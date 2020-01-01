Отчеты по звонкам в сервисе Скорозвон

Контролируйте онлайн

Отчеты обновляются в режиме реального времени, поэтому вам всегда доступны самые актуальные данные. Информация о вызовах отображается в разделе «Вызовы» сервиса, а сводные графики по звонкам и таблицы — в разделе «Отчеты». Хотите сравнить интенсивность работы менеджеров? Открывайте отчет «Количество вызовов» и задавайте интервал. Хотите оценить эффективность обработки базы контактов? Выбирайте отчет «Результаты последних вызовов» по нужному сценарию и читайте график. Просматривайте результаты анкетирования, отчеты по событиям, активность менеджеров по часам, историю взаимодействия с клиентами и одним кликом выгружайте записи звонков и подробные данные в Excel.

Предоставляйте «Гостевой доступ» к отчетам

Если для вас важно, чтобы третье лицо (например, заказчик в аутсорсинговом контакт-центре) мог самостоятельно следить за работой операторов, вы можете предоставить ему ограниченный доступ без регистрации. Гость будет видеть только раздел «Отчеты» и просматривать информацию о звонках, согласно настроенным сценариям. Дополнительно вы можете разрешить ему прослушивать и скачивать записи звонков, выгружать данные в Excel, просматривать информацию о стоимости звонков.

Нужен индивидуальный отчет?

Если вам недостаточно текущих отчетов и для полноценной работы вашего бизнеса требуется контроль по другим метрикам, присылайте ваши предложения через форму обратной связи на вкладке «Отчеты». Отдел аналитики рассмотрит его и, возможно, включит в ближайшее обновление.