Подключайтесь к звонкам менеджеров, чтобы контролировать качество обслуживания клиентов, помогать в сложных переговорах или обучать стажёров. Клиенты не будут слышать вас.

! При записи звонков пишется только диалог сотрудника с клиентом. Речь суфлёра не будет слышна.

Администратор получает возможность незаметно для клиента в любой момент подключаться к разговорам и помогать операторам. В режиме суфлирования администратор слышит сотрудника и клиента. Администратора слышит только сотрудник.

Администратор получает возможность в любой момент подключаться к разговорам сотрудников, чтобы незаметно для оператора и клиента прослушивать звонки. В режиме прослушивания администратор слышит сотрудника и клиента. Администратора не слышит никто.

Это два неотделимых друг от друга режима подключения к вонку.

Что такое прослушивание и суфлирование

Даже опытному сотруднику бывает нужна помощь при работе со сложными запросами клиентов или согласовании особых условий. Запланируйте такой звонок заранее и подключитесь к разговору, чтобы помочь менеджеру в решении сложных клиентских кейсов.

Стажёры меньше волнуются при первых звонках, зная что вы его подстрахуете: подскажете нужную информацию или вопросы, которые нужно задать клиенту.

Супервизор может прослушивать разговоры подчинённых операторов и, если потребуется, подключаться к звонкам.

Клиент будет слышать только менеджера и получит качественную консультацию, даже не поняв, что общается с новичком.

Более опытный менеджер может подключиться к звонку в любое время, чтобы помочь новому сотруднику совершить свои первые сделки.

Менеджеры стараются работать лучше, когда знают, что супервизор может подключиться и прослушать разговор в любой момент.

Где находится и как подключить

Функция доступна пользователям в статусе Создатель или Администратор.

Режим активируется двумя способами:

В разделе «Команда» Кликаем Имя аккаунта в правом верхнем углу → во всплывающем меню выбираем строку Команда → кликаем на время нахождения сотрудника в статусе разговора → Выбираем режим Прослушивание или Суфлирование во всплывающем окне.

В разделе «Проекты» Кликаем на Проекты в Главном меню → жмём на название проекта → во всплывающем окне Состояние проекта нажимаем на время в звонке → выбираем Суфлировать или Прослушать. Войти в Скорозвон

Важно! К разговору может подключиться только один сотрудник. Если к разговору уже подключен другой сотрудник или разговор завершён, вы получите уведомление о невозможности подключиться к звонку.

При клике на «Прослушать» откроется карточка звонка, вы подключитесь к разговору менеджера с клиентом и сможете его прослушать.

При клике на «Суфлировать» откроется карточка звонка, вы подключитесь к разговору менеджера с клиентом и сможете давать подсказки сотруднику. Клиент вас не услышит.

Для переключения режимов нажмите на кнопку «Прослушивать» или «Суфлировать» в карточке звонка.

Для завершения сеанса нажмите на кнопку «Отключиться». После отключения вам будет доступна карточка звонка и возможность:

повторно подключиться к тому же сотруднику для прослушивания нового разговора,

позвонить сотруднику внутри сервиса для разбора разговора,

оставить комментарий к звонку,

посмотреть результаты обработки клиента сотрудником,

сохранить карточку для разбора,

самостоятельно связаться с клиентом,

скачать запись разговора.

Для заметок во время прослушивания используйте поле «Комментарий к звонку». Чтобы сэкономить время, нажмите на иконку микрофона и скажите голосом, что нужно записать — речь преобразуется в текст.