Если вам нужен полноценный двусторонний обмен данными между Скорозвоном и внешней системой, и вы не нашли нужную интеграцию в списке готовых, мы предлагаем интегрироваться с нужным сервисом через открытый API. Вы получаете доступ к данным стороннего аккаунта в Скорозвоне или виджет, чтобы совершать звонки из своей системы через Скорозвон.

Используйте статистику по проектам в своих бизнес-целях. Оценивайте контактность базы и конверсию в нужный результат.

Анализируйте данные о длительности и результатах разговоров и выгружайте результаты обработки в стороннюю систему по событиям: успешный звонок, любой звонок, заполненная анкета.

Используйте информацию о базе (дата создания и изменения контактов, данные из карточки клиента и т.д.) для связки результатов обработки лида со сторонней системой или для дополнения сведений в сторонней системе.

Как это работает

Принцип работы API-интеграции схож с работой калькулятора на компьютере. Мы нажимаем на кнопки, действуют скрытые функции, и мы получаем расчеты. Сервис выводит результат в виде готовой цифры на экран. Самый простой пример принципа работы API — когда мы нажимаем кнопку «Оплатить» при покупке в интернет магазине, сайт соединяет нас с платежной системой.

Здесь принцип тот же. При нажатии на условную кнопку подтягиваются данные, и запускаются операции по обработке и передаче информации. API обеспечивает подключение сторонних систем к сервису обзвона и помогает этим двум системам обмениваться данными, согласно целям пользователя (далее — Клиента), между собой.

API — средство обмена «командами» между Скорозвоном и Клиентом. Клиент делает запрос или передает команды в Скорозвон, используя API. Например, загрузить контакты можно через интерфейс Скорозвона, а можно через API, исключив взаимодействие с интерфейсом сервиса. С данными, которые Клиент получит из Скорозвона, он может делать всё, что угодно — отправлять в мессенджеры, на почту, передавать в CRM, etc.