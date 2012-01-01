Если вы генерируете лиды на заказ и хотите делиться с заказчиками готовыми дашбордами по конкретным проектам, подключите функцию гостевого доступа, и клиенты смогут смотреть отчёты без регистрации в сервисе и возможности управлять.

Подключив гостевой доступ, вы сможете формировать ссылки на нужную информацию для клиентов. А клиенты смогут смотреть статистику в формате сводных графических отчётов за установленный период времени без регистрации в сервисе. И, если нужно, слушать и скачивать данные и звонки.

Гостевой доступ позволяет вашим заказчикам просматривать или скачивать отчёты и следить за результатами работы. При этом доступ к другим разделам сервиса закрыт.

Когда руководитель смотрит количество совершенных успешных вызовов, чтобы начислить зарплату по достигнутым KPI.

Когда супервизоры контролируют занятость и качество работы менеджеров и знают, чтобы знать, кто как работает.

Когда контакт-центр генерирует лиды на заказ и нужно расшарить данные о конверсиях.

Дашборды клиентам доступны в любое удобное время, не нужно выгружать данные, анализировать и отправлять.

Заказчик будет видеть только то, что вы разрешите.

Где находится и как подключить

Найти гостевой доступ в сервисе можно, только будучи зарегистрированным пользователем Скорозвона. Если вы ещё не в сервисе, сначала зарегистрируйтесь.

Дальше кликните на имя аккаунта в правом верхнем углу интерфейса и перейдите в раздел «Гостевой доступ» в открывшемся меню (Рис. 1).

Рис. 1. Имя аккаунта → Гостевой доступ.

В разделе «Гостевой доступ» вы можете добавлять новых клиентов и управлять списком заказчиков, оперативно меняя настройки доступа, если потребуется. Это удобно, если вы работаете с несколькими заказчиками и по разным задачам.

Далее нажмите на зеленую кнопку «Пригласить гостя». В открывшемся окне заполните информацию о клиенте и выберите отчёты, которые сможет видеть клиент (Рис. 2).

Рис. 2. Заполните данные о клиенте.

Виды доступных отчётов Если вы хотите показать конверсию последних звонков без данных о занятости сотрудников, просто отметьте нужный вариант отчёта из списка предложенных: Количество вызовов

Результаты последних вызовов

Активность менеджеров по часам

Занятость сотрудников

Входящие вызовы

Результаты всех вызовов

Выгрузка контактов

События

Взаимодействие с клиентами

Результаты анкетирования

Далее настройте дополнительные параметры доступа (Рис 3.).

Рис. 3. Дополнительные параметры доступа

Период — гость будет видеть данные за обозначенный вами период;

— гость будет видеть данные за обозначенный вами период; Пользователи — заказчик будет видеть данные о работе конкретных менеджеров;

— заказчик будет видеть данные о работе конкретных менеджеров; Сценарии — гость увидит только выбранные сценарии;

— гость увидит только выбранные сценарии; Теги — гость сможет искать контакты и организации, которым вы присвоили прописанные теги.

Нажмите на зеленую кнопку «Пригласить».

Услуга Гостевого доступа подключится автоматически при наличии на балансе достаточной суммы для списания первого платежа.

Как только с вашего баланса спишется абонентская плата, на email гостя поступит письмо со ссылкой на Гостевой портал. Перейдя по ссылке, пользователь попадёт на страницу, где ему будет предложено установить пароль для входа в свой Гостевой аккаунт (Рис 4.)

Рис. 4. Так выглядит вход в Гостевой аккаунт для клиента.

Вы можете в любой момент отредактировать доступ для каждого из гостей.