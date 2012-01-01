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Гостевой доступ в Скорозвоне

Гостевой доступ в Скорозвоне

Если вы генерируете лиды на заказ и хотите делиться с заказчиками готовыми дашбордами по конкретным проектам, подключите функцию гостевого доступа, и клиенты смогут смотреть отчёты без регистрации в сервисе и возможности управлять.

Гостевой доступ в Скорозвоне

Содержание

Анастасия Шаповалова, Аналитик отдела развития продукта
Анастасия Шаповалова
Аналитик отдела развития продукта

Что такое гостевой доступ

Гостевой доступ позволяет вашим заказчикам просматривать или скачивать отчёты и следить за результатами работы. При этом доступ к другим разделам сервиса закрыт.

Подключив гостевой доступ, вы сможете формировать ссылки на нужную информацию для клиентов. А клиенты смогут смотреть статистику в формате сводных графических отчётов за установленный период времени без регистрации в сервисе. И, если нужно, слушать и скачивать данные и звонки.

Для чего используется

  • Для демонстрации результатов заказчикам

    Когда контакт-центр генерирует лиды на заказ и нужно расшарить данные о конверсиях.

  • Для контроля сотрудников

    Когда супервизоры контролируют занятость и качество работы менеджеров и знают, чтобы знать, кто как работает.

  • Для оценки работы

    Когда руководитель смотрит количество совершенных успешных вызовов, чтобы начислить зарплату по достигнутым KPI.

В чём выгоды

  • Гостевой доступ позволяет делиться результатами интерактивно.

  • Заказчик будет видеть только то, что вы разрешите.

  • Дашборды клиентам доступны в любое удобное время, не нужно выгружать данные, анализировать и отправлять.

Узнавайте первым о новых функциях в «Скорозвоне»

Где находится и как подключить

Найти гостевой доступ в сервисе можно, только будучи зарегистрированным пользователем Скорозвона. Если вы ещё не в сервисе, сначала зарегистрируйтесь.

Дальше кликните на имя аккаунта в правом верхнем углу интерфейса и перейдите в раздел «Гостевой доступ» в открывшемся меню (Рис. 1).

Скриншот: Подключение Гостевого доступа
Рис. 1. Имя аккаунта → Гостевой доступ.

В разделе «Гостевой доступ» вы можете добавлять новых клиентов и управлять списком заказчиков, оперативно меняя настройки доступа, если потребуется. Это удобно, если вы работаете с несколькими заказчиками и по разным задачам.

Далее нажмите на зеленую кнопку «Пригласить гостя». В открывшемся окне заполните информацию о клиенте и выберите отчёты, которые сможет видеть клиент (Рис. 2).

Скриншот: Заполнение данных о клиенте
Рис. 2. Заполните данные о клиенте.

Виды доступных отчётов

Если вы хотите показать конверсию последних звонков без данных о занятости сотрудников, просто отметьте нужный вариант отчёта из списка предложенных:

  • Количество вызовов
  • Результаты последних вызовов
  • Активность менеджеров по часам
  • Занятость сотрудников
  • Входящие вызовы
  • Результаты всех вызовов
  • Выгрузка контактов
  • События
  • Взаимодействие с клиентами
  • Результаты анкетирования

Далее настройте дополнительные параметры доступа (Рис 3.).

Скриншот: Настройка дополнительных параметров доступа
Рис. 3. Дополнительные параметры доступа
  • Период — гость будет видеть данные за обозначенный вами период;
  • Пользователи — заказчик будет видеть данные о работе конкретных менеджеров;
  • Сценарии — гость увидит только выбранные сценарии;
  • Теги — гость сможет искать контакты и организации, которым вы присвоили прописанные теги.

Нажмите на зеленую кнопку «Пригласить».

Услуга Гостевого доступа подключится автоматически при наличии на балансе достаточной суммы для списания первого платежа.

Как только с вашего баланса спишется абонентская плата, на email гостя поступит письмо со ссылкой на Гостевой портал. Перейдя по ссылке, пользователь попадёт на страницу, где ему будет предложено установить пароль для входа в свой Гостевой аккаунт (Рис 4.)

Скриншот: Интерфейс гостевоого аккаунта
Рис. 4. Так выглядит вход в Гостевой аккаунт для клиента.

Вы можете в любой момент отредактировать доступ для каждого из гостей.

Сколько стоит

Абонентская плата — 990 руб. в месяц. Списывается ежемесячно в полном объёме. Количество гостевых аккаунтов не ограничено.

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