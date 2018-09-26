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Как звонить холодным контактам

Звонки холодному контакту – это, как правило, обзвон базы. Во-первых, такая работа подразумевает наличие всего необходимого, а во-вторых, знания тонкостей и правил, по которым необходимо вести беседу с потенциальным клиентом или партнером. Мы поделимся этой информацией в статье.

Для начала, определимся, зачем вообще нужен массовый обзвон. Он полезен, когда:
  • другие виды рекламы и продвижения слишком дороги, 
  • необходимо масштабировать, увеличивать сбыт и расширять рынок,
  • вы планируете распространить, к примеру, приглашение на мероприятие и хотите сразу услышать обратную связь,
  • у вас просто нет лидов или теплых контактов, а продажи нужны здесь и сейчас.
Особенности и важные моменты:
  • Будьте готовы к отказам. Конверсия будет низкой. В половине случаев вы будете слушать пустые гудки, а из 10 людей, с которыми разговор состоится, в 9 случаях будет отказ, а то и ругань. Это нормально. Если боитесь, поставьте цель: услышать столько-то отказов в единицу времени. Дело пойдет проще.
  • Составьте шаблон звонка по холодным контактам для первых звонков. Для начала подойдет любой: вам нужно “разговориться”, понять, как строится разговор, потом напишете серьезные тексты скрипта. На старте и в первые пару дней не сильно сосредотачивайтесь на эффективности и конверсии.
  • Нужно работать над количеством. Пока вы не делаете 100 дозвонов в день, особого толку от вашей работы не будет, вы и статистику не поймете, и скрипт не проверите, да и от страха не избавитесь.
  • Записывайте звонки и статистику. Без этого вы не сможете понять, что работает хорошо, а что плохо. Минимум 5% бесед надо переслушивать.

Что нужно для обзвона контактов холодными звонками.

  1. Непосредственно сама база. Спарсенная из 2гиса или купленная – не так важно. Но она должна быть, искать номера телефонов по одному нельзя, это катастрофа для продуктивности.
  2. Скрипт или шаблон, необязательно хороший: доработаете в процессе.
  3. Сотрудник или менеджер, который не боится такой работы.
  4. Инструмент для обзвона. Как минимум, с записью разговора, а лучше – чтобы там были профессиональные режимы звонков.

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