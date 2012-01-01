Интеграция готова Единожды укажите, что и куда будете передавать и забудьте про перенос данных.

Вся мощь Скорозвона Четыре готовых бизнес-решения и весь арсенал для профессионалов продаж.

Готовая автоворонка В ваших руках — мощный конвейер по производству и обработке лидов.

100% контактов обработаны Скорозвон до всех дозвонится, «глухие» номера отфильтрует, предоставит отчет.

Предиктивный обзвон Операторы за 8-часовую рабочую смену делают по 300 — 400 разговоров.

Отчеты и контроль 13 видов отчетности и контроль за сотрудниками real-time.

Сделки без дублей Сделки переносятся из Б24 в Скорозвон и обратно автоматически и без дублей.

100% заявок с сайта Заявки с сайта падают в CRM, и Скорозвон моментально их прозванивает без потерь и недозвонов.

Больше данных Передавайте расширенную информацию о клиентах из CRM.