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Интеграция HyperScript в сервисе «Скорозвон»

Интеграция «Скорозвон ⇆ HyperScript»

Мы интегрировали конструктор скриптов HyperScript в Скорозвон, чтобы вы смогли проводить эффективные переговоры, тестировать новые алгоритмы и улучшать диалоги с клиентами в процессе обзвона, влияя на увеличение конверсии продаж.

Хайпер Скрипт (Hyper Script)

Что такое Hyper Script

HyperScript — конструктор скриптов для телефонных продаж с аналитикой и готовыми шаблонами. Инструмент позволяет:

  • создавать неограниченное число скриптов,
  • тестировать готовые сценарии и выявлять узкие места,
  • редактировать шаблоны в режиме реального времени,
  • рассчитывать конверсию отдельных блоков диалога и подбирать более результативные техники продаж,
  • смотреть, сколько звонков совершили менеджеры и за какое время,
  • использовать шаблоны скриптов в вашей CRM,
  • обучаться составлению скриптов в «Базе знаний»,
  • использовать готовые платные скрипты.

Как работает интеграция

Скрипты или инструкции, которые вы создаете или редактируете в сервисе HyperScript, автоматически отображаются в интерфейсе Скорозвона. Выглядит это так. Менеджер запускает обзвон из Скорозвона. Как только абонент берет трубку, открывается карточка клиента. В этой карточке сотрудник видит меню скриптов. Он выбирает нужный скрипт и работает по нему.

В чем выгоды

Интеграция готова.
Вам не нужно привлекать технических специалистов и платить им за работу.
Редактируйте интерактивно.
Вы создаете и изменяете скрипты в Hyper Script, а менеджеры в тот же миг получают свежие версии скриптов в Скорозвоне.
Удобное меню скриптов.
Как только менеджер дозванивается до абонента, в интерфейс Скорозвона подтягивается клиентская карточка с меню скриптов.
Анализируйте эффективность.
HyperScript анализирует работу по скриптам, считает конверсию отдельных блоков диалогов, чтобы вы знали, в каких конкретно местах вы теряете клиентов.
Оптимизируйте скрипты.
Вы можете выявлять успешные переговоры и использовать их как материал для обучения стажеров, а провальные «докрутить».
Речевая аналитика.
Для прослушки переговоров в записи в Скорозвоне есть поиск разговоров по ключевым словам.
Функция суфлирования.
Подключайтесь к звонкам новичков в режиме реальных диалогов для поддержки и контроля. Или обучайте стажеров, подключая их к переговорам опытных сейлзов.
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Как настроить

Интеграция готова и не требует найма дорогостоящих специалистов. Достаточно следовать пошаговой инструкции, чтобы её подключить.

Сколько стоит

Интеграция бесплатна. Что касается стоимости Hyper Script, то на официальном сайте предлагается 30-дневный пробный период. Его хватит на создание и тестирование первого сценария. После окончания триального периода нужно выбрать и оплатить тариф. Цена тарифа зависит от числа пользователей и срока предоставления доступа.

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Зарегистрируйтесь в Скорозвоне и запустите тестовый обзвон.

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