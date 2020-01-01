Профессиональные режимы: предиктив и прогрессив.

Какие виды работы со звонками есть в Скорозвоне

В Скорозвоне есть 2 вида работы: в проекте (с диалером) и в обычном режиме (без диалера).

Диалер - это модуль, который делает звонки в проектах.

1. Без диалера, в обычном режиме удобно работать тем, кто делает теплые звонки, при повторных звонках клиентам и когда между звонками нужна большая пауза (обычно - когда нужно готовиться к каждому звонку).

2. С проектами и диалером нужно работать, если вам нужно звонить как можно больше и эффективнее. Любой режим в диалере не дает оператору лениться и прерывать работу и назначает перезвоны сам. Например, если клиент оказался недоступен или не взял трубку, диалер автоматически включит его в очередь на обзвон через полчаса. Поэтому ни один клиент не потеряется и просрочек не будет.

Какие режимы есть в диалере, и какой подходит вам

В проектах с помощью диалера можно звонить в 3 режимах: прогрессив, предиктив лайт (упрощенный) и предиктив. Разберемся, что это за режимы и кому они подходят.

1. Прогрессив.

Как работает.

Он делает звонки последовательно, один за другим. Если клиент поднял трубку, то диалер соединяет клиента с оператором. Если клиент не взял трубку (или был недоступен/занято) - диалер звонит следующему, оператор в это время ждет соединения.

В чем выгода.

Экономия времени. Если клиент не взял трубку, менеджеру не нужно руками менять статус и ставить себе задачи. Диалер всё делает сам и клиент появляется в очереди на перезвон.

Клиенты никогда не потеряются, всё под контролем.

Кому подходит.

Тем, у кого хорошее качество базы (менеджер дозванивается до 70-80% контактов).

Тем, кому нельзя терять ни одного клиента. В этом режиме каждый клиент обязательно поговорит с менеджером, никто не потеряется и не будет зря висеть на линии.

2. Предиктив лайт (упрощенный)

Как работает.

Как только менеджер завершил разговор, диалер набирает одновременно несколько контактов (сколько - зависит от качества вашей базы и статистики). Тот контакт, который взял трубку, диалер соединяет с менеджером. Остальные, если не берут трубку (обычно именно так - не зря предиктив звонит сразу нескольким клиентам), уходят в очередь на перезвон. А если берут трубку, то диалер помещает их в очередь ожидания ответа менеджеров. Если никто из менеджеров не освобождается, клиент может бросить трубку. Такому клиенту диалер перезвонит позже.

В чем выгода.

Экономия времени от 50%. Менеджер не тратит время на бесполезные звонки, когда контакт недоступен, занят или не берет трубку (а таких бывает до 70% в базе). Для менеджера все выглядит так, как будто он дозванивается до всех контактов.

Повышает эффективность работы с не очень качественной базой в 2 раза.

Кому подходит.

Всем, у кого не очень хорошая база и нужно делать много холодных звонков, просеять или отфильтровать актуальные контакты из базы.

Неважно, сколько менеджеров звонят, потерянных вызовов будет не более 5% (то есть, 5% контактов из базы получат звонок, возьмут трубку, но не будет свободного менеджера). На холодной базе в этом нет ничего страшного, диалер перезвонит им чуть позже.

3. Предиктив обычный.

Как работает.

Диалер звонит одновременно нескольким контактам из базы, когда менеджер еще продолжает разговор, прогнозируя на основе статистики, когда разговор завершится. Как только какой-то контакт взял трубку, диалер соединяет его с менеджером, который освободился. Это самый эффективный способ делать холодные звонки.

В чем выгода.

Менеджер не тратит время ни на что. Он только разговаривает. Закончился один разговор, менеджер сохраняет карточку - моментально начинается следующий. Нет перерывов, нет гудков и ожидания.

Рост эффективности работы в 2-3 раза.

Кому подходит.

Тем, у кого от 15 менеджеров. Если у вас меньше, диалер не сможет набрать статистику, менеджеры будут простаивать, или будет больше потерянных вызовов.

Тем, у кого разговоры более-менее одинаковы по длительности. Если все ваши разговоры, например, укладываются в промежуток от 1,5 до 2,5 минут, диалер сработает прекрасно. Если встречаются разговоры по 20 минут, будут ошибки.

НЕ подходит тем, кому во время работы с проектом надо принимать входящие звонки.

Сравнительная таблица

Как подключить проекты с диалером и выбрать режим работы.

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Функций и тонкостей в диалере намного больше, чем мы смогли описать в этой статье. Наши специалисты помогут подобрать нужный режим, настроят для вас проекты и подключат диалер.

Мы будем рады помочь вам работать эффективно!