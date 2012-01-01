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Функции Скорозвона

Весь арсенал для профессионалов продаж

Функции Скорозвона

Интеграция с CRM,
Битрикс24 и пр.

Бесплатно
Интеграция с amoCRM, Битрикс24 и др.
Вы получаете единую бесшовную автоматизированную экосистему для командной работы. Скорозвон автоматически заберет сделки из нужного этапа в вашей CRM, прозвонит клиентов, а результаты обзвона и записи разговоров вернет на следующий этап сделки обратно в вашу систему. Если нужны интеграции с другими внешними системами, то они возможны через вебхуки или открытый API.
Виджет для звонков из своей CRM
Установите в свою CRM виджет Скорозвона и звоните или принимайте звонки в привычном интерфейсе. Виджет определит номер входящего звонка, регион, местное время, на какую линию поступил звонок и время ожидания клиента на линии. Он откроет карточку постоянного клиента или создаст новый контакт. Операторы могут менять статус работы и переводить звонки на других специалистов.
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Телефония с диалером

Абонентская плата + пакеты минут
Облачная телефония
С виртуальной АТС от Скорозвона вам не нужно тратить время на интеграцию — звоните из браузера, разговоры и история взаимодействия с клиентом записываются онлайн. Работу без остановки обеспечит авторезервирование каналов, мы сотрудничаем с ведущими операторами связи.
Прогрессивный режим для теплого обзвона
Удобен, если важен каждый клиент. Диалер прозванивает контакты поочередно, чтобы вы успели подготовиться к следующему разговору. Если клиент не взял трубку, система перезвонит ему через установленное время.
Предиктивный режим для холодных звонков
Диалер звонит нескольким контактам из базы одновременно, когда менеджер еще разговаривает, прогнозируя на основе статистики, когда он завершит разговор. Как только контакт взял трубку, диалер соединяет его со свободным оператором.
Обработаны 100% заявок с сайта
Диалер перезвонит клиенту через 1 - 5 минут после того, как он оставил заявку на сайте и соединит со свободным оператором. Если клиент не взял трубку, то диалер ему перезвонит.
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Отчеты real-time

Бесплатно
13 видов отчетов real-time
Сравнивайте интенсивность работы менеджеров и контролируйте их активность по часам. Просматривайте истории взаимодействия с клиентами и в один клик выгружайте данные в Excel. Информация обновляется в реальном времени, поэтому актуальная аналитика всегда вам доступна.
Предоставьте гостевой доступ
Если вы аутсорсинговый контакт-центр, предложите клиентам следить за работой операторов в рамках проекта без регистрации в сервисе. Опционально они могут скачивать отчеты и записи разговоров.
Геймификация KPI
Создавайте и корректируйте нормы выполнения плана для команды. Скорозвон в режиме реального времени проследит за выполнением KPI. Утром сотрудники видят дневную норму, а вечером — насколько выполнен план. В любой момент система подготовит сводный отчет в Excel для расчета зарплаты.
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Робот с IVR

Бесплатно
Интегрируется с amoCRM и Битрикс24
Вам не придется перезаливать базы контактов из одной системы в другую и удалять дубли.
Обработает 25 000 контактов за 6 часов
Расскажет об услугах, пригласит на вебинар, напомнит о статусе заказа без участия операторов.
Учтет часовые пояса
Добавляйте в единый список прозвона клиентов от Владивостока до Москвы. Робот позвонит им в установленный диапазон, например, с 9 до 19.
Передаст менеджерам теплые лиды
Прогреет холодную базу, проанализирует ответы и переместит сделки в вашу CRM.
В 25 раз дешевле колл-центра
Вы платите только за голосовые сообщения, которые произносит робот. Стоимость теплого клиента составит ~4 рубля.
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Речевая аналитика

Бесплатно
Читайте разговоры сотрудников
Сервис бесплатно переводит речь операторов в текст и помогает быстро выявить работников, которые не следуют скрипту.
Слушайте аудиозаписи с нужного момента
Всё еще слушаете записи разговоров полностью? Не тратьте время, используйте поиск по ключевым словам. Система найдет нужные записи и запустит их с того момента, когда оператор использует искомые слова в речи.
Выявляйте тех, кто портит вашу репутацию
Вы узнаете, если оператор проявил некомпетентность по ключевым словам «не знаю», «уточню» и т.д. Или был груб — по фразам «я вам еще раз повторяю», «вы меня не поняли», «вы не правы» и т.д.
Операторы заполняют карточки быстрее
После разговора достаточно нажать на иконку микрофона в поле для ввода текста и рассказать о результате — речь в режиме реального времени трансформируется в текст.
Скорозвон — это программа для холодных звонков с автообзвоном клиентов по готовой базе.
Понятный интерфейс для операторов и широкий функционал для администраторов. Войдите в сервис и убедитесь в этом прямо сейчас.
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Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Войти в Скорозвон» вы даете согласие на обработку персональных данных.
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Речевая аналитика