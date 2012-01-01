Интеграция HyperScript в сервисе «Скорозвон»
Мы интегрировали конструктор скриптов HyperScript в Скорозвон, чтобы вы смогли проводить эффективные переговоры, тестировать новые алгоритмы и улучшать диалоги с клиентами в процессе обзвона, влияя на увеличение конверсии продаж.
Что такое Hyper Script
HyperScript — конструктор скриптов для телефонных продаж с аналитикой и готовыми шаблонами. Инструмент позволяет:
- создавать неограниченное число скриптов,
- тестировать готовые сценарии и выявлять узкие места,
- редактировать шаблоны в режиме реального времени,
- рассчитывать конверсию отдельных блоков диалога и подбирать более результативные техники продаж,
- смотреть, сколько звонков совершили менеджеры и за какое время,
- использовать шаблоны скриптов в вашей CRM,
- обучаться составлению скриптов в «Базе знаний»,
- использовать готовые платные скрипты.
Как работает интеграция
Скрипты или инструкции, которые вы создаете или редактируете в сервисе HyperScript, автоматически отображаются в интерфейсе Скорозвона. Выглядит это так. Менеджер запускает обзвон из Скорозвона. Как только абонент берет трубку, открывается карточка клиента. В этой карточке сотрудник видит меню скриптов. Он выбирает нужный скрипт и работает по нему.
В чем выгоды
- Интеграция готова.
- Вам не нужно привлекать технических специалистов и платить им за работу.
- Редактируйте интерактивно.
- Вы создаете и изменяете скрипты в Hyper Script, а менеджеры в тот же миг получают свежие версии скриптов в Скорозвоне.
- Удобное меню скриптов.
- Как только менеджер дозванивается до абонента, в интерфейс Скорозвона подтягивается клиентская карточка с меню скриптов.
- Анализируйте эффективность.
- HyperScript анализирует работу по скриптам, считает конверсию отдельных блоков диалогов, чтобы вы знали, в каких конкретно местах вы теряете клиентов.
- Оптимизируйте скрипты.
- Вы можете выявлять успешные переговоры и использовать их как материал для обучения стажеров, а провальные «докрутить».
- Речевая аналитика.
- Для прослушки переговоров в записи в Скорозвоне есть поиск разговоров по ключевым словам.
- Функция суфлирования.
- Подключайтесь к звонкам новичков в режиме реальных диалогов для поддержки и контроля. Или обучайте стажеров, подключая их к переговорам опытных сейлзов.
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Как настроить
Интеграция готова и не требует найма дорогостоящих специалистов. Достаточно следовать пошаговой инструкции, чтобы её подключить.
Сколько стоит
Интеграция бесплатна. Что касается стоимости Hyper Script, то на официальном сайте предлагается 30-дневный пробный период. Его хватит на создание и тестирование первого сценария. После окончания триального периода нужно выбрать и оплатить тариф. Цена тарифа зависит от числа пользователей и срока предоставления доступа.
Зарегистрируйтесь в Скорозвоне и запустите тестовый обзвон.
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