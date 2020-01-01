Речевая аналитика



Сейчас менеджер отдела контроля качества или руководитель слушает записи выборочно. Речевая аналитика поможет прослушать именно те разговоры, которые требуют внимания. Для использования нужно перейти в отчет “Результаты всех вызовов” и воспользоваться фильтром с настройками поиска по словам в речи сотрудника.







Кейсы использования

1. Контроль работы по скрипту : ввод ключевых слов из скрипта и поиск по их отсутствию, чтобы выявить операторов, не соблюдающих скрипт

2. Найти операторов или разговоры без определенных слов (возможно по нескольким условиям):

оператор не представился, если нет фразы “меня зовут”

не поздоровался или не попрощался, если нет фраз с тегами “Приветствие”, “Прощание”

отсутствие обязательной информации: например, “у вас есть непогашенные кредиты”, “просроченная задолженность”