
- Как собрать самую качественную базу, которая подходит именно вам
- Где взять базу для холодных звонков, и почему важно работать с хорошей базой.
- Как сделать живой скрипт и убить «робота» в менеджере?
- Нанять удаленщиков и купить BMW 3 серии за год!
- Холодные звонки или контекстная реклама?
- Срочный проект! Как стартовать холодные звонки за 1 день.
- 5 приемов улучшения скриптов разговоров. Автоботы рекомендуют. :)
- Как составить вакансию менеджера по продажам. Пример вакансии.
- Как я развалил колл-центр. Реальный опыт Анатолия Фролова.
- Отделяем мух от котлет или Зачем разделять менеджеров на звонящих и продающих?
- Пришлите нам всё на почту, мы рассмотрим и, если будет интересно, ответим.
- 5 советов менеджеру по холодным звонкам.
- АmoCRM и Скорозвон: мы сделали интеграцию!
- Вы можете тратить в 2 раза меньше времени на контроль качества звонков. Лайфхак с ускорением записи звонка.
- Как Уникальное Торговое Предложение в скрипте продаж может увеличить конверсию холодного звонка в 2 раза?
- Обзор книги Андреа Ковилл Релевантность. Сила, которая меняет взгляды и поведение потребителей и позволяет всегда опережать конкурентов
- Как оценить загрузку менеджеров с помощью записи телефонных переговоров
- Обзор видео. Работа с возражениями
- Обзор видео. Как написать и внедрить скрипт звонка?
- Почему вашему колл-центру нужны удаленные сотрудники?
- Записи телефонных разговоров – полезный инструмент для менеджеров и руководителей
- Как системы управления отношениями с клиентами меняют работу отделов продаж
- Коммуникации из «облака». Как объединить филиалы компании в единую сеть
- Облачные преимущества для сетевого бизнеса
- CRM: координатор действий всех отделов компании
- Запись разговоров для обучения call-менеджеров
- Как и почему записи разговоров упрощают жизнь?
- Использование удаленных операторов в колл-центре — бред?
- Холодный обзвон совершайте в «Скорозвоне» — «теплых» клиентов ведите в «Битрикс24»
- Как повысить конверсию холодных звонков?
- Как увеличить количество холодных звонков?
- Алгоритм телефонных продаж
- Холодные звонки: продавать нельзя не продать
- «Скорозвон» интегрировался с CRM-системой «A2B»
- Как бороться с возражением «Перезвоните после праздников»
- Как составить анкету и провести эффективное анкетирование по телефону
- Как перевести продажи в соседние регионы
- Чем полезна запись телефонных разговоров менеджеру по продажам и его руководителю?
- Как мотивировать продавцов в кризис?
- Расширенный набор KPI для потерянных вызовов
- Как преодолеть страх холодных звонков
- Обучение отделов продаж. Как узнать, что вашим менеджерам необходимо обучение?
- Организация и управление удаленным отделом продаж
- Как ответить на возражение «Дорого» или приемов отработки возражений много не бывает
- Борьба с возражениями в холодных продажах
- Подготовка сценария первого звонка
- Холодные звонки. Как подготовиться к холодному звонку?
- О системе материального стимулирования рекрутеров в контакт-центре
- Холодный звонок. Этапы продаж
- Телемаркетинг мечты. Старт, 2 недели, полёт нормальный
- ТМЦ (телемаркетинговый центр) мечты
- Как создать коммерчески результативный контакт-центр?
- Что превращает ваших потенциальных клиентов в «профессиональных отшивателей»?
- Как организовать материальное стимулирование менеджеров продаж услуг аутсорсинговых контакт-центров
- Гостевой доступ к отчётам в сервисе
- Как не пропустить входящий звонок?
- Встречайте «Скорозвон» на «Call Center World Forum – 2015»!
- Как провести опрос клиентов
- «Скорозвон» интегрировался в support-сервис «Zendesk»
- Как подобрать решение для аутсорсингового контактного центра
- Кто он – «Идеальный телемаркетолог»?
- Оператор call-центра. Как подобрать сотрудника
- Скорозвон – это CRM-система?
- Пропущенные вызовы. Как перестать терять клиентов
- А вы записываете звонки менеджеров?
- Удаленный менеджер. Стоит ли нанимать?
- Как правильно писать коммерческое предложение?
- Холодные звонки как эффективный инструмент продаж
- Как сохранить клиентскую базу
- Звоните из своей CRM-системы!
- Прием входящих вызовов в сервисе «Скорозвон»
- Запускаете рекламную кампанию и хотите отслеживать эффективность?
- Как организовать контакт-центр дистанционно
- Как агентству недвижимости перехватить клиентов у конкурентов?
- Дистанционное управление телефонными продажами. Возможно ли?
- Топ 10 самых «убойных» заговоров на удачу в бизнесе
- «Скорозвон» — это IP-телефония?
- Что такое телемаркетинг и как его готовить
- Топ-5 шагов для успешного звонка
- Рекомендации к сценарию холодного звонка
- Способы преодоления секретаря
- Преимущества телефонных продаж
- Работа с возражениями «Дорого» и «Нам ничего не надо»
- Возможности сервиса
- Кейсы
- Помощь
- База знаний по холодным звонкам