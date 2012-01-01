Интеграция с amoCRM, Битрикс24 и др. Вы получаете единую бесшовную автоматизированную экосистему для командной работы. Скорозвон автоматически заберет сделки из нужного этапа в вашей CRM, прозвонит клиентов, а результаты обзвона и записи разговоров вернет на следующий этап сделки обратно в вашу систему. Если нужны интеграции с другими внешними системами, то они возможны через вебхуки или открытый API.

Виджет для звонков из своей CRM Установите в свою CRM виджет Скорозвона и звоните или принимайте звонки в привычном интерфейсе. Виджет определит номер входящего звонка, регион, местное время, на какую линию поступил звонок и время ожидания клиента на линии. Он откроет карточку постоянного клиента или создаст новый контакт. Операторы могут менять статус работы и переводить звонки на других специалистов.