Интеграция готова. Вам не нужно привлекать технических специалистов и платить им за работу.

Редактируйте интерактивно. Вы создаете и изменяете скрипты в Hyper Script, а менеджеры в тот же миг получают свежие версии скриптов в Скорозвоне.

Удобное меню скриптов. Как только менеджер дозванивается до абонента, в интерфейс Скорозвона подтягивается клиентская карточка с меню скриптов.

Анализируйте эффективность. HyperScript анализирует работу по скриптам, считает конверсию отдельных блоков диалогов, чтобы вы знали, в каких конкретно местах вы теряете клиентов.

Оптимизируйте скрипты. Вы можете выявлять успешные переговоры и использовать их как материал для обучения стажеров, а провальные «докрутить».

Речевая аналитика. Для прослушки переговоров в записи в Скорозвоне есть поиск разговоров по ключевым словам.