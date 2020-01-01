Работа со скриптами разговора в сервисе Скорозвон

Текст скрипта всегда перед глазами

В зависимости от типа и цели звонка (исходящий, входящий, первый, повторный, информирование, опрос и т.д.) в сервисе вы можете создать несколько скриптов разговоров и связать со сценариями. Нужный скрипт автоматически подгружается в карточке звонка при разговоре менеджера с клиентом. Поэтому оператор всегда видит текст скрипта прямо в карточке звонка. Если в процессе разговора менеджер понимает, что нужен другой скрипт, то легко выбирает подходящий.

Результаты завершения разговора

К каждому скрипту вы настраиваете возможные варианты окончания разговора, например, «отказ», «заинтересован», «согласен», «перезвонить» и т.д. После общения с клиентом менеджеру не нужно прописывать результат вручную — он просто отмечает его одним кликом мыши и быстро переходит к следующему звонку.

На основе результатов формируются отчеты, по которым вы легко можете отследить эффективность обработки базы контактов: узнать процент отказов и согласий в разрезе между сотрудниками, проанализировать причины отказов.

Отправляйте письмо одним кликом

К каждому скрипту вы можете создать шаблон письма и прикрепить коммерческое предложение, презентацию, буклеты. Для отправки письма из карточки менеджер кликает на форму отправки, вносить минимальные изменения (например, указывает ФИО клиента или персональную информацию) и отправляет