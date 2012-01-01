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Интеграция с SMSC.RU

Интеграция «Скорозвон ⇆ SMS Центр»

Мы интегрировали Скорозвон и программу для отправки смс сообщений SMSC.RU, чтобы вы смогли информировать клиентов прямо из интерфейса Скорозвона во время и после звонка. Это готовый бесплатный инструмент, не требующий привлечения программистов. Посмотрите, какие возможности он дает.

Интеграция с SMSC.RU

Возможности интеграции

  • Для администраторов

    • Выбирайте сотрудников, которым будет доступна отправка SMS.
    • Устанавливайте лимит сообщений в месяц для аккаунтов.
    • Следите за остатком средств на счету в интерфейсе Скорозвона и там же пополняйте баланс.
    • Убедитесь, что SMS отправлена — посмотрите Историю переговоров, отчет «Активность менеджеров по часам» и отчет «Взаимодействие с клиентами».

  • Для операторов

    • Функция отправки SMS в-один-клик из карточки контакта.
    • Привязка шаблонов SMS к сценарию (теплый обзвон, обработка заявок, т.д.).
    • Массовая и выборочная рассылка интересующим абонентам
    • Информация о количестве SMS для оптимизации текста и затрат.
    • Текст в SMS транслитом — 160 символов латиницей вместо 70 кириллицей.

  • Для клиентов

    • Удобно, когда бренд напоминает о появлении нужного размера рубашки или о начале распродажи на любимые кроссовки.
    • Клиент получит важную информацию, даже если оператор не дозвонился.
    • Полезная информация всегда под рукой в формате SMS.
Хотите протестировать?

Зарегистрируйтесь в Скорозвоне по номеру мобильного телефона.

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