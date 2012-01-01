Интеграция «Скорозвон ⇆ SMS Центр»

Мы интегрировали Скорозвон и программу для отправки смс сообщений SMSC.RU, чтобы вы смогли информировать клиентов прямо из интерфейса Скорозвона во время и после звонка. Это готовый бесплатный инструмент, не требующий привлечения программистов. Посмотрите, какие возможности он дает.