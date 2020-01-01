Управление командой в сервисе Скорозвон

Менеджеры работают удаленно

Сервис позволяет удобно выстраивать работу как с штатными, так и с удаленными сотрудниками. Отсутствие привязки к конкретному компьютеру позволяет менеджеру подключаться к своему рабочему аккаунту из любой точки мира. Главные требования: доступ в интернет, свободный компьютер или ноутбук, гарнитура. Все остальное вы организуете через «Скорозвон»: раздаете задания и скрипты, распределяете контакты для обзвона и следите за работой.

Добавляйте, блокируйте и удаляйте пользователей когда удобно

Чтобы управлять командой, вам не нужно звонить в поддержку и ждать решения задачи — вы в любой момент можете заблокировать рабочий аккаунт заболевшего пользователя (или удалить аккаунт уволенного), чтобы остановить списание абонентской платы. Добавление, временная блокировка или удаление пользователя занимает всего минуту.

Создавайте сценарии в качестве заданий на прозвон

Задание менеджерам вы раздаете в виде сценариев прозвона. Сценарии включают в себя скрипт разговора, статусы завершения звонка, на основе которых анализируется эффективность обработки базы, и шаблон письма для отправки клиентам. Сценариев вы можете создать несколько в зависимости от задач прозвона. Это может быть холодный прозвон или обработка входящих, первый звонок, повторный и т.д.

Работа по сценарию позволяет менеджеру делать работу быстрее, так как он всегда видит текст скрипта перед глазами, по ходу разговора с клиентом может мгновенно отправить письмо и после разговора одним кликом отметить результат - «согласен», «подумает» и т.д.

Руководитель же получает инструмент для детального анализа обработки базы контактов.