Интеграция сервиса Скорозвон с Битрикс 24

Удобное проведение холодного обзвона

Интеграция с «Битрикс24» позволила создать полезный инструмент работы с клиентами по этапам от холодного звонка до завершения сделки. В «Скорозвоне» менеджеры осуществляют холодный обзвон по списку. Основные задачи обзвона — актуализация базы, выявление потребностей, сбор контактных данных. Все звонки записываются, данные по мере заполнения менеджерами обновляются, формируются подробные отчеты.

Автоматическая передача контактов в «Битрикс24»

Обработанные контакты с комментариями, актуальными данными и записями разговоров автоматически передаются в аккаунт «Битрикс24», где менеджеры продолжают работу уже с «теплыми» клиентами.

Быстрая интеграция аккаунтов

Мы постарались сделать процесс интеграции очень простым и понятным, чтобы экономить ваше время. Вам нужно только указать условия, при которых контакты передаются из «Скорозвона» в «Битрикс24», и в каком виде должна передаваться информация. Контакты передаются из сервиса в сервис мгновенно, о чем пользователи сразу получают уведомление и продолжают работу.