Звонки холодному контакту – это, как правило, обзвон базы. Во-первых, такая работа подразумевает наличие всего необходимого, а во-вторых, знания тонкостей и правил, по которым необходимо вести беседу с потенциальным клиентом или партнером. Мы поделимся этой информацией в статье.Для начала, определимся, зачем вообще нужен массовый обзвон. Он полезен, когда:
- другие виды рекламы и продвижения слишком дороги,
- необходимо масштабировать, увеличивать сбыт и расширять рынок,
- вы планируете распространить, к примеру, приглашение на мероприятие и хотите сразу услышать обратную связь,
- у вас просто нет лидов или теплых контактов, а продажи нужны здесь и сейчас.
- Будьте готовы к отказам. Конверсия будет низкой. В половине случаев вы будете слушать пустые гудки, а из 10 людей, с которыми разговор состоится, в 9 случаях будет отказ, а то и ругань. Это нормально. Если боитесь, поставьте цель: услышать столько-то отказов в единицу времени. Дело пойдет проще.
- Составьте шаблон звонка по холодным контактам для первых звонков. Для начала подойдет любой: вам нужно “разговориться”, понять, как строится разговор, потом напишете серьезные тексты скрипта. На старте и в первые пару дней не сильно сосредотачивайтесь на эффективности и конверсии.
- Нужно работать над количеством. Пока вы не делаете 100 дозвонов в день, особого толку от вашей работы не будет, вы и статистику не поймете, и скрипт не проверите, да и от страха не избавитесь.
- Записывайте звонки и статистику. Без этого вы не сможете понять, что работает хорошо, а что плохо. Минимум 5% бесед надо переслушивать.
Что нужно для обзвона контактов холодными звонками.
- Непосредственно сама база. Спарсенная из 2гиса или купленная – не так важно. Но она должна быть, искать номера телефонов по одному нельзя, это катастрофа для продуктивности.
- Скрипт или шаблон, необязательно хороший: доработаете в процессе.
- Сотрудник или менеджер, который не боится такой работы.
- Инструмент для обзвона. Как минимум, с записью разговора, а лучше – чтобы там были профессиональные режимы звонков.