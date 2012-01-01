- Интеграция готова
- Единожды укажите, что и куда будете передавать и забудьте про перенос данных.
- Готовая автоворонка
- В ваших руках — мощный конвейер по производству и обработке лидов.
- 100% контактов обработаны
- Скорозвон до всех дозвонится, «глухие» номера отфильтрует, предоставит отчет.
- Предиктивный обзвон
- Операторы за 8-часовую рабочую смену делают по 300 — 400 разговоров.
- Отчеты и контроль
- 13 видов отчетности и контроль за сотрудниками real-time.
- Сделки без дублей
- Сделки переносятся из Б24 в Скорозвон и обратно автоматически и без дублей.
- 100% заявок с сайта
- Заявки с сайта падают в CRM, и Скорозвон моментально их прозванивает без потерь и недозвонов.
- Больше данных
- Передавайте расширенную информацию о клиентах из CRM.
- Это бесплатно
- Интеграция — встроенная фича, вы можете использовать ее в любой момент.