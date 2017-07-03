Самому написать скрипт, сценарий или алгоритм холодного звонка можно. Сразу это не получится, эффективный вариант увидите через пару месяцев.

Мы сэкономим вам немного времени и поможем начать. Мы сделали для вас пошаговую инструкцию, а самые важные темы мы раскрыли в отдельных статьях. Прочитайте, будет полезно. А здесь мы дадим вам общие и важные рекомендации.



- Здравствуйте, меня зовут Иван, я представляю компанию «Комп-мастер». Мы предлагаем услуги по техническому обслуживанию компьютеров и принтеров в вашем офисе. Также производим замену картриджей и сопутствующие услуги. Наше преимущество — конкурентные цены в сочетании с высоким качеством, оперативность предоставления услуг, а также высокий профессионализм специалистов. Наша компания на рынке города уже 5 лет, и качество нашей работы подтверждено положительными отзывами. В настоящий момент у нас проходит акция по бесплатной первичной диагностике компьютерной техники. Вам интересны наши услуги?

- Ээээ…. Что? Отправьте КП на почту, там разберемся.

Иногда кажется, что менеджеры холодных продаж зачитывают свой текст на скорость.

Конечно, такой разговор редко заканчивается продажей. Как написать скрипт холодного звонка? Проще всего — используя наши советы. Перечислим обычные ошибки и придумаем, как их обойти.

Проблема 1.

Текст понятно выглядит на бумаге, но на слух не воспринимается.

Решение.

Начните работу над сценарием с разговора. «Продайте» ваш продукт кому-нибудь из вашего окружения. Запишите разговор на диктофон и сделайте его основой скрипта. Он будет странно выглядеть на бумаге, но зато звучать будет понятно и приятно. Так, как и разговаривают реальные люди.

Проблема 2.

Общие слова и непонятные термины.

Решение.

Уберите все эти «низкие цены», «положительные отзывы», «оперативность услуг». Решите, что для вашего продукта самое главное — не больше 3 пунктов. И эти 3 пункта сделайте конкретными. Не низкие цены, а от 350 рублей за вызов. Не положительные отзывы, а мы чиним компьютеры банку «Успех» и магазину «Шубы для Эллочки». Не оперативность услуг, а приезжаем через 15 минут. Если для клиента это важно, мозг слушающего сам ухватит конкретные данные и цифры. А вот абстрактные слова пропустит.

Проблема 3.

Очень много слов.

Решение.

Сократите текст. Это важно. Мозг воспринимает информацию первые 10 секунд. Не заинтересовали клиента - дальше можно не мучать человека.Он уже думает не о вашем продукте, а о том, что съесть на обед, когда успеть написать отчет, и скоро отпуск.

Проблема 4.

Итоговый текст получается бездушным и мертвым.

Решение.

Добавьте в сценарий человечности. Важный этап, который многие пропускают. Без него непонятно, как написать скрипт продаж для холодных звонков. Например, неформальные слова или сочувствие. «Ах, в прошлом году все ваши компьютеры поймали вирус? Да, бывает. Тут же что главное — данные восстановить!».

Исправим изначальный скрипт-пример.

Виталий Анатольевич, добрый день. Это Иван, «Комп-Мастер». Мы обслуживаем компьютеры в офисах, приезжаем за 15 минут, один вызов от 350 рублей. Сейчас по акции бесплатно приезжаем, смотрим что не так и исправляем. Давайте, к вам приедем. Вам когда удобно будет?

Совсем другое впечатление, правда?

Не забудьте прочитать ваш сценарий вслух несколько раз, чтобы увидеть шероховатости.

И проработайте скрипт с менеджерами. Пусть они расслабятся, не торопятся и представят, что говорят с соседом по даче, а не Виталием Анатольевичем из крупной компании.

Единого ответа на вопрос, как правильно составить скрипт для холодных звонков, нет. Практика и прослушивание живых разговоров с этим сценарием помогут вам понять, получилось ли у вас. И не забывайте измерять конверсию!



Легких и успешных вам продаж!

