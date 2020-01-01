Сейчас менеджер отдела контроля качества или руководитель слушает записи выборочно. Речевая аналитика поможет прослушать именно те разговоры, которые требуют внимания. Для использования нужно перейти в отчет “Результаты всех вызовов” и воспользоваться фильтром с настройками поиска по словам в речи сотрудника.
1. Контроль работы по скрипту : ввод ключевых слов из скрипта и поиск по их отсутствию, чтобы выявить операторов, не соблюдающих скрипт
2. Найти операторов или разговоры без определенных слов (возможно по нескольким условиям):
3. Корректность выставления статуса:
4. Допродажи: использование слов “специальное предложение”, “акция”, “скидка”
5. Найти операторов или разговоры с определенными словами (возможно по нескольким условиям):
1. В текст переводится (транскрибируется) только речь оператора
2. Тестовая версия речи оператора доступна только после подключения речевой аналитики. Поиск по словам в старых записях не осуществляется
3. Для подключения функциональности свяжитесь с вашим менеджером или поддержкой