Если вы генерируете лиды на заказ и хотите делиться с заказчиками готовыми дашбордами по конкретным проектам, подключите функцию гостевого доступа, и клиенты смогут смотреть отчёты без регистрации в сервисе и возможности управлять.
Гостевой доступ позволяет вашим заказчикам просматривать или скачивать отчёты и следить за результатами работы. При этом доступ к другим разделам сервиса закрыт.
Подключив гостевой доступ, вы сможете формировать ссылки на нужную информацию для клиентов. А клиенты смогут смотреть статистику в формате сводных графических отчётов за установленный период времени без регистрации в сервисе. И, если нужно, слушать и скачивать данные и звонки.
Для чего используется
Для демонстрации результатов заказчикам
Когда контакт-центр генерирует лиды на заказ и нужно расшарить данные о конверсиях.
Для контроля сотрудников
Когда супервизоры контролируют занятость и качество работы менеджеров и знают, чтобы знать, кто как работает.
Для оценки работы
Когда руководитель смотрит количество совершенных успешных вызовов, чтобы начислить зарплату по достигнутым KPI.
В чём выгоды
Гостевой доступ позволяет делиться результатами интерактивно.
Заказчик будет видеть только то, что вы разрешите.
Дашборды клиентам доступны в любое удобное время, не нужно выгружать данные, анализировать и отправлять.
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Где находится и как подключить
Найти гостевой доступ в сервисе можно, только будучи зарегистрированным пользователем Скорозвона. Если вы ещё не в сервисе, сначала зарегистрируйтесь.
Дальше кликните на имя аккаунта в правом верхнем углу интерфейса и перейдите в раздел «Гостевой доступ» в открывшемся меню (Рис. 1).
В разделе «Гостевой доступ» вы можете добавлять новых клиентов и управлять списком заказчиков, оперативно меняя настройки доступа, если потребуется. Это удобно, если вы работаете с несколькими заказчиками и по разным задачам.
Далее нажмите на зеленую кнопку «Пригласить гостя». В открывшемся окне заполните информацию о клиенте и выберите отчёты, которые сможет видеть клиент (Рис. 2).
Виды доступных отчётов
Если вы хотите показать конверсию последних звонков без данных о занятости сотрудников, просто отметьте нужный вариант отчёта из списка предложенных:
Количество вызовов
Результаты последних вызовов
Активность менеджеров по часам
Занятость сотрудников
Входящие вызовы
Результаты всех вызовов
Выгрузка контактов
События
Взаимодействие с клиентами
Результаты анкетирования
Далее настройте дополнительные параметры доступа (Рис 3.).
Период — гость будет видеть данные за обозначенный вами период;
Пользователи — заказчик будет видеть данные о работе конкретных менеджеров;
Сценарии — гость увидит только выбранные сценарии;
Теги — гость сможет искать контакты и организации, которым вы присвоили прописанные теги.
Нажмите на зеленую кнопку «Пригласить».
Услуга Гостевого доступа подключится автоматически при наличии на балансе достаточной суммы для списания первого платежа.
Как только с вашего баланса спишется абонентская плата, на email гостя поступит письмо со ссылкой на Гостевой портал. Перейдя по ссылке, пользователь попадёт на страницу, где ему будет предложено установить пароль для входа в свой Гостевой аккаунт (Рис 4.)