Запись телефонных разговоров в сервисе Скорозвон

Повышайте качество работы сотрудников

В сервисе автоматически записываются все звонки, которые принимают и совершают пользователи. Это можно использовать как дополнительную мотивацию менеджеров к ответственному ведению разговоров с клиентами. Понимание того, что любой звонок могут прослушать, подтолкнет сотрудника относиться к каждому разговору внимательно, и следовать скрипту в рамках правил, установленных в компании.

Тренинг на рабочем месте

Записи звонков можно использовать в качестве обучающего материала. Новичкам можно давать для подготовки «образцовые» записи звонков опытных менеджеров. Обучение на реальных примерах позволит новому сотруднику быстрее отработать скрипт и влиться в активный режим работы.

Кроме этого, записи «удачных» и «неудачных» разговоров полезно прослушивать самим менеджерам, чтобы разбирать ошибки и совершенствовать скрипты.

Всегда готовы к звонку

Менеджеры могут не бояться, что забудут или прослушают важную деталь разговора с клиентом. Прослушать запись можно как сразу после разговора, чтобы сделать дополнительные заметки, так и при подготовке к повторному звонку.