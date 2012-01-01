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Интеграция с Битрикс24

Интеграция «Скорозвон ⇆ Битрикс24»

Битрикс24 удобен для ведения теплых клиентов, но не предназначен для массового обзвона контактов и телефонных продаж. Впрочем, холодный обзвон по скрипту — не задача CRM. Закрывать эту бизнес-потребность — предназначение Скорозвона, который в интеграции с Битрикс24 превращается в готовую автоматизированную воронку продаж со встроенной телефонией, предиктивным обзвоном, голосовым роботом, речевой аналитикой, отчетностью и контролем KPI.

Возможности интеграции «Скорозвон» и «Битрикс24»
Любовь Чащина, менеджер по продажам
Любовь Чащина
Менеджер по продажам
В предиктивном режиме обзвона сервис Скорозвон превращается в машину по лидогенерации. Он забирает лиды и сделки из Битрикс, прозванивает, соединяя операторов только с теми, кто поднял трубку, и передает обратно на нужный этап в CRM. Операторы делают по 300 разговоров за смену, а менеджеры обрабатывают 100% лидов. Посмотрите, как это работает.

Как работает интеграция

Пример интеграции сервисов
  1. 1 этап. Скорозвон забирает контакты из Битрикс и прозванивает в предиктивном режиме, соединяя операторов с теми, кто поднял трубку.
  2. 2 этап. Операторы разговаривают и фиксируют результат. Срабатывает триггер, и Скорозвон отправляет потенциальных клиентов на нужный этап воронки в CRM для дальнейшей обработки менеджерами.
  3. 3 этап. Менеджеры конвертируют лиды в продажу, перемещая по этапам воронки с историей взаимодействий. Эти лиды и сделки можно в любой момент снова забрать из Битрикс и массово прозвонить.
Алгоритм работы Скорозвона и Битрикс24

Скорозвон — сервис для холодного обзвона контактов с передачей лидов в Битрикс.

Битрикс24 — система для ведения клиентов и выставления счетов.

Как начать работу

Начало работы в сервисе

Если вы хотите снизить расходы, как это уже сделали наши клиенты, для начала рекомендуем разделить команду на первую и вторую линии продаж. Пусть холодным обзвоном и первичной обработкой заявок занимаются операторы-удаленщики, а вторичной обработкой и ведением сделок штатные менеджеры.

Что касается интеграции, то она уже настроена. Вам потребуется 10-15 минут, чтобы указать, что и куда должно поступать. Вам не нужно изучать документацию API и привлекать программистов. Если будут вопросы, звоните 8 800 333 97 02, наши специалисты помогут все подключить.

Пример подключения аккаунта Bitrix24 в интерфейсе Скорозвона
Подключение аккаунта Bitrix24 в интерфейсе Скорозвона.
  1. 1 шаг. Зарегистрируйтесь в «Скорозвоне» и в «Bitrix24».

  2. 2 шаг. Зайдите в раздел с настройками в Скорозвоне и, следуя инструкции, настройте интеграцию за 10-15 минут.

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Что вы получаете

Стабильный поток дешевых лидов

Выгоды интеграции Скорозвона и Битрикс24

Если:

  • маркетинг генерирует недостаточно лидов, и они дорогие;
  • ваша компания расширяется и выходит в новый регион;
  • появился новый продукт и нужна обратная связь от клиентов.

Решение:

  • Обзвоните холодные контакты из Скорозвона и получите теплые лиды в CRM.
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100% заявок обработаны

Полная обработка всех заявок

Если:

  • вы не успеваете обрабатывать входящие заявки;
  • тратите много времени на перезвоны клиентам;
  • накопились заявки, которые нужно быстро обработать.

Решение:

  • Если у вас уже есть интеграция Битрикс с сайтом, куда поступают клиентские заявки, настройте автоперемещение заявок из системы в проект для обзвона в Скорозвоне.
  • Скорозвон прозвонит все заявки и соединит операторов с ответившими на звонок.
  • Операторы выбирают результат разговора, и лид с записью звонка перемещается на нужный этап сделки в CRM.
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Монетизировать клиентов проще

Простая монетизация клиентов

Если:

  • вы хотите актуализировать базу постоянных клиентов;
  • пригласить клиентов на конференцию/вебинар/встречу и знать, кто придет;
  • предложить покупателям конкретного товара его обслуживание;
  • сообщить о сезонных скидках, акциях, бонусах, etc.

Решение:

  • Создайте в Битриксе новый статус в воронке, например, «Скидка 50%».
  • Настройте на этот статус вебхук, чтобы он автоматически переместил контакты на обзвон.
  • Сделки поместите в статус «Скидка 50%» для обзвона из Скорозвона, контакты загрузятся в проект, и Скорозвон начнет обзвон.
  • Сделки вернутся в Битрикс на новый этап воронки с записью разговора, комментариями и другими данными по звонку.
  • Недозвоны отправятся в статус «Не удалось связаться», к примеру.
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10 преимуществ

Интеграция готова
Единожды укажите, что и куда будете передавать и забудьте про перенос данных.
Вся мощь Скорозвона
Четыре готовых бизнес-решения и весь арсенал для профессионалов продаж.
Готовая автоворонка
В ваших руках — мощный конвейер по производству и обработке лидов.
100% контактов обработаны
Скорозвон до всех дозвонится, «глухие» номера отфильтрует, предоставит отчет.
Предиктивный обзвон
Операторы за 8-часовую рабочую смену делают по 300 — 400 разговоров.
Отчеты и контроль
13 видов отчетности и контроль за сотрудниками real-time.
Сделки без дублей
Сделки переносятся из Б24 в Скорозвон и обратно автоматически и без дублей.
100% заявок с сайта
Заявки с сайта падают в CRM, и Скорозвон моментально их прозванивает без потерь и недозвонов.
Больше данных
Передавайте расширенную информацию о клиентах из CRM.
Это бесплатно
Интеграция — встроенная фича, вы можете использовать ее в любой момент.
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